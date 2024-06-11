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Macron, yenilgiye rağmen istifa etmeyeceğini duyurdu
Macron, yenilgiye rağmen istifa etmeyeceğini duyurdu
Sputnik Türkiye
Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin Fransa ayağında muhafazakar Ulusal Birlik Partisi (RN) karşısında ağır yenilgi alan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tüm... 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T14:48+0300
2024-06-11T14:50+0300
politika
avrupa birliği
avrupa parlamentosu seçimleri
fransa
emmanuel macron
ulusal birlik partisi (rn)
paris
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Partisinin ağır yenilgisi sonrası beklenmedik bir kararla 30 Haziran-7 Temmuz'da ülkede erken seçime gidileceğini duyuran Macron, Le Figaro’ya yaptığı açıklamasında, erken parlamento seçimlerinin ‘sonucu ne olursa olsun’ istifa etmeyeceğini söyledi.Fransız basınında gündeme oturan ‘Ulusal Birlik Partisi’ne karşı hezimet sonrası istifa edebilir’ iddialarını yalanlayan Macron, konuşmasında, "Anayasayı yazan Ulusal Birlik Partisi değildir ve bunu yapmak onun ruhuna da uygun değildir. Yasama kurumlarının yeri bellidir, seçimlerin sonucu ne olursa olsun cumhurbaşkanının yeri de bellidir. Benim için bu dokunulmazdır” ifadelerini kullandı.Daha önce Europe 1 radyo kanalı, kaynaklara dayandırdığı haberinde, Fransız liderin çevresiyle, parlamento seçimlerinin ardından istifa etme olasılığını görüştüğünü iddia etmişti.Fransa'da AP seçimlerinde muhafazakar ve göç karşıtı Ulusal Birlik Partisi (RN) yüzde 31.36 ile açık farkla ilk sırayı aldı.Macron'un partisi Rönesans yüzde 14.6 ile seçimi ikinci bitirirken, yüzde 13.8 ile üçüncü sırayı alan muhalefetteki Sosyalistleri az farkla geçebildi.Rönesans ve Sosyalistlerin oy oranları toplamı bile aşırı sağcı RN'nin oy oranına ulaşamadı.Macron, dün yaptığı açıklamada, sonuçların “Avrupa'yı savunan partiler için iyi olmadığını" kabul etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/matviyenko-macron-ve-scholzun-yenilgisi-bu-politikacilarin-yetersizligini-gosteriyor-1084692274.html
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avrupa birliği, avrupa parlamentosu seçimleri, fransa, emmanuel macron, ulusal birlik partisi (rn), paris
avrupa birliği, avrupa parlamentosu seçimleri, fransa, emmanuel macron, ulusal birlik partisi (rn), paris

Macron, yenilgiye rağmen istifa etmeyeceğini duyurdu

14:48 11.06.2024 (güncellendi: 14:50 11.06.2024)
© AFP 2023 / CHRISTOPHE SIMONFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
© AFP 2023 / CHRISTOPHE SIMON
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Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin Fransa ayağında muhafazakar Ulusal Birlik Partisi (RN) karşısında ağır yenilgi alan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tüm iddialara rağmen istifa etmeyeceğini duyurdu.
Partisinin ağır yenilgisi sonrası beklenmedik bir kararla 30 Haziran-7 Temmuz'da ülkede erken seçime gidileceğini duyuran Macron, Le Figaro’ya yaptığı açıklamasında, erken parlamento seçimlerinin ‘sonucu ne olursa olsun’ istifa etmeyeceğini söyledi.
Fransız basınında gündeme oturan ‘Ulusal Birlik Partisi’ne karşı hezimet sonrası istifa edebilir’ iddialarını yalanlayan Macron, konuşmasında, "Anayasayı yazan Ulusal Birlik Partisi değildir ve bunu yapmak onun ruhuna da uygun değildir. Yasama kurumlarının yeri bellidir, seçimlerin sonucu ne olursa olsun cumhurbaşkanının yeri de bellidir. Benim için bu dokunulmazdır” ifadelerini kullandı.
Daha önce Europe 1 radyo kanalı, kaynaklara dayandırdığı haberinde, Fransız liderin çevresiyle, parlamento seçimlerinin ardından istifa etme olasılığını görüştüğünü iddia etmişti.
Fransa'da AP seçimlerinde muhafazakar ve göç karşıtı Ulusal Birlik Partisi (RN) yüzde 31.36 ile açık farkla ilk sırayı aldı.
Macron'un partisi Rönesans yüzde 14.6 ile seçimi ikinci bitirirken, yüzde 13.8 ile üçüncü sırayı alan muhalefetteki Sosyalistleri az farkla geçebildi.
Rönesans ve Sosyalistlerin oy oranları toplamı bile aşırı sağcı RN'nin oy oranına ulaşamadı.
Macron, dün yaptığı açıklamada, sonuçların “Avrupa'yı savunan partiler için iyi olmadığını" kabul etti.
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