https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/fransa-cumhurbaskani-macron-uyardi-ic-savasa-yol-acar-1085195414.html
Fransa Cumhurbaşkanı Macron uyardı: 'İç savaşa yol açar'
Fransa Cumhurbaşkanı Macron uyardı: 'İç savaşa yol açar'
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, parlamento seçimlerinde önde giden Ulusal Birlik partisi ile Yeni Halk Cephesi koalisyonunun Fransa'ya 'iç savaş' getirme... 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T10:22+0300
2024-06-25T10:22+0300
2024-06-25T10:22+0300
dünya
fransa
emmanuel macron
jean-luc melenchon
iç savaş
ulusal birlik
ulusal birlik partisi (rn)
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Generation Do It Yourself adlı podcast programına verdiği demeçte, seçim anketçilerinin ilk sırada gösterdiği Ulusal Birlik partisinin manifestosunun ve suç ve göç korkularıyla başa çıkmaya yönelik çözümlerinin 'damgalama ya da bölünme' üzerine kurulu olduğunu söyledi.Macron konuşmasında, "Bence aşırı sağın sunduğu çözümler söz konusu bile olamaz. Zira insanları dinleri ya da kökenleri açısından kategorize ediyor ve bu yüzden bölünmeye ve iç savaşa yol açıyor" dedi.Macron aynı eleştiriyi Yeni Halk Cephesi koalisyonunun bir parçasını oluşturan La France Insoumise (LFI) partisi için de yaptı.Macron açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Macron'un yorumlarına yanıt vermesi istenen Ulusal Birlik partisi lideri Jordan Bardella verdiği yanıtta, "Bir cumhurbaşkanı bunu söylememeli" cümlesini kaydetti.'Başkaldıran Fransa' lideri Jean-Luc Melenchon da France 2 TV'ye verdiği mülakatta Macron'un yorumlarını kınayarak ve Fransa'nın denizaşırı toprağı Yeni Kaledonya'da olduğu gibi sivil huzursuzluğa yol açanın Macron'un kendi politikaları olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/macron-gorevinden-istifa-etmeyecegini-duyurdu-1084724625.html
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fransa, emmanuel macron, jean-luc melenchon, iç savaş, ulusal birlik, ulusal birlik partisi (rn)
fransa, emmanuel macron, jean-luc melenchon, iç savaş, ulusal birlik, ulusal birlik partisi (rn)
Fransa Cumhurbaşkanı Macron uyardı: 'İç savaşa yol açar'
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, parlamento seçimlerinde önde giden Ulusal Birlik partisi ile Yeni Halk Cephesi koalisyonunun Fransa'ya 'iç savaş' getirme riski taşıdığı uyarısında bulundu.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Generation Do It Yourself adlı podcast programına verdiği demeçte, seçim anketçilerinin ilk sırada gösterdiği Ulusal Birlik partisinin manifestosunun ve suç ve göç korkularıyla başa çıkmaya yönelik çözümlerinin 'damgalama ya da bölünme' üzerine kurulu olduğunu söyledi.
Macron konuşmasında, "Bence aşırı sağın sunduğu çözümler söz konusu bile olamaz. Zira insanları dinleri ya da kökenleri açısından kategorize ediyor ve bu yüzden bölünmeye ve iç savaşa yol açıyor" dedi.
Macron aynı eleştiriyi Yeni Halk Cephesi koalisyonunun bir parçasını oluşturan La France Insoumise (LFI) partisi için de yaptı.
Macron açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Ancak bunun arkasında da bir iç savaş var zira insanları yalnızca dini görüşleri ya da ait oldukları topluluk açısından kategorize ediyorlar. Bu da bir bakıma onları daha geniş ulusal topluluktan izole etmeyi meşrulaştırmanın bir yolu ve bu durumda, aynı değerleri paylaşmayanlarla bir iç savaş yaşarsınız.
Macron'un yorumlarına yanıt vermesi istenen Ulusal Birlik partisi lideri Jordan Bardella verdiği yanıtta, "Bir cumhurbaşkanı bunu söylememeli" cümlesini kaydetti.
'Başkaldıran Fransa' lideri Jean-Luc Melenchon da France 2 TV'ye verdiği mülakatta Macron'un yorumlarını kınayarak ve Fransa'nın denizaşırı toprağı Yeni Kaledonya'da olduğu gibi sivil huzursuzluğa yol açanın Macron'un kendi politikaları olduğunu söyledi.