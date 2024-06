https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/chp-genel-baskani-ozelden-erken-secim-aciklamasi-kacinilmaz-olur-1085290994.html

CHP Genel Başkanı Özel'den erken seçim açıklaması: 'Kaçınılmaz olur'

CHP Genel Başkanı Özel'den erken seçim açıklaması: 'Kaçınılmaz olur'

27.06.2024

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Şu an itibarıyla erken seçim isteyenlerle istemeyenler arasında belirgin bir farklılık yok ama toplumun yarıya yakınının bir erken seçim talebi var. Erken seçim talebi yükseldikçe biz bu talebi seslendirmeye devam ederiz" dedi.Erken seçimle ilgili yaptığı açıklamanın hatırlatılması üzerine Özel, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 'bu seçimlerin genel seçim değil yerel seçim olduğunu' belirterek tüm seçmenlerden oy istediklerini hatırlattı.Seçimlerin ardından, "Aldığımız desteğin de kredinin de farkındayız. Bu sonuçları sadece partimize mal ederek erken seçim çağrısı yapmayacağım. Erken seçimi isterse halk ister" dediğini anımsatan Özel, zaman zaman "Birinci parti niçin erken seçim istemiyor?" şeklinde eleştiriler yapıldığını dile getirdi.Özel, "O günden bugüne 4 aydır, bütün anketlerde, dün yine yayınlanan, her tarafta gündem olan anketlerde, dördüncü ay üst üste 'Bu pazar erken seçim olsa, milletvekili seçimi olsa, hangi partiye oy verirsiniz?' denildiğinde CHP her ay farkı 1 puan açarak birinci parti durumunu muhafaza ediyor" diye konuştu.Bu durumun kendileri için önemli olduğunu söyleyen Özel, erken seçimi halkın isteyip istemediğine bakılması gerektiğini vurguladı.CHP Genel Başkanı Özel, "Seçimden hemen sonra erken seçim talebi yokken her ay bu talep biraz daha artıyor. Bu sesi her yerde duyuyoruz. Şu an itibarıyla erken seçim isteyenlerle istemeyenler arasında belirgin bir farklılık yok ama toplumun yarıya yakınının bir erken seçim talebi var. Erken seçim talebi yükseldikçe biz bu talebi seslendirmeye devam ederiz" değerlendirmesinde bulundu.Erken seçim için 360 milletvekilinin oyuna ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Özel, kendilerinde de muhalefette de 360 milletvekili sayısının bulunmadığını söyledi.İktidar istemeden erken seçimin teknik olarak mümkün olmadığının altını çizen Özel, şöyle devam etti:'Böyle devam edeceklerse erken seçim kaçınılmaz olur'Özgür Özel, "Benim değerlendirmem şudur, bence 5 yıl tamamlanmaz, 2,5. yılda, tam ortasında bir erken seçim olur. Bugünden 1,5 yıl sonrası bir erken seçimi olası görüyorum. İstiyor muyum? Vallahi gelecek hafta olsun, gelecek ay olsun, istiyorum erken seçim. Parti, birinci partiyken ve bu kadar zor durumdaki insanların umudu CHP olmuşken ben neden erken seçim istemeyeyim? Ama 130 milletvekilimizle, AK Parti ve MHP oy vermediği takdirde erken seçim kararı alınamıyorsa bizim burada 'erken seçim' dememizin ya da demememizin teknik bir karşılığı yok ama siyaseten hele hele böyle devam edeceklerse kesinlikle ve kesinlikle erken seçim kaçınılmaz olur" şeklinde konuştu.Son dönemdeki sürece kendilerinin 'normalleşme', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 'yumuşama' dediğini aktaran Özel, dün itibarıyla bu sürecin terminolojisinde kendilerinin kullandığı ifadeye dönüldüğünü, Erdoğan'ın da 'normalleşme' dediğini belirtti.Muhalefetten kimsenin yumuşama beklememesi gerektiğini dile getiren Özel şu cümleleri kaydetti:'Millet normalleşmeden memnundur'"Biz en sert muhalefete devam ediyoruz" diyen Özel, ortaya koyduklarının normalleşme, müzakere, diyalog ve selamlaşma olduğunu, milletin oyuna saygıdan dolayı oy verilen partilerin genel başkanlarına hürmetsizlik etmemenin, hakaret eden düzlemde buluşmamanın da 'normalleşme' olduğunu belirtti.CHP Genel Başkan Özel, "Millet normalleşmeden memnundur ama kimse bu şartlarda muhalefetten yumuşama beklemesin. Terimler tam yerine oturmuştur. Yumuşama kelimesinin terk edilmesinden fevkalade memnunum, normalleşmeye devam" dedi."İttifak ortaklarının dünkü görüşmesini normalleşme kapsamında nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Özel şu yanıtı verdi:Muhalefetin de toplumun sesi olması gerektiğini ifade eden Özel, muhalefetin görevini yaptığını söyledi.Pazar günü Kocaeli'nde Büyük Emek Mitingi düzenleyeceklerini bildiren Özel, "Geçinemiyoruz" diyen herkesin sesi olmaya devam edeceklerini belirtti.CHP Genel Başkanı Özel, şu ifadeleri kullandı:Türkiye'nin 20 yılda getirildiği sürecin 'Ya benimlesin ya düşmanımsın' olduğunu savunan Özel, şunları kaydetti:"Gerginlik siyasetini isteyen CHP değil mi diyorsunuz?" sorusu üzerine Özel, "Bu yeterince görülüyor. Sayın Erdoğan'ın bazı kelimelerini 'Acaba bunu MHP'ye mi diyor?' diye bir okuyun. Ben hep öyle yaparım. Çok faydasını görüyorum" dedi.

