TFF Başkanı Büyükekşi'den Arda Güler açıklaması

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'200 lira bozuk para niyetine geçiyor'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Yeni sistemde mesleki eğitim tartışması
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Vergi düzenlemesi içeriği
12:05
83 dk
HABER MASASI
Son dönemlerde Türkiye'de artan orman yangınları
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘İsrail burada her zaman uyguladığı soykırım tekniğini uygulayacak’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
En güzel 100 vegan yiyecek listesinde Türkiye’den 9 lezzet
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanı açıkladı: Sohbet botları insanları manipüle etmeyi öğrendi
18:12
2 dk
SESLİ HABER
4 milyon emekli çalışmak zorunda
18:27
2 dk
SESLİ HABER
‘ABD Türkiye'den intikam almaya başlıyor’
18:36
4 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en kötü kokan çiçeği Londra’da açtı
18:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan BRICS yorumu
19:15
4 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de bir ev fiyatına tatil, peki dünyada ne kadar?
19:25
4 dk
SESLİ HABER
‘Naziler tüm Sovyet halkını yok etmeyi planlıyordu’
19:37
4 dk
SESLİ HABER
Yol hipnozu nedir? Nasıl önlenir?
19:50
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
20:08
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'İstanbul güzel kent ama içinde yaşayanlar mutlu değil'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Vergi cezalarında uzlaşma ve indirim dönemi sona erdi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
YAZI - YORUM
Başbakana baskıyla kaldırılan servet vergisi
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Radyo Sputnik'te konuğumuz Sema Moritz
12:07
83 dk
HABER MASASI
Türkiye'nin orman varlığı azalıyor mu?
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Hazırlanan son vergi yasası
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Şair ceketli çocuk: Kazım Koyuncu
17:47
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Bayram tatilinde havalimanlarında rekor
18:15
2 dk
SESLİ HABER
TDK cinsiyetçi ifadeleri kaldırmaya hazırlanıyor
18:23
1 dk
SESLİ HABER
Putin'in Vietnam ziyaretindeki kritik detay
18:31
2 dk
SESLİ HABER
Çin'den dünyada ilk: Oradan örnek getirdi
18:39
2 dk
SESLİ HABER
Trump'ın ekibi Ukrayna formülünü açıkladı
18:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Canan Karatay 'kelliğe yol açıyor' diyerek uyardı
19:15
2 dk
SESLİ HABER
Eski Amerikalı yetkililerden barış çağrısı
19:23
2 dk
SESLİ HABER
Sağlık Bakanlığı'ndan aşırı sıcak uyarısı
19:32
3 dk
SESLİ HABER
ABD'nin Pasifik hamleleri sürüyor: Yeni anlaşma imzalandı
19:42
1 dk
SESLİ HABER
Hamas siyasi ofisini taşımayı planlıyor
20:06
1 dk
SESLİ HABER
Amerikalı Demokratlardan boykot hazırlığı
20:18
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir pop ikonu: Micheal Jackson
20:31
14 dk
SESLİ HABER
ABD'nin misket bombası ikiyüzlülüğü
20:51
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/tff-baskani-buyukeksiden-arda-guler-aciklamasi-1085218877.html
TFF Başkanı Büyükekşi'den Arda Güler açıklaması
TFF Başkanı Büyükekşi'den Arda Güler açıklaması
Sputnik Türkiye
TFF Başkanı Büyükekşi ve yöneticiler, basın mensuplarıyla buluştu. Büyükekşi "Montella ile tüm oyuncularımız arasında son derece iyi bir iletişim var. Bunun... 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T19:56+0300
2024-06-25T19:56+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
arda güler
mehmet büyükekşi
türkiye a milli futbol takımı
hamit altıntop
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/19/1085218855_0:1:3637:2047_1920x0_80_0_0_329998442c677a6341e03e8c8208622b.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yönetim kurulu üyeleri İbrahim Burkay, Mustafa Eröğüt ve Hamit Altıntop, basın mensuplarıyla bir araya geldi.Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın kamp yaptığı tesislerde antrenmanı takip eden Büyükekşi, Burkay, Eröğüt ve Altıntop, ardından basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi.'Teknik direktörümüz Monttella'ya ve takımımıza güveniyoruz'A Milli Takım'ın ilk hedefinin gruptan çıkmak olduğunu vurgulayan Büyükekşi, "Gürcistan maçını kazanarak Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladık. İkinci maçımızı kaybettik ancak ilk karşılaşmada elde ettiğimiz 3 puan, Çekya maçında son 16'ya kalabilmemiz için galibiyet ya da beraberliğin yeterli olmasını sağladı. Takımımız Almanya'nın en iyi tesislerinden birisinde son derece iyi koşullarda çalışıyor. Birliktelikleri ve arkadaşlıkları da üst düzeyde. Teknik direktörümüz Monttella'ya ve takımımıza güveniyor, Çekya maçını da kazanacaklarına yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.'Montella ile tüm oyuncularımız arasında son derece iyi bir iletişim var'Almanya'da taraftarların takıma yoğun ilgi gösterdiğine dikkati çeken Büyükekşi, şunları kaydetti:Teknik ekip ve futbolcular arasındaki bağın da çok güçlü olduğunu dile getiren Büyükekşi, "Montella ile tüm oyuncularımız arasında son derece iyi bir iletişim var. Bunun aksi bir hava varmış gibi dezenformasyon ile manipülasyon yapmaya çalışanlara her birlikte gülüp geçiyoruz. Arda da Montella da gülüp geçiyor" şeklinde konuştu.İbrahim Burkay: Gruptan çıkarak başarımızı sürdürmek istiyoruzTFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Stratejik Planlama, Yeni Proje Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Burkay, A Milli Takım'ın grup maçlarına ilk kez galibiyetle başladığını hatırlatarak, şunları söyledi:Mustafa Eröğüt: Sürdürülebilir başarısı olan bir milli takım olmasını istiyoruzTFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, 2002 Dünya Kupası ve 2008 Avrupa Şampiyonası'nda oynanan yarı finalleri hatırlatarak, "Bu başarılar dışında sürekli ve sürdürülebilir bir başarı yok tarihte. A Milli Takım'ın tüm turnuvalara katılan ve bu turnuvalarda sürdürülebilir başarısı olan bir milli takım olmasını istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Avrupa'nın 25,8 yaş ortalaması ile en genç iki takımından birisiyiz ve iyi bir takımımız var. Bu milli takımın Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na doğrudan katılabilir ve üst turları hedefleyebilir, zorlayabilir olması gerekiyor" açıklamasını yaptı.TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ise daha önce milli formayı giyerek hizmet verdiğini, şu anda da yönetici olarak hizmet vermekten gurur duyduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:Genç oyuncu Arda Güler'le ilgili de konuşan Altıntop, "Bu seviyede futbol oynayan tüm oyuncularımız gibi Arda da son derece akıllı bir insan. Evet yaşı çok genç. Henüz hayatının da kariyerinin de başında. Ancak çok akıllı olduğu için yaratılmaya çalışılan suni gündemlere gülüp geçiyor. İşine konsantre ve işine bakıyor" diyerek sözlerini tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/arda-gulerden-ispanyol-yildizi-veda-tesekkurler-kaptan--1085212889.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/19/1085218855_453:0:3184:2048_1920x0_80_0_0_cfdcd37a9b254aa7acc2119d7140ef75.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye futbol federasyonu (tff), arda güler, mehmet büyükekşi, türkiye a milli futbol takımı, hamit altıntop
türkiye futbol federasyonu (tff), arda güler, mehmet büyükekşi, türkiye a milli futbol takımı, hamit altıntop

TFF Başkanı Büyükekşi'den Arda Güler açıklaması

19:56 25.06.2024
© İHATürkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi,
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2024
© İHA
Abone ol
TFF Başkanı Büyükekşi ve yöneticiler, basın mensuplarıyla buluştu. Büyükekşi "Montella ile tüm oyuncularımız arasında son derece iyi bir iletişim var. Bunun aksi bir hava varmış gibi dezenformasyon ile manipülasyon yapmaya çalışanlara her birlikte gülüp geçiyoruz. Arda da Montella da gülüp geçiyor" dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yönetim kurulu üyeleri İbrahim Burkay, Mustafa Eröğüt ve Hamit Altıntop, basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın kamp yaptığı tesislerde antrenmanı takip eden Büyükekşi, Burkay, Eröğüt ve Altıntop, ardından basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

'Teknik direktörümüz Monttella'ya ve takımımıza güveniyoruz'

A Milli Takım'ın ilk hedefinin gruptan çıkmak olduğunu vurgulayan Büyükekşi, "Gürcistan maçını kazanarak Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladık. İkinci maçımızı kaybettik ancak ilk karşılaşmada elde ettiğimiz 3 puan, Çekya maçında son 16'ya kalabilmemiz için galibiyet ya da beraberliğin yeterli olmasını sağladı. Takımımız Almanya'nın en iyi tesislerinden birisinde son derece iyi koşullarda çalışıyor. Birliktelikleri ve arkadaşlıkları da üst düzeyde. Teknik direktörümüz Monttella'ya ve takımımıza güveniyor, Çekya maçını da kazanacaklarına yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

'Montella ile tüm oyuncularımız arasında son derece iyi bir iletişim var'

Almanya'da taraftarların takıma yoğun ilgi gösterdiğine dikkati çeken Büyükekşi, şunları kaydetti:
"Her maçtan önce yapılan 'fan walk' organizasyonlarında kırmızı-beyaz milli takım formalarıyla ve Türk bayraklarıyla 50 bine yakın vatandaşımız stadyuma yürüyor. Stadyumu tıklım tıklım dolduruyor. Dortmund Stadı'nı kırmızı ve beyaza boyadık, şimdi sıra Hamburg Stadı'nı kırmızı ve beyaza boyamakta."
Teknik ekip ve futbolcular arasındaki bağın da çok güçlü olduğunu dile getiren Büyükekşi, "Montella ile tüm oyuncularımız arasında son derece iyi bir iletişim var. Bunun aksi bir hava varmış gibi dezenformasyon ile manipülasyon yapmaya çalışanlara her birlikte gülüp geçiyoruz. Arda da Montella da gülüp geçiyor" şeklinde konuştu.

İbrahim Burkay: Gruptan çıkarak başarımızı sürdürmek istiyoruz

TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Stratejik Planlama, Yeni Proje Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Burkay, A Milli Takım'ın grup maçlarına ilk kez galibiyetle başladığını hatırlatarak, şunları söyledi:
"16 yıl sonra Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gruptan çıkarak başarımızı sürdürmek istiyoruz. Türk futbolunun stratejik planını çalıştık, hazırladık ve yayınladık. Bunun kağıt üzerinde kalmaması için gerekli tedbirleri aldık. Özellikle futbol akademileri projemizin hayata geçmesi ile başarılarımızı sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz."

Mustafa Eröğüt: Sürdürülebilir başarısı olan bir milli takım olmasını istiyoruz

TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, 2002 Dünya Kupası ve 2008 Avrupa Şampiyonası'nda oynanan yarı finalleri hatırlatarak, "Bu başarılar dışında sürekli ve sürdürülebilir bir başarı yok tarihte. A Milli Takım'ın tüm turnuvalara katılan ve bu turnuvalarda sürdürülebilir başarısı olan bir milli takım olmasını istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Avrupa'nın 25,8 yaş ortalaması ile en genç iki takımından birisiyiz ve iyi bir takımımız var. Bu milli takımın Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na doğrudan katılabilir ve üst turları hedefleyebilir, zorlayabilir olması gerekiyor" açıklamasını yaptı.
TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ise daha önce milli formayı giyerek hizmet verdiğini, şu anda da yönetici olarak hizmet vermekten gurur duyduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:
"Avrupa'nın en iyi tesislerinden birisinde uyum içinde kamp yapıyoruz. 16 yıldır Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkamamış bir milli takım vardı. EURO 2024'te son 16 turuna yükselmek istiyoruz. Bu da kendi elimizde. Çekya maçında 3 puan ya da 1 puan aldığımızda grubumuzda ikinci olarak son 16'ya kalacağız. Bunun için çalışıyoruz."
Genç oyuncu Arda Güler'le ilgili de konuşan Altıntop, "Bu seviyede futbol oynayan tüm oyuncularımız gibi Arda da son derece akıllı bir insan. Evet yaşı çok genç. Henüz hayatının da kariyerinin de başında. Ancak çok akıllı olduğu için yaratılmaya çalışılan suni gündemlere gülüp geçiyor. İşine konsantre ve işine bakıyor" diyerek sözlerini tamamladı.
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2024
SPOR
Arda Güler'den İspanyol yıldızı veda: 'Teşekkürler kaptan'
17:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала