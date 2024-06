https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/fransa-cumhurbaskani-macron-uyardi-ic-savasa-yol-acar-1085195414.html

Fransa Cumhurbaşkanı Macron uyardı: 'İç savaşa yol açar'

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Generation Do It Yourself adlı podcast programına verdiği demeçte, seçim anketçilerinin ilk sırada gösterdiği Ulusal Birlik partisinin manifestosunun ve suç ve göç korkularıyla başa çıkmaya yönelik çözümlerinin 'damgalama ya da bölünme' üzerine kurulu olduğunu söyledi.Macron konuşmasında, "Bence aşırı sağın sunduğu çözümler söz konusu bile olamaz. Zira insanları dinleri ya da kökenleri açısından kategorize ediyor ve bu yüzden bölünmeye ve iç savaşa yol açıyor" dedi.Macron aynı eleştiriyi Yeni Halk Cephesi koalisyonunun bir parçasını oluşturan La France Insoumise (LFI) partisi için de yaptı.Macron açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Macron'un yorumlarına yanıt vermesi istenen Ulusal Birlik partisi lideri Jordan Bardella verdiği yanıtta, "Bir cumhurbaşkanı bunu söylememeli" cümlesini kaydetti.'Başkaldıran Fransa' lideri Jean-Luc Melenchon da France 2 TV'ye verdiği mülakatta Macron'un yorumlarını kınayarak ve Fransa'nın denizaşırı toprağı Yeni Kaledonya'da olduğu gibi sivil huzursuzluğa yol açanın Macron'un kendi politikaları olduğunu söyledi.

