https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/oscar-odullu-oyuncu-adrien-brody-istanbulda-film-cekecek-1085265316.html
Oscar ödüllü oyuncu Adrien Brody, İstanbul'da film çekecek
Oscar ödüllü oyuncu Adrien Brody, İstanbul'da film çekecek
Sputnik Türkiye
2002 yapımı 'Piyanist' ile 'En İyi Oyuncu' Oscar'ını kazanan Adrien Brody, Türkiye’ye geliyor. 51 yaşıdnaki Hollywood yıldızı, ABD-Türk ortak yapımı 'My... 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T20:33+0300
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Yönetmen koltuğuna Ojan Missaghi'nin oturacağı My Daughter's Friend filminde; dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Adrien Brody'ye, Avustralyalı aktris Nicky Whelan eşlik edecek. Türk oyuncu da filmde yer alıyorMilliyet'in haberine göre psikolojik gerilim türündeki yapımın kadrosunda Laneya Grace, Shima Ryan ve Türk oyuncu Duygu Mercan da yer alıyor. 2025 yılında vizyona girmesi planlanan film, dünyada şöhret ve servet hayallerini gerçekleştirmek için her şeyi göze alan genç ve masum bir model olan Lola'nın hikayesini konu alıyor. İstanbul'da tarihi mekanlarda film setiÇekimleri ekim ayında İstanbul’da gerçekleşecek My Daughter's Friend'in seti Galata Kulesi, Yerebatan Sarnıcı, Topkapı Sarayı ve Kapalıçarşı gibi tarihi mekanlarda kurulacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20190221/oscar-toreniyle-ilgili-ilginc-bilgi-1037789457.html
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Oscar ödüllü oyuncu Adrien Brody, İstanbul'da film çekecek
2002 yapımı 'Piyanist' ile 'En İyi Oyuncu' Oscar'ını kazanan Adrien Brody, Türkiye’ye geliyor. 51 yaşıdnaki Hollywood yıldızı, ABD-Türk ortak yapımı 'My Daughter's Friend' filminde başrol oynayacak.
Yönetmen koltuğuna Ojan Missaghi'nin oturacağı My Daughter's Friend filminde; dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Adrien Brody'ye, Avustralyalı aktris Nicky Whelan eşlik edecek.
Türk oyuncu da filmde yer alıyor
Milliyet'in haberine göre psikolojik gerilim türündeki yapımın kadrosunda Laneya Grace, Shima Ryan ve Türk oyuncu Duygu Mercan da yer alıyor.
2025 yılında vizyona girmesi planlanan film, dünyada şöhret ve servet hayallerini gerçekleştirmek için her şeyi göze alan genç ve masum bir model olan Lola'nın hikayesini konu alıyor.
İstanbul'da tarihi mekanlarda film seti
Çekimleri ekim ayında İstanbul’da gerçekleşecek My Daughter's Friend'in seti Galata Kulesi, Yerebatan Sarnıcı, Topkapı Sarayı ve Kapalıçarşı gibi tarihi mekanlarda kurulacak.