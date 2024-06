A Milli Takım Teknik Direktörü Montella: Tarihi bir başarıya imza attık

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/a-milli-takim-teknik-direktoru-montella-tarihi-bir-basariya-imza-attik-1085278598.html

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselen A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella: Tarihi bir başarıya imza attık

Volkspark Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Vincenzo Montella, "Gruptan çıkarak tarihi bir başarıya imza attık. Ekibimiz, gruptan çıkan en genç takım oldu. Türkiye, uzun yıllardır bu başarıya ulaşamamıştı. Takımıma ve taraftarlarımıza teşekür ediyorum. Şimdi önümüzde yeni bir hedef var. Bugün bu zaferi kutlamak ve tadını çıkarmak istiyoruz. Hak ettik, çok çalıştık. Yarından itibaren tarih yazmaya devam etmek istiyoruz. Bütün odağımızı bir sonraki maçı kazanmaya yönlendireceğiz" dedi.İyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirten Montella, "Bir kişi fazla oynadık, belki bundan çok fazla istifade edemedik, daha iyisini yapabilirdik ama maçı kazanmayı başardık. Durum 1-1'e geldikten sonra tekrar öne geçtik. Bir gol yedik ama orada kalecimize yapılan faul vardı. Birkaç gündür baskı altındayız, başarılı sonuçtan dolayı çok mutluyum, takım her zaman bir bütün ve tek vücut oldu. Her zaman büyük bir güvenle sahaya çıktık ve çok çalıştık, gruptan çıkma başarısını takım hak etti. Milyonlarca taraftar bizi burada takip ediyor, tarihe geçen bir başarı kazandık. Hak etmediğimiz eleştirilere maruz kaldık ama bunun üstesinden gelmeyi başardık, bu da beni mutlu eden bir unsur. Ben baskıya alışığım, beni rahatsız etmiyor" ifadelerini kullandı.Montella, maç sonunda 'üçlü' çektirmesi hakkında, "Mutlu olduk, kutlama yaptık, gurur duydum. Bu mutluluğu milyonlarca taraftara yaşattığımız için ayrıca mutluyum. İkinci golden sonra omzumuzdan büyük bir yük kalktı. Çünkü gruptan çıkmayı garantilediğimizi anladık. Biraz daha az acı çekebilirdik, hayatımızı daha az zorlaştırabilirdik ama hepsi bu oyunun parçası. Bu da oyunu daha güzel hale getiren unsurlar" şeklinde konuştu.Dünyada Hakan'ın attığı şutları atabilecek sayılı oyuncu var'İtalyan teknik adam, bir İtalyan gazetecinin "Hakan Çalhanoğlu ile Milan'dan sonra yeniden bir aradasınız. Onunla çalışmak nasıl?" sorusuna, "Hakan, Milan'da bize ciddi bir sakatlıktan sonra katıldı. Çok yetenekli bir oyuncu, çok süre almak istedi ama Milan'ın o dönemde yönetimi değişti, işler yolunda gitmedi ve hoca da bundan nasibini aldı. Şimdi tekrar bir araya geldik, tüm özellikleriyle tam bir oyuncu. Harika bir gol atmayı da başardı. Dünyada Hakan'ın attığı şutları atabilecek sayılı oyuncu var, ayağının dışıyla o şutu çekmesi inanılmazdı, tam köşeye gönderdi" yanıtını verdi.Hakem kararları ve maç sonunda yaşanan gerilim hakkında da konuşan Montella, "Hakem maçın sonunda birkaç sarı kart gösterdi. Hakan maç içinde kaptan olduğu için tabii ki hakemle konuşabilir ama sarı kart gördü, faul bile yapmamıştı. Bir sonraki maçta görev alamayacak. Maç sonunda da açıkçası endişelendim, Arda bir sarı kart daha görebilir diye çekindim. Çünkü orada tam olarak ne olduğunu da anlamadım. O anlar yaşanınca endişelendim hatta maçta Samet'in pozisyonu da sarı kart değildi ama sarı kart geldi. Daha fazla sarı kart yemek istemiyorduk, o nedenle maç sonunda oraya gittik" değerlendirmesinde bulundu.İtalyan teknik adam, Barış Alper Yılmaz'la ilgili olarak, "Her iki pozisyonda da oynayabilir, sol kanatta da oynayabilir, nereye koysanız fiziksel harika özelliklerini sergileyebiliyor. Sahanın her noktasında çok hızlı olduğu için farklı bölgelerde kendisini kullandık. Müthiş yetenekleri olan bir oyuncu" ifadelerini kullandı.Maçta 18 kart gösterildiğinin söylenmesi üzerine Vincenzo Montella, "18 kart bu maçın ne kadar yüksek yoğunlukta geçtiğini gösteriyor. Hepsine bakmadım, çok bariz olanlar da vardır ama Hakan Çalhanoğlu hakemden VAR'a gitmesini talep etti. Kaptan olduğu için hakkı var. Hakem biraz fazla katı davrandı, bunun da bedelini çekeceğiz. Samet'in pozisyonu da sarı kart değildi, iki futbolcunun eksikliğini maalesef bir dahaki maçta yaşayacağız. Bu maçtan sonra hemen toparlanmalı ve enerjimizi geri kazanmalıyız. Avusturya dün maça çıktı. Biz duygularımızı yönetmek zorundayız, bu maçlar oyuncularda duygular oluşturuyor. Duygularımıza hakim olmalıyız. Topa sahip olmada daha iyi olmalıyız" şeklinde konuştu.'Avusturya'yı biliyoruz'Montella, son 16 turundaki rakipleri Avusturya hakkında ise "Bu seviyede biz bütün gruplarda şunu gördük, kolay maç diye bir şey yok. Belki bir iki maç rahat geçmiştir ama seviye çok yüksek. Avusturya'yı biliyoruz. Nasıl oynadıklarını gördük. Çok zor bir gruptan lider çıktılar. Bu da onlar hakkında çok şey söylüyor, çok organizeler, fiziksel olarak çok iyiler, kulüp takımı gibi bir görüntü çiziyorlar, çok akışkan mekanizmaları var, oyuncular birbirlerini çok iyi tanıyor ve çok hızlılar" yorumunda bulundu."Bizim işin duygusal boyutu üzerine çalışıp geliştirmemiz gereken yönler var" diyen Montella, sözlerini şöyle sürdürdü:

