İran'da 2 aday Cumhurbaşkanlığı yarışından çekildi

Şehit ve Gaziler Vakfı Başkanı Emir Hüseyin Kadızade Haşimi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geride kalan 3 muhafazakar adayın birleşmesi için böyle bir karar aldığını belirterek, "Devrim güçlerinin birliğini korumak amacıyla ve bazı alimlerin talebiyle adaylıktan çekiliyorum" dedi.Diğer aday Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani ise yaptığı açıklamada, "Yasal rekabet süresinin sonuna kadar kaldım ancak Reisi'nin yolunu devam ettirmek her şeyden daha önemli. Celili ve Kalibaf'tan talebim birlik olmaları, devrimci güçlerin taleplerini karşılıksız bırakmamaları ve üçüncü Ruhani hükümetinin kurulmasını engellemeleri. Sevgili halka ve destekçilere minnettarım ve eleştiriden korkmuyorum" ifadelerini kullandı.Muhammed Bakır Kalibaf ve Said Celili'ye aralarında uzlaşarak muhafazakarların seçime tek adayla girmesini sağlamalarını isteyen Zakani mesajında, şu ifadelere yer verdi:İran lideri Ali Hamaney, Gadiri Hum Bayramı dolayısıyla başkent Tahran'daki İmam Humeyni Hüseyniyesi'nd düzenlenen programda konuşma yaptı. Hamaney, halka, 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine yoğun katılım göstermeleri çağrısında bulundu.İran, yarın sandık başına gidecekİran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin 19 Mayıs’ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından gerçekleştirilen Anayasayı Koruyucular Konseyi toplantısında 14’üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Haziran’da yapılması kararlaştırılmıştı.Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2 ismin adaylıktan çekilmesi sonrası seçim yarışı 4 aday arasında devam edecek. Muhafazakar cephede eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve eski İçişleri Bakanı Mustafa Purmuhammedi yer alırken, reformist cephede Tebriz Milletvekili Mesud Pezeşkiyan tek aday olarak devam ediyor. Seçimlere bir gün kala Celili ve Kalibaf arasında bir anlaşmanın sağlanması ve bir ismin daha adaylıktan çekilmesi bekleniyor.Ankete göre, İran'daki seçim yarışında Pezeşkiyan önde, Celili ikinci, Kalibaf üçüncü sıradaİran'da bir kamuoyu yoklamasında, 28 Haziran'daki cumhurbaşkanı seçiminde yarışın ilk sırasında yüzde 33.1 ile reformist aday Mesud Pezeşkiyan, ikinci sırasında yüzde 28.8 ile Said Celili yer alırken diğer muhafazakar aday Muhammed Bakır Kalibaf ise yüzde 19.1 ile üçüncü sırayı aldı.

