https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/tff-baskani-buyukeksiden-arda-guler-aciklamasi-1085218877.html

TFF Başkanı Büyükekşi'den Arda Güler açıklaması

TFF Başkanı Büyükekşi'den Arda Güler açıklaması

Sputnik Türkiye

TFF Başkanı Büyükekşi ve yöneticiler, basın mensuplarıyla buluştu. Büyükekşi "Montella ile tüm oyuncularımız arasında son derece iyi bir iletişim var. Bunun... 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T19:56+0300

2024-06-25T19:56+0300

2024-06-25T19:56+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

arda güler

mehmet büyükekşi

türkiye a milli futbol takımı

hamit altıntop

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yönetim kurulu üyeleri İbrahim Burkay, Mustafa Eröğüt ve Hamit Altıntop, basın mensuplarıyla bir araya geldi.Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın kamp yaptığı tesislerde antrenmanı takip eden Büyükekşi, Burkay, Eröğüt ve Altıntop, ardından basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi.'Teknik direktörümüz Monttella'ya ve takımımıza güveniyoruz'A Milli Takım'ın ilk hedefinin gruptan çıkmak olduğunu vurgulayan Büyükekşi, "Gürcistan maçını kazanarak Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladık. İkinci maçımızı kaybettik ancak ilk karşılaşmada elde ettiğimiz 3 puan, Çekya maçında son 16'ya kalabilmemiz için galibiyet ya da beraberliğin yeterli olmasını sağladı. Takımımız Almanya'nın en iyi tesislerinden birisinde son derece iyi koşullarda çalışıyor. Birliktelikleri ve arkadaşlıkları da üst düzeyde. Teknik direktörümüz Monttella'ya ve takımımıza güveniyor, Çekya maçını da kazanacaklarına yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.'Montella ile tüm oyuncularımız arasında son derece iyi bir iletişim var'Almanya'da taraftarların takıma yoğun ilgi gösterdiğine dikkati çeken Büyükekşi, şunları kaydetti:Teknik ekip ve futbolcular arasındaki bağın da çok güçlü olduğunu dile getiren Büyükekşi, "Montella ile tüm oyuncularımız arasında son derece iyi bir iletişim var. Bunun aksi bir hava varmış gibi dezenformasyon ile manipülasyon yapmaya çalışanlara her birlikte gülüp geçiyoruz. Arda da Montella da gülüp geçiyor" şeklinde konuştu.İbrahim Burkay: Gruptan çıkarak başarımızı sürdürmek istiyoruzTFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Stratejik Planlama, Yeni Proje Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Burkay, A Milli Takım'ın grup maçlarına ilk kez galibiyetle başladığını hatırlatarak, şunları söyledi:Mustafa Eröğüt: Sürdürülebilir başarısı olan bir milli takım olmasını istiyoruzTFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, 2002 Dünya Kupası ve 2008 Avrupa Şampiyonası'nda oynanan yarı finalleri hatırlatarak, "Bu başarılar dışında sürekli ve sürdürülebilir bir başarı yok tarihte. A Milli Takım'ın tüm turnuvalara katılan ve bu turnuvalarda sürdürülebilir başarısı olan bir milli takım olmasını istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Avrupa'nın 25,8 yaş ortalaması ile en genç iki takımından birisiyiz ve iyi bir takımımız var. Bu milli takımın Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na doğrudan katılabilir ve üst turları hedefleyebilir, zorlayabilir olması gerekiyor" açıklamasını yaptı.TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ise daha önce milli formayı giyerek hizmet verdiğini, şu anda da yönetici olarak hizmet vermekten gurur duyduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:Genç oyuncu Arda Güler'le ilgili de konuşan Altıntop, "Bu seviyede futbol oynayan tüm oyuncularımız gibi Arda da son derece akıllı bir insan. Evet yaşı çok genç. Henüz hayatının da kariyerinin de başında. Ancak çok akıllı olduğu için yaratılmaya çalışılan suni gündemlere gülüp geçiyor. İşine konsantre ve işine bakıyor" diyerek sözlerini tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/arda-gulerden-ispanyol-yildizi-veda-tesekkurler-kaptan--1085212889.html

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türkiye futbol federasyonu (tff), arda güler, mehmet büyükekşi, türkiye a milli futbol takımı, hamit altıntop