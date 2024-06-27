https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/avrupa-sampiyonasinda-son-16-turu-eslesmeleri-belli-oldu-avusturya-turkiye-maci-ne-zaman-1085275274.html

Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu: Avusturya-Türkiye maçı ne zaman?

Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu: Avusturya-Türkiye maçı ne zaman?

Sputnik Türkiye

Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Peki EURO 2024 son 16 turu maçları ne zaman? İşte, EURO 2024 maç programı. 27.06.2024, Sputnik Türkiye

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euro 2024

gürcistan

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EURO 2024’te grup aşaması tamamlandı. Avrupa Şampiyonası’nın favorileri arasında gösterilen ev sahibi Almanya A Grubu’nu lider tamamladı. Turnuvanın en zor grubu olarak ifade edilen B Grubu’nda ise İspanya ve İtalya rakiplerine üstünlük kurarak gruptan çıkma başarısı gösterdi. A Milli Takım ise Çekya karşısında kazanarak grup ikincisi oldu. Milli Takım'ın yer aldığı F Grubu'nda Gürcistan en iyi grup üçüncüsü olarak üst tura yükseldi. EURO 2024 son 16 turu maçları ne zaman oynanacak? Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turu maçları 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında oynanacak. İşte eşleşmeler ve maç takvimi;Avusturya-Türkiye (2 Temmuz/22:00)İspanya-Gürcistan (30 Haziran/22:00)Almanya-Danimarka (29 Haziran/22:00)Fransa-Belçika (1 Temmuz/19:00)İsviçre-İtalya (29 Haziran/19:00)Portekiz-Slovenya (1 Temmuz/22:00)Romanya-Hollanda (2 Temmuz/19:00)İngiltere-Slovakya (30 Haziran/19:00)Maç programı nasıl?Son 16 turu: 29 Haziran - 2 TemmuzÇeyrek finaller: 5-6 TemmuzYarı finaller: 9-10 TemmuzFinal: 14 Temmuz

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