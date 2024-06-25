https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/chp-genel-baskani-ozel-tasarruf-yok-butun-hiziyla-israfa-devam-1085212233.html

CHP Genel Başkanı Özel: Tasarruf yok, bütün hızıyla israfa devam

CHP Genel Başkanı Özel: Tasarruf yok, bütün hızıyla israfa devam

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısında ypatığı konuşmada, iktidarın 22 yıllık yanlış ekonomi politikaları sonucu ortaya çıkan enkazın ardından geçen... 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T16:46+0300

2024-06-25T16:46+0300

2024-06-25T16:46+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

mehmet şimşek

devlet bahçeli

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Açıklanan tasarruf paketininin 100 milyar liralık olduğunun altını çizen Özel, "Bir yandan 'emekçinin, memurun servisini kaldıralım, öğretmeni atamayalım tasarruf ederiz, emekliye zam vermeyelim, asgari ücrete iyileştirme yapmayalım, tasarrufa ihtiyaç var.' diyorlar ama temsil ve tanıtma giderleri bir ay öncesine göre 7 kat yani 350 milyon lira, haberleşme gideri de 150 milyon lira artmış. Haberleşme ve temsil ağırlama giderleri yarım milyar lira. Yani 100 milyar lira tasarruf edecek olanlar bir ay içinde iki kalemde yarım milyardan fazla israfa gitmişler. Bir yıl öncesine göre taşıt kiralama giderleri yüzde 80, kamu binaları kiralama giderleri yüzde 170 artmış. Bir ayın sonunda dönüp baktığınızda tasarruf yok, bütün hızıyla israfa devam var" değerlendirmesinde bulundu.Geçen yıl Merkez Bankası'nın 800 milyar lira zarar ettiğini, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasına 1.2 milyar lira verildiğini, kamu-özel işletmelerine üç yılda 675 milyar ödeneceğini ve bütçeden bu yıl sadece faize 1.3 trilyon lira ödeneceğini anlatan CHP Genel Başkanı Özel, "Tarihin en büyük kaynak transferini düşünün. Yoksullardan alıp zengine verdikleri KKM, büyük ve muhteşem tasarruf paketinin 12 katı ve hiçbiri gerçekleşmiyor. Gerçekleşen yine israf, yine masraf, yoksullaşan yine vatandaş, zenginleşen yine yandaş" diye konuştu.'Meclis el koymalı'Konuşması öncesinde Osmaniye'nin Dereli köyünden gelen 3 genç kız ile eski Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan'a CHP rozeti takan Özel, "Türkiye'nin en büyük, birbirini ve ülkesini en çok seven, Türkiye'nin en köklü ailesi Cumhuriyet Halk Partisi mensubu olduğunuz için ne kadar sevinsek, ne kadar gurur duysak azdır. Çünkü bu ailenin babası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür" diye konuştu.Mardin ve Diyarbakır'daki anız yangınlarında vefat eden 15 vatandaşın ailelerine başsağlığı dileyen Özel, CHP heyetinin acılı ailelerin yanında olduğunu, en kısa sürede kendisinin de bölgeyi ve aileleri ziyaret edeceğini söyledi.İçişleri Bakanlığı'nın, yangınla ilgili ilk gün yaptığı açıklamanın gerçeği yansıtmadığını; yangının, anız yakılmasından kaynaklanmadığının ortaya çıktığını öne süren Özel, bölgedeki sivil toplum kuruluşları ve bağımsız kuruluşların raporlarının, elektrik dağıtım şirketi DEDAŞ'ın inanılmaz ihmalleri olduğunu ortaya çıkardığını aktardı.Özel, "Hiçbir tedbirin alınmadığını ve bu yangına DEDAŞ'ın davetiye çıkardığını ifade ediyor raporlar. DEDAŞ herhalde bu bölgenin en çok şikayet ettiği kurumdur. Sayaç okunmadan kesilen yüksek faturalardan, çiftçilere ait trafoların haczine, elektrik kesintilerine, elektrik altyapının yenilenmemesine kadar sayısız şikayet var" dedi.Orman yangınları konusunda Meclis Başkanlığına araştırma önergesi verdiklerini bildiren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:'Deprem bölgesindeki kimse sahipsiz değildir'Özel, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 16 ay geçtiğini belirterek geçen hafta sonu gittiği Malatya'daki izlenimlerini aktardı.Depremin üzerinden geçen süreye rağmen Malatya'da vatandaşların hayatlarını konteynerlerde ve çadırlarda sürdürdüğünü, kentte kimsenin yüzünün gülmediğini dile getiren Özel, "Depremin ardından Türkiye'ye bir yılda 650 bin konut sözü verenler, neredeyse 1.5 yılda 79 bin konut yaptılar. Yani 'bir yılda konutlar elinizde' diye oy alanlar bu sözün yüzde 12'sini tuttular. Çok önemli bir kısmı da köy evleridir" dedi.Depremzedelere yönelik kira yardımı uygulamasının bu ay sona ereceğine dikkati çeken Özel, kira yardımı uygulamasının uzatılması için bu hafta Meclis'te iktidar temsilcileriyle görüşme yapacaklarını bildirdi. Özel, "Eğer 'yok biz kira yardımını uzatmayız' diyorlarsa şunu bilsinler; deprem bölgesindeki kimse sahipsiz değildir. Karıncanın kardeşi vardır, o da Cumhuriyet Halk Partisi'dir" dedi.Özel, depremzedelerin seslerini duyurmaya devam edeceğini belirterek, depremde yıkılan Antakya'daki Ilgım ve Selim Köse apartmanlarıyla ilgili bilirkişi raporlarının 16 aydır yazılmadığını, Kahramanmaraş'taki Fazilet Apartmanı'nın yıkılmasında ihmali bulunan kamu görevlilerinin yargılamaya dahil edilmesiyle ilgili taleplerin takipçisi olacaklarını kaydetti.Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre Türkiye'nin konut kirasında geçen yıl yüzde 125 artış ile Avrupa birincisi olduğunu söyledi.Pandeminin ve küresel krizin dünyanın her yerinde olduğuna işaret eden Özel, bu konuda tüm ülkelerin bir tedbir aldığını ancak Türkiye'de bir tedbir alınmadığını ileri sürdü.Özel, Avrupa'daki kira artışının en yüksek yüzde 12, Türkiye'de ise bu oranın yüzde 125 olduğuna dikkati çekerek, "'Kira artışı yüzde 25'i geçemez' diye kira artışına tavan koyan tek ülke biziz. Tavanı takan yok. Yüzde 125 oluyor. Sadece doğru ekonomi politikalarıyla Avrupa Birliği ülkeleri yüzde 3'te tutmuş. Birileri de çıkıyor yönü batıdan doğuya çeviriyor. Avrupa Birliğine girmek hedefi varken terk edip Şangay İşbirliği Örgütüne geçecek" ifadelerini kullandı.Ev kiralarına yüzde 20 stopaj getirileceğini ve bu oranın ev sahiplerinden alınacağını kaydeden Özel şöyle devam etti:‘Nezaketi ve devlet adamlığı için Sayın Şimşek'e teşekkür ederiz’CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ile görüşmesine ilişkin, "Nezaket ve devlet adamlığına yakışır tutum için öncelikle Sayın Şimşek'e teşekkür ederiz. Normali budur. Normalleşme dediğimiz budur" dediÖzel, bazı basın yayın organlarında yer alan CHP ve AK Parti arasında ortak masa kurulduğu ve program çalışıldığı yönündeki haberlere de değinerek, "Arkadaşlar, çalıştığımız bir tek ortak programımız var. Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelince bu enkazı nasıl kaldıracağız onun programını çalışıyoruz" diye konuştu.Mehmet Şimşek'in CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ile dün gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:Görüşmede, ekonomik krizin sorumlusunun toplumun kırılgan kesimlerinin olmadığını ifade ettiklerini anlatan Özel, ekonomideki krizi emeklilerin, emekçilerin, çiftçilerin, çay ve buğday üreticilerinin ortaya çıkarmadığını söyledi.Özel, ekonomideki krizin sorumlusunun hükümet olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:Özgür Özel, partililere 30 Haziran'da Kocaeli'de düzenleyecekleri mitinge katılmaları çağrısında bulundu.Özel, grup toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorusu üzerine, "Biraz önce Sayın Bahçeli rahatsızlanmış. Erkan Bey'den sağlık durumuyla ilgili bilgi aldım. Çok üzüldüm. Kendisine geçmiş olsun diliyorum. Konuşmada, MHP ile ilgili kısmı da o yüzden atladık. Acil şifalar diliyorum" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/chp-genel-baskani-ozel-ayse-ates-ile-tekrar-bir-araya-geldi-1085208284.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), mehmet şimşek, devlet bahçeli