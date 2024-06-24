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İran'da anketler seçim yarışında Pezeşkiyan'ı işaret ediyor
İran'da anketler seçim yarışında Pezeşkiyan'ı işaret ediyor
Sputnik Türkiye
İran'da bir kamuoyu yoklamasında, 28 Haziran'da gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışan adaylardan reformist Mesud Pezeşkiyan'ın yükselişe geçerek... 24.06.2024, Sputnik Türkiye
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İranlı Öğrenciler Anket Ajansı (ISPA) 22-23 Haziran'da ülke genelinde cumhurbaşkanı seçimine ilişkin yüz yüze gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı.Ülkede 31 eyalette 18 yaş üstü 4057 kişiyle yapılan ankette seçime kesin katılacağını veya katılmayı düşündüğünü belirten seçmenlere "Şu anda cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılsa hangi cumhurbaşkanı adayına oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.Katılımcıların yüzde 24.4'ü oylarında artış gözlenen reformistlerin adayı eski Sağlık Bakanı Pezeşkiyan'a, yüzde 24'ü ise eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Celili'ye oy vereceklerini belirtti.Daha önceki anketlerin bir çoğunda ön sıralarda yer alan Meclis Başkanı Kalibaf yüzde 14,7 ile üçüncü sırada yer aldı.Diğer adaylardan Emir Hüseyin Kadızadehaşimi yüzde 2, Ali Rıza Zakani yüzde 1.7 ve Mustafa Purmuhammedi yüzde 0.7'de kaldı.Oy kullanacağını belirtenlerin yüzde 43.9'u kesinlikle sandığa gideceklerini, yüzde 7.7'si büyük olasılıkla katılacaklarını, yüzde 14.8'i bu konuda henüz karar vermediklerini açıkladı.Ankete katılanlardan yüzde 5.7'si sandığa gitmelerinin düşük ihtimal olduğunu ifade ederken yüzde 27.9'u hiç bir şekilde oy kullanmayacaklarını belirtti.
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İran'da anketler seçim yarışında Pezeşkiyan'ı işaret ediyor

12:43 24.06.2024 (güncellendi: 12:44 24.06.2024)
© Fatemeh Bahramiİran'da 28 Haziran'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi, başkent Tahran'daki cadde ve sokaklara, seçime katılacak adayların fotoğraf ve afişleri asıldı.
İran'da 28 Haziran'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi, başkent Tahran'daki cadde ve sokaklara, seçime katılacak adayların fotoğraf ve afişleri asıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2024
© Fatemeh Bahrami
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İran'da bir kamuoyu yoklamasında, 28 Haziran'da gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışan adaylardan reformist Mesud Pezeşkiyan'ın yükselişe geçerek yüzde 24,4'le ilk sırada, oylarında gerileme gözlenen muhafazakar Said Celili'nin yüzde 24'le ikinci sırada yer aldığı belirtildi.
İranlı Öğrenciler Anket Ajansı (ISPA) 22-23 Haziran'da ülke genelinde cumhurbaşkanı seçimine ilişkin yüz yüze gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı.
Ülkede 31 eyalette 18 yaş üstü 4057 kişiyle yapılan ankette seçime kesin katılacağını veya katılmayı düşündüğünü belirten seçmenlere "Şu anda cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılsa hangi cumhurbaşkanı adayına oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
Katılımcıların yüzde 24.4'ü oylarında artış gözlenen reformistlerin adayı eski Sağlık Bakanı Pezeşkiyan'a, yüzde 24'ü ise eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Celili'ye oy vereceklerini belirtti.
Daha önceki anketlerin bir çoğunda ön sıralarda yer alan Meclis Başkanı Kalibaf yüzde 14,7 ile üçüncü sırada yer aldı.
Diğer adaylardan Emir Hüseyin Kadızadehaşimi yüzde 2, Ali Rıza Zakani yüzde 1.7 ve Mustafa Purmuhammedi yüzde 0.7'de kaldı.
Oy kullanacağını belirtenlerin yüzde 43.9'u kesinlikle sandığa gideceklerini, yüzde 7.7'si büyük olasılıkla katılacaklarını, yüzde 14.8'i bu konuda henüz karar vermediklerini açıkladı.
Ankete katılanlardan yüzde 5.7'si sandığa gitmelerinin düşük ihtimal olduğunu ifade ederken yüzde 27.9'u hiç bir şekilde oy kullanmayacaklarını belirtti.
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