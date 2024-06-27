Ehliyeti olanlar dikkat: Yenileme süresi ne zaman bitiyor?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SESLİ HABER
TDK cinsiyetçi ifadeleri kaldırmaya hazırlanıyor
07:10
1 dk
SESLİ HABER
Bayram tatilinde havalimanlarında rekor
07:19
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en tehlikeli maddesi: 5 dakika bakmak 2 günde öldürüyor
07:28
3 dk
ÖZEL HABER
Başıboş sokak köpekleri ile ilgili düzenleme için Meclis’te harekete geçildi
07:37
5 dk
SESLİ HABER
Uzmanlara göre yiyecek ve içecek alanında en iyi 13 uluslararası şehir
07:47
1 dk
SESLİ HABER
ABD'nin Pasifik hamleleri sürüyor: Yeni anlaşma imzalandı
07:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
08:11
39 dk
SESLİ HABER
Çin'den dünyada ilk: Oradan örnek getirdi
08:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Gıda fiyatlarındaki artışın en önemli nedeni ithalat politikası'
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Canan Karatay 'kelliğe yol açıyor' diyerek uyardı
12:36
2 dk
SESLİ HABER
Hamas siyasi ofisini taşımayı planlıyor
12:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
SESLİ HABER
Putin'in Vietnam ziyaretindeki kritik detay
13:08
2 dk
SESLİ HABER
En zengin geçmişe sahip ülkeler listesinde Türkiye kaçıncı sırada?
13:17
1 dk
HABER MASASI
Orman yangını riski artarken alınabilecek önlemleri uzmanı anlatıyor.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
SESLİ HABER
İşverene 'ücret farkı' uyarısı
17:46
3 dk
SESLİ HABER
Rus vekil: BRICS geleceğe bakıyor
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Kumarda 270 bin dolar kazandı, kalp krizi geçirdi
18:17
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Biden, Rusya’ya yönelik yaptırımlarda daha ileriye gidemiyor
18:23
4 dk
SESLİ HABER
ABD, Suriye’ye askeri takviye yolladı
18:33
2 dk
SESLİ HABER
AYM’den emeklileri ilgilendiren karar
18:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
SESLİ HABER
Wikileaks sayesinde dünya neler öğrendi?
19:11
5 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanından BRICS yorumu: ABD kendini izole etti
19:22
3 dk
SESLİ HABER
Otomotiv sektöründe önemli karar
19:31
2 dk
SESLİ HABER
AB’den vize açıklaması: Daha ağır bir boyuta evrilebilir
19:42
2 dk
SESLİ HABER
Yüksek promosyon için tarih verildi
19:50
3 dk
SESLİ HABER
Ronaldo ile selfie çekildi, turnuvadan men edildi
20:10
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SESLİ HABER
Kumarda 270 bin dolar kazandı, kalp krizi geçirdi
07:13
1 dk
SESLİ HABER
Yüksek promosyon için tarih verildi
07:20
3 dk
SESLİ HABER
Ronaldo ile selfie çekildi, turnuvadan men edildi
07:30
2 dk
SESLİ HABER
İşverene 'ücret farkı' uyarısı
07:38
3 dk
SESLİ HABER
Otomotiv sektöründe önemli karar
07:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SESLİ HABER
AYM’den emeklileri ilgilendiren karar
08:11
1 dk
SESLİ HABER
Putin'in Vietnam ziyaretindeki kritik detay
08:23
2 dk
SESLİ HABER
TDK cinsiyetçi ifadeleri kaldırmaya hazırlanıyor
08:35
1 dk
SESLİ HABER
AB’den vize açıklaması: Daha ağır bir boyuta evrilebilir
08:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Bolivya’da başarısız ‘lityum darbesi’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
YAZI - YORUM
Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu tehdidi anlatıyor
11:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Yaz aylarında klima kullanımında dikkat edilmesi gerekenler
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/ehliyeti-olanlar-dikkat-yenileme-suresi-ne-zaman-bitiyor-1085281000.html
Ehliyeti olanlar dikkat: Yenileme süresi ne zaman bitiyor?
Ehliyeti olanlar dikkat: Yenileme süresi ne zaman bitiyor?
Sputnik Türkiye
Yılbaşı itibarıyla eski ehliyetler yürürlükten kalkacak. Herhangi bir polis kontrolünde eski ehliyeti bulunanlara ceza uygulanacak. 27.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-27T10:28+0300
2024-06-27T10:28+0300
türkiye
ehliyet
nüfus cüzdanı
nüfus
nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü
nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/18/1062652202_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_72ad5221464a5add06990f6e56ba7b0e.jpg
Kimlik ve ehliyetlerdeki değişiklikler devam ediyor. Randevu olarak nüfus müdürlükleri vasıtasıyla çok kısa sürede işlemler gerçekleşip yeni kimlik ve ehliyetler eve kadar kargoyla geliyor.Son değiştirme tarihi 31 AralıkKimlikler için herhangi bir değiştirme tarihi bulunmazken ehliyetler için son değiştirme tarihi 31 Aralık 2024 olacak.Hürriyet'te yer alan habere göre eski ehliyetlerin yenisiyle değiştirilmesi için sadece 6 ay kaldı. 6 ay içinde sağlık raporu alıp gerekli harçlar yatırıldıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden randevu alarak kısa sürede yeni ehliyet verilen adrese kısa sürede kargolanıyor. Ehliyet değişimi yapılacağı için arada geçecek ehliyetsiz süre için de evrak veriliyor ve 1 ay süreyle ehliyet yerine geçiyor. Yeni ehliyet teslim edildikten sonra geçici evrak imha edilebilir.Yenilenen ehliyetlerin de süresi varYenilenmiş ehliyetlerin süresi 10 yıl olarak belirleniyor. Ancak bazı ehliyet sınıfları için 5 yıl olarak belirlendi.C1 sınıfı 7500 Kg'a kadar kamyon ve çekici, C1E sınıfı 12000 Kg' kadar kamyon ve çekici, C sınıfı Kamyon ve Çekici, CE sınıfı Römorklu Kamyon ve Çekici, D1 sınıfı Minibüs, D1E sınıfı Römorklu Minibüs, D sınıfı Minübüs ve Otobüs, DE sınıfı Römorklu Minibüs ve Otobüs 5 yıl süreyle, M sınıfı Motorlu Bisiklet, A1 sınıfı 11 KW'yı geçmeyen motosiklet, A2 sınıfı 35 KW'yı geçmeyen motosiklet, A sınıfı 35 KW'yı geçen motosiklet, B1 sınıfı 4 tekerlekli motosiklet, B sınıfı Otomobil - Kamyonet, BE sınıfı Römorklu Otomobil - Kamyonet, F sınıfı Traktör, G sınıfı İş Makinası 10 yıl süreyle yeni ehliyetle kullanılıyor.Cezası ne kadar?Ehliyetsiz araç kullanmak 12.978 TL, ehliyetine el konulan birinin araç kullanması 12.978 TL, ehliyeti iptal edilen birinin araç kullanması 12.978 TL, ehliyet sınıfı dışında araç kullanmak 6.440 TL, geçerlilik süresi dolmuş ehliyetle araç kullanmak 2.610 TL, yönetmelikle sınırlanan süre ve sınırlara uymadan farklı ülkelerin ehliyetleri ile araç kullanmak 2.610 TL cezaya tabi tutulacak.Ehliyet harçları ne kadar?Eski Tip (2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenisi İle Değiştirilmesi İşlemlerinde​​​​​​ “Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 2 TL, “Değerli Kâğıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 13 TL, Yeni Tip (2016 Sonrası Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi İşlemlerinde​​​​​​ “Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 230 TL, “Değerli Kâğıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 990 TL, İlk Defa Sürücü Belgesi Alımı veya Sınıf Ekleme İşlemleri İçin “Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 230,00 TL, “Değerli Kâğıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 990,00 TL, “A, A1, A2, F” sınıfları için (Engelli "A" Sertifikaları da Dahil) Harç Ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 1.308,40 TL, “B” sınıfı için (Engelli "B" Sertifikaları da Dahil) Harç Ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 3.945,40 TL, “B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M” sınıfları için Harç Ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 6.583,50 TL ödeme yapılması gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/eski-tip-ehliyetler-gecersiz-sayilacak-son-yenileme-tarihi-31-ocak-2024-1084199954.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/18/1062652202_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_93eaa2ec417754e53e7b56057fe0377f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ehliyet yenileme,ehliyet nasıl yenilenir,ehliyet5 yenileme son tarih,yeni ehliyet nasıl alınır,ehliyet yenileme, ehliyet randevu, ehliyet harcı yatırma, ehliyet yenileme randevu, ehliyet harcı,ehliyet yenileme ne zaman son?
ehliyet yenileme,ehliyet nasıl yenilenir,ehliyet5 yenileme son tarih,yeni ehliyet nasıl alınır,ehliyet yenileme, ehliyet randevu, ehliyet harcı yatırma, ehliyet yenileme randevu, ehliyet harcı,ehliyet yenileme ne zaman son?

Ehliyeti olanlar dikkat: Yenileme süresi ne zaman bitiyor?

10:28 27.06.2024
© AAehliyet
ehliyet - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2024
© AA
Abone ol
Yılbaşı itibarıyla eski ehliyetler yürürlükten kalkacak. Herhangi bir polis kontrolünde eski ehliyeti bulunanlara ceza uygulanacak.
Kimlik ve ehliyetlerdeki değişiklikler devam ediyor. Randevu olarak nüfus müdürlükleri vasıtasıyla çok kısa sürede işlemler gerçekleşip yeni kimlik ve ehliyetler eve kadar kargoyla geliyor.

Son değiştirme tarihi 31 Aralık

Kimlikler için herhangi bir değiştirme tarihi bulunmazken ehliyetler için son değiştirme tarihi 31 Aralık 2024 olacak.
Hürriyet'te yer alan habere göre eski ehliyetlerin yenisiyle değiştirilmesi için sadece 6 ay kaldı. 6 ay içinde sağlık raporu alıp gerekli harçlar yatırıldıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden randevu alarak kısa sürede yeni ehliyet verilen adrese kısa sürede kargolanıyor. Ehliyet değişimi yapılacağı için arada geçecek ehliyetsiz süre için de evrak veriliyor ve 1 ay süreyle ehliyet yerine geçiyor. Yeni ehliyet teslim edildikten sonra geçici evrak imha edilebilir.

Yenilenen ehliyetlerin de süresi var

Yenilenmiş ehliyetlerin süresi 10 yıl olarak belirleniyor. Ancak bazı ehliyet sınıfları için 5 yıl olarak belirlendi.
C1 sınıfı 7500 Kg'a kadar kamyon ve çekici, C1E sınıfı 12000 Kg' kadar kamyon ve çekici, C sınıfı Kamyon ve Çekici, CE sınıfı Römorklu Kamyon ve Çekici, D1 sınıfı Minibüs, D1E sınıfı Römorklu Minibüs, D sınıfı Minübüs ve Otobüs, DE sınıfı Römorklu Minibüs ve Otobüs 5 yıl süreyle, M sınıfı Motorlu Bisiklet, A1 sınıfı 11 KW'yı geçmeyen motosiklet, A2 sınıfı 35 KW'yı geçmeyen motosiklet, A sınıfı 35 KW'yı geçen motosiklet, B1 sınıfı 4 tekerlekli motosiklet, B sınıfı Otomobil - Kamyonet, BE sınıfı Römorklu Otomobil - Kamyonet, F sınıfı Traktör, G sınıfı İş Makinası 10 yıl süreyle yeni ehliyetle kullanılıyor.

Cezası ne kadar?

Ehliyetsiz araç kullanmak 12.978 TL, ehliyetine el konulan birinin araç kullanması 12.978 TL, ehliyeti iptal edilen birinin araç kullanması 12.978 TL, ehliyet sınıfı dışında araç kullanmak 6.440 TL, geçerlilik süresi dolmuş ehliyetle araç kullanmak 2.610 TL, yönetmelikle sınırlanan süre ve sınırlara uymadan farklı ülkelerin ehliyetleri ile araç kullanmak 2.610 TL cezaya tabi tutulacak.

Ehliyet harçları ne kadar?

Eski Tip (2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenisi İle Değiştirilmesi İşlemlerinde​​​​​​ “Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 2 TL, “Değerli Kâğıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 13 TL, Yeni Tip (2016 Sonrası Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi İşlemlerinde​​​​​​ “Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 230 TL, “Değerli Kâğıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 990 TL, İlk Defa Sürücü Belgesi Alımı veya Sınıf Ekleme İşlemleri İçin “Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 230,00 TL, “Değerli Kâğıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 990,00 TL, “A, A1, A2, F” sınıfları için (Engelli "A" Sertifikaları da Dahil) Harç Ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 1.308,40 TL, “B” sınıfı için (Engelli "B" Sertifikaları da Dahil) Harç Ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 3.945,40 TL, “B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M” sınıfları için Harç Ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 6.583,50 TL ödeme yapılması gerekiyor.
ehliyet - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2024
TÜRKİYE
Eski tip ehliyetler geçersiz sayılacak: Son yenileme tarihi yıl sonuna kadar
25 Mayıs, 17:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала