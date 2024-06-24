Kazan'da düzenlenen BRICS Oyunları'nın kapanış töreni renkli karelere sahne oldu
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Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da BRICS Oyunları’nın kapanış töreni gerçekleşti.
Tataristan lideri Rustam Minnihanov'un katılımıyla düzenlenen tören sırasında çeşitli geleneksel yarışmalar yapıldı, dans toplulukları sahne aldı. 85 ülkeden 4,5 binden fazla sporcunun katıldığı BRICS Oyunları'nda Rusya takımı madalya sıralamasında birinci olurken onu Belarus ve Çin takımları izledi. Kapanış töreninden renkli görüntüler, Sputnik'in galerisinde.
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Multimedya arşivine gidin23 Haziran'da Kazan'da düzenlenen BRICS Oyunları'nın kapanış töreni, renkli görüntülere sahne oldu
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23 Haziran'da Kazan'da düzenlenen BRICS Oyunları'nın kapanış töreni, renkli görüntülere sahne oldu
© Sputnik / Maksim Bogodvid / Multimedya arşivine gidinBRICS Oyunları'nın kapanış töreni sırasında çeşitli yarışmalar ve geleneksel etkinlikler yapıldı
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BRICS Oyunları'nın kapanış töreni sırasında çeşitli yarışmalar ve geleneksel etkinlikler yapıldı
© Sputnik / Maksim Bogodvid / Multimedya arşivine gidinVenezuellalı yarışmacılar, kapanış töreni sırasında
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Venezuellalı yarışmacılar, kapanış töreni sırasında
© Sputnik / Maksim Bogodvid / Multimedya arşivine gidinKazan'daki BRICS Oyunları'nın kapanış töreninden bir kare
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Kazan'daki BRICS Oyunları'nın kapanış töreninden bir kare
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Multimedya arşivine gidinÇinli yarışmacılar, kapanış töreni sırasında
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Çinli yarışmacılar, kapanış töreni sırasında
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Multimedya arşivine gidinKazan'daki BRICS Oyunları'nın kapanış töreninden bir kare
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Kazan'daki BRICS Oyunları'nın kapanış töreninden bir kare
© Sputnik / Maksim Bogodvid / Multimedya arşivine gidinKazan'daki BRICS Oyunları'nın kapanış töreninden bir kare
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Kazan'daki BRICS Oyunları'nın kapanış töreninden bir kare
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Multimedya arşivine gidinKapanış törenine katılan Tataristan Cumhuriyeti'nin lideri Rustam Minnihanov
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Kapanış törenine katılan Tataristan Cumhuriyeti'nin lideri Rustam Minnihanov
© Sputnik / Maksim Bogodvid / Multimedya arşivine gidinKazan'daki BRICS Oyunları'nın kapanış töreninden bir kare
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Kazan'daki BRICS Oyunları'nın kapanış töreninden bir kare