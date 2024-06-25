https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/ak-partide-7-ilde-gorev-degisimi--1085186001.html
AK Parti'de 7 ilde görev değişimi
AK Parti'de 7 ilde görev değişimi
Sputnik Türkiye
AK Parti'de Zonguldak, Kastamonu, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Erzincan ve Afyon'un il başkanları değişti. 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T01:54+0300
2024-06-25T01:54+0300
2024-06-25T01:55+0300
türkiye
ak parti
recep tayyip erdoğan
zonguldak
kastamonu
osmaniye
adıyaman
gaziantep
erzincan
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, AK Parti Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı 5 saat sürdü. Toplantının ardından AK Parti İl Teşkilatlarında değilşim 7 ilde gerçekleşti. Sabah'ın aktardığına göre AK Parti'de "Zonguldak, Kastamonu, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Erzincan ve Afyon'un" il başkanları değişti. AK Parti'den yapılan açıklamaya göre; Erzincan İl Başkanlığına Sn. Alpay Kabadayı atandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından "Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentinin farkındayız. Mesajların gereğini yapacağız" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/cumhurbaskani-erdogandan-degisim-sinyali--1084411283.html
türkiye
zonguldak
kastamonu
osmaniye
adıyaman
gaziantep
erzincan
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ak parti, recep tayyip erdoğan, zonguldak, kastamonu, osmaniye, adıyaman, gaziantep, erzincan
ak parti, recep tayyip erdoğan, zonguldak, kastamonu, osmaniye, adıyaman, gaziantep, erzincan
AK Parti'de 7 ilde görev değişimi
01:54 25.06.2024 (güncellendi: 01:55 25.06.2024)
AK Parti'de Zonguldak, Kastamonu, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Erzincan ve Afyon'un il başkanları değişti.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, AK Parti Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı 5 saat sürdü.
Toplantının ardından AK Parti İl Teşkilatlarında değilşim 7 ilde gerçekleşti.
Sabah'ın aktardığına
göre AK Parti'de "Zonguldak, Kastamonu, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Erzincan ve Afyon'un" il başkanları değişti. AK Parti'den yapılan açıklamaya göre; Erzincan İl Başkanlığına Sn. Alpay Kabadayı atandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından "Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentinin farkındayız. Mesajların gereğini yapacağız" demişti.