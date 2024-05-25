https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/eski-tip-ehliyetler-gecersiz-sayilacak-son-yenileme-tarihi-31-ocak-2024-1084199954.html

Eski tip ehliyetler geçersiz sayılacak: Son yenileme tarihi yıl sonuna kadar

Eski tip ehliyetler geçersiz sayılacak: Son yenileme tarihi yıl sonuna kadar

Sputnik Türkiye

Eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresi 31 Aralık 2024'te sona erecek. 25.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-25T17:29+0300

2024-05-25T17:29+0300

2024-05-25T17:29+0300

türkiye

ehliyet

sürücü

araba

yenileme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/18/1062652202_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_72ad5221464a5add06990f6e56ba7b0e.jpg

Eski tip sürücü belgelerini değiştirerek yenileyecek kişiler ehliyet yenileme işlemi için Alo 199, e-Devlet veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu alarak ve gerekli evrakları teslim ederek başvurularını tamamlayabilecek.Yetkililer, yeni tip sürücü belgesi almak isteyenlerin başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşanabilecek mağduriyetleri göz önünde bulundurması ve başvurularını yılın son aylarına bırakmamaları çağrısı yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/ehliyet-sinavinda-goruntu-internet-ve-ses-sistemli-ozel-kiyafet-3-gozalti-1083643798.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ehliyet, sürücü, araba, yenileme