https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/brics-sehirler-ve-belediyeler-birligi-toplantisina-katilan-altay-isbirligini-kuvvetlendirmeliyiz-1085203437.html

BRICS+ Şehirler ve Belediyeler Birliği toplantısına katılan Altay: İşbirliğini kuvvetlendirmeliyiz

BRICS+ Şehirler ve Belediyeler Birliği toplantısına katılan Altay: İşbirliğini kuvvetlendirmeliyiz

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kazan’da düzenlenen BRICS+ Şehirler ve... 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T13:33+0300

2024-06-25T13:33+0300

2024-06-25T13:33+0300

dünya

brics

brics zirvesi

türkiye brics

belediye

dünya belediyeler birliği kültür zirvesi

türkiye belediyeler birliği

büyükşehir belediyeleri

konya

konya büyükşehir belediyesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/19/1085202430_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_5105339cfbf248e223bc6832795d97ee.jpg

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, BRICS+ Şehirler ve Belediyeler Birliği Kuruluş Toplantısı’na katıldı.Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da düzenlenen programda konuşan Başkan Altay, şehirlerin uluslararası sistemde üstlenmiş olduğu rolü daha da güçlendirecek böyle bir programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, dünyanın en büyük yerel yönetim teşkilatı başkanı olarak, şehirlerin ekonomik büyümesi, gelişimi ve toplumsal kalkınması için büyük bir adım olan BRICS+ Şehirler ve Belediyeler Birliği’nin önemli bir girişim olduğunu vurguladı.‘İsrai̇l sadece masumları öldürmüyor, insan haklarını da öldürüyor’Toplantıda yaptığı konuşmada İsrail’in Filistin’e yönelik gerçekleştirdiği zulme dikkat çeken Başkan Altay, “Aylardır katil İsrail yönetiminin, mazlum Filistin halkına uygulamış olduğu vahşet ve katliamlar; yüreğinde insanlık taşıyan herkesi derin bir üzüntüye sürüklemiştir. İsrail sadece yavruları, kadınları, masum insanları öldürmüyor. İnsan haklarını, ifade özgürlüğünü, vicdanı, merhameti de öldürüyor. Mevlana Celaleddin Rûmî Hazretleri; ‘Adâlet ağaçları sulamaksa, zulüm dikene su vermektir’ buyurur. Bize düşen bu zulmü önlemek ve adaleti sağlamak için birlik olmak ve en güçlü şekilde bu katliamı durdurmak için gayret göstermektir. Ben bir kez daha; barış, özgürlük ve adaletin yanında olan herkesi, Filistin’de barışın tesisi edilmesi için dayanışmaya davet ediyorum. Başta Gazze olmak üzere İsrail’in yıktığı bütün şehirlerin imar edilmesi ve yerlerinden edilen Filistinli kardeşlerimizin yaşam alanlarına döndürülmesi konusunda İsrail’e baskı yapmaya çağırıyorum” diye konuştu.‘Birlikte çalışmalıyız’Dünyada küresel zorluklarla başa çıkmak ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için uluslararası iş birliğinin önemine vurgu yapan Başkan Altay, şöyle devam etti:‘Yerel yönetimlerin sesi daha güçlü çıkmalı’Başkan Altay toplantının ardından Sputnik’e yaptığı değerlendirmede “BRICS+ da bu birliklerin son zamanlardaki en güçlülerinden birisi. Bugünkü toplantıda da bu uluslararası birliklerin yerel yönetimde seslerinin daha güçlü çıkabilmesi için yeni birlik oluşturulmasıyla ilgili kararlar alındı. UCLG Başkanı olarak bu toplantıda, UCLG açısından önemli olan şeyin uluslararası birliklerde yerel yönetimlerin sesinin güçlü şekilde çıkması gerektiğini ifade ettim. Ayrıca her toplantıda olduğu gibi bu toplantıda da İsrail’in Filistin’de yaptığı soykırımı kınayan ve barışın bir an önce sağlanması gerektiğiyle ilgili ifadelerde bulunduk. Dünya Belediyeler Birliği Başkanı olarak her platformda yerel yönetimlerin daha güçlü temsili konusunda destek olmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Ev sahipliğinden dolayı Tataristan Cumhurbaşkanı’na ve Kazan Belediye Başkanı’na teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/kazanda-duzenlenen-brics-oyunlarinin-kapanis-toreni-renkli-karelere-sahne-oldu-1085171146.html

konya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

brics, brics zirvesi, türkiye brics, belediye, dünya belediyeler birliği kültür zirvesi, türkiye belediyeler birliği, büyükşehir belediyeleri, konya, konya büyükşehir belediyesi, uğur ibrahim altay, israil-filistin