https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/ak-partide-7-ilde-gorev-degisimi--1085186001.html

AK Parti'de 7 ilde görev değişimi

AK Parti'de 7 ilde görev değişimi

Sputnik Türkiye

AK Parti'de Zonguldak, Kastamonu, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Erzincan ve Afyon'un il başkanları değişti. 25.06.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

ak parti

recep tayyip erdoğan

zonguldak

kastamonu

osmaniye

adıyaman

gaziantep

erzincan

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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, AK Parti Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı 5 saat sürdü. Toplantının ardından AK Parti İl Teşkilatlarında değilşim 7 ilde gerçekleşti. Sabah'ın aktardığına göre AK Parti'de "Zonguldak, Kastamonu, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Erzincan ve Afyon'un" il başkanları değişti. AK Parti'den yapılan açıklamaya göre; Erzincan İl Başkanlığına Sn. Alpay Kabadayı atandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından "Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentinin farkındayız. Mesajların gereğini yapacağız" demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/cumhurbaskani-erdogandan-degisim-sinyali--1084411283.html

türkiye

zonguldak

kastamonu

osmaniye

adıyaman

gaziantep

erzincan

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ak parti, recep tayyip erdoğan, zonguldak, kastamonu, osmaniye, adıyaman, gaziantep, erzincan