https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/eski-tip-ehliyetler-gecersiz-sayilacak-son-yenileme-tarihi-31-ocak-2024-1084199954.html
Eski tip ehliyetler geçersiz sayılacak: Son yenileme tarihi yıl sonuna kadar
Eski tip ehliyetler geçersiz sayılacak: Son yenileme tarihi yıl sonuna kadar
Sputnik Türkiye
Eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresi 31 Aralık 2024'te sona erecek. 25.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-25T17:29+0300
2024-05-25T17:29+0300
2024-05-25T17:29+0300
türkiye
ehliyet
sürücü
araba
yenileme
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Eski tip sürücü belgelerini değiştirerek yenileyecek kişiler ehliyet yenileme işlemi için Alo 199, e-Devlet veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu alarak ve gerekli evrakları teslim ederek başvurularını tamamlayabilecek.Yetkililer, yeni tip sürücü belgesi almak isteyenlerin başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşanabilecek mağduriyetleri göz önünde bulundurması ve başvurularını yılın son aylarına bırakmamaları çağrısı yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/ehliyet-sinavinda-goruntu-internet-ve-ses-sistemli-ozel-kiyafet-3-gozalti-1083643798.html
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ehliyet, sürücü, araba, yenileme
ehliyet, sürücü, araba, yenileme
Eski tip ehliyetler geçersiz sayılacak: Son yenileme tarihi yıl sonuna kadar
Eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresi 31 Aralık 2024'te sona erecek.
Eski tip sürücü belgelerini değiştirerek yenileyecek kişiler ehliyet yenileme işlemi için Alo 199, e-Devlet veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu alarak ve gerekli evrakları teslim ederek başvurularını tamamlayabilecek.
Yetkililer, yeni tip sürücü belgesi almak isteyenlerin başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşanabilecek mağduriyetleri göz önünde bulundurması ve başvurularını yılın son aylarına bırakmamaları çağrısı yaptı.