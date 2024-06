https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/montella-adil-olmayan-elestiriler-var-bu-bizi-eglendiriyor-ve-motive-ediyor-1085224179.html

Montella: Adil olmayan eleştiriler var, bu bizi eğlendiriyor ve motive ediyor

Montella: Adil olmayan eleştiriler var, bu bizi eğlendiriyor ve motive ediyor

Sputnik Türkiye

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella "Adil olmayan eleştiriler var. Bu bizi eğlendiriyor ve motive ediyor" diyerek "Kendi kaderimiz... 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T22:29+0300

2024-06-25T22:29+0300

2024-06-25T22:29+0300

spor

avrupa futbol şampiyonası

euro 2024

euro 2024

euro 2024

euro 2024

vincenzo montella

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/19/1085224157_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_00f3111cab3acf2e1020fd981c77c00d.jpg

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçında yarın Çekya ile karşılaşacak A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlı ekibe adil olmayan eleştiriler yapıldığını, bunlara sahada cevap vereceklerini söyledi.Vincenzo Montella, karşılaşmanın oynanacağı Hamburg'daki Volkspark Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına milli futbolcu İrfan Can Kahveci ile katıldı.Montella, Çekya'nın 3'lü savunma oynayacağını düşündüğünü belirterek, "Üçlü savunma oynayan birçok takıma karşı oynadık. Farklı özellikleri var. Bizim de kendimize has yöntemlerimiz var. İnanıyorum ki avantajlı olan biz olacağız. Açıkçası bu tür oyuna da biz alıştık" dedi.Milli takımda çok iyi bir kamp ortamları bulunduğunun altını çizen İtalyan teknik adam, "Öncelikle oyuncuların benim düşünce şeklimi paylaşmalarını istiyorum. Cenk Tosun gibi bu turnuvada sahaya çıkmış oyuncuların, son 12-13 yılda parçası oldukları en iyi takım olduğunu söylediklerini duyduk. Her zaman eleştiri olur. Adil eleştiri olur. Şahsen bunu kabul ederim. Durup düşünmeme sebep olur. Bir de adil olmayan eleştiriler var. Bu bizi eğlendiriyor ve motive ediyor. Neden adil olmayan eleştiriler var, bunun türlü türlü sebebi olabilir. Biz tek vücut olduk. Dikkatimizin dağılmasına izin vermeyeceğiz. Motive olduk. Kendi kaderimiz kendi elimizde. Başka iki takımın sonucuna bel bağlamış değiliz. Sadece önemli olan bizim maçımız. Sahada cevabımızı vereceğiz. 10 aydır da zaten bunu yapıyoruz. Kırdığımız rekorları bir kez daha hatırlatmak istemiyorum. Şimdi takımı destekleme zamanı" ifadelerini kullandı.Montella, gruptan çıkma hedefinin üzerinde baskı oluşturup oluşturmadığı yönündeki soru üzerine, "30 yıldır baskı işimin bir parçası. Bunu öğrenmeniz lazım. Bu, pozitif bir baskı. Lider olarak buraya geldik. Amacımız yine burada gruptan çıkmak. İlk maçımızı kazandık. Türkiye bunu daha önce yapamamıştı. Yarın pozitif durumdayız. Taraftarımız ilk düdükten son düdüğe kadar bizi destekleyecektir. Eleştirenlere hatırlatmak isterim, bu bizim ülkemiz. Başka milli takım yok. Bu çocuklar son dönemde bizim yüzümüzü güldürdü, desteklememiz gerek. Çocukların gerçekten bu desteğe ihtiyacı var. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kendi maçımızı düşünmemiz gerekiyor. Avantaj bizde. Başka bir şeyin önemi yok. Taraftarın desteğinin farkındayız. Bu bizi güçlendiriyor. Maça motive şekilde çıkmamız lazım. İnanmamız lazım. Yaklaşımımız bu olacak" değerlendirmesinde bulundu.'Arda çok uzun süre alabilecek durumda değil'İtalyan teknik adam, Arda Güler'le idmanda yaşadığı bir anla ilgili sosyal medyada yapılan eleştiriler hakkında, şöyle konuştu:Vincenzo Montella, "Hangi oyunlarda santrforlu bir oyun oynayacaksınız?’ sorusunu, "Doğru yapıyı ve dengeyi kurmak önemli. Bu takımın en çok ihtiyaç duyduğu şey denge. Maç bizim elimizde, hakimiyet bizde, rakibi son 30 metre alanında sıkıştırırken o özelliklere ihtiyacımız olduğunda tabii forvetlerimiz de sahada olacak. Turnuvada en çok atağa kalkan takımlarından biriyiz" şeklinde yanıtladı.Montella, kaleci tercihleri hakkında gelen bir soruya, "Kadromuzda diğerlerinden daha az dakika almış oyuncular var. Herkes için geçerli olması lazım. Altay; Galler, Almanya ve İtaya maçlarında iyi oynadı. Üç harika kalecim var. Bu şekilde tatlı problemimiz var. Aynı pozisyonda rekabet olması da önemli" yanıtını verdi.Portekiz maçında savunmada yapılan hatalarla ilgili tedbirler aldıklarını belirten İtalyan teknik adam, "İkinci golden sonra takım için işler çok zorlaştı. Hiç beklemediğimiz anda oldu. Bunlar futbolun içinde var. Doğal olarak motivasyonumuz da düştü. Gol fırsatlarımız da oldu. En üst seviyede oynayabilen oyunculardan bahsediyoruz. Üç günde bir maç oynuyorlar. Aradaki fark şu, onlar şans yapıp, bunları kullanabildiler. Biz aynısını yapamadık. Biz benzer şeyler yapamadık" ifadelerini kullandı. ​​​​​​​

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/tff-baskani-buyukeksiden-arda-guler-aciklamasi-1085218877.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa futbol şampiyonası, euro 2024, euro 2024, euro 2024, euro 2024, vincenzo montella