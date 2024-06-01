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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'değişim' sinyali
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'değişim' sinyali
Sputnik Türkiye
Erdoğan, 3 gün boyunca devam edecek istişare kampında son 3 seçimin kapsamlı değerlendirmesini yapacaklarını söyledi. 01.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-01T12:11+0300
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İşte Erdoğan'ın konuşmasından önemli satırbaşları:Özgür Özel'e ziyaret
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recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'değişim' sinyali

12:11 01.06.2024 (güncellendi: 13:12 01.06.2024)
© AA / Hakan NuralCumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2024
© AA / Hakan Nural
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Erdoğan, 3 gün boyunca devam edecek istişare kampında son 3 seçimin kapsamlı değerlendirmesini yapacaklarını söyledi.
İşte Erdoğan'ın konuşmasından önemli satırbaşları:
AK Parti değerlendirme ve istişare toplantımızın 31.'sinde sizlerle olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bugün ve yarın belirlenen konu başlıklarında genel başkan yardımcılarımız sunuşlarını yapacaklar. 2 gün boyunca gündemi, kapsamlı biçimde değerlendireceğiz. Sizlerin kıymetli fikirlerini alacağız.
Seçimlerin hemen ardından depremin ardından sorunları ele aldık, değerlendirdik. İstişare toplantılarımızı devam ettireceğiz. Temmuz'un 1 ve 2'sinde belediye başkanlarıyla bir araya geleceğiz ve yaşadığımız seçimlerin istişaresini yapacağız. Siyasi hayatımızın her aşamasında olduğu gibi partimizin kuruluşundan bu yana kararlarımızı istişareyle almaya önem verdik.
Siyaseti, milletimizle istişare yaparak yaptık. Bilim adamlarımızla, gençlerimizle, hanım kardeşlerimizle istişare yaptık. Emekçilerimizle istişare yaptık. Türkiye'nin selameti için söyleyecek sözü olan herkesle istişare yaptık. Demokrasimizin serpilmesi, gelişmesi adına söyleyecek sözü olan herkese kapımızı açtık. Türk siyasi hayatında istişare kültürü bizimle anlam kazandı ve ete kemiğe büründü.
Birkaç ay sonra 23. kuruluş yıldönümümüzü kutlayacağız. En önemli vasfımız ise ortak akılla hareket etmemiz ve kuruluşumuzdan bu yana ortak akılda buluşmamızdır. Partimiz bünyesindeki demokratik mekanizmaları en iyi biçimde işlettik. Bugün ve yarın hiçbir komplekse kapılmadan 14 Mayıs ile 31 Mart seçim sonuçlarını masaya yatıracağız.
14 ve 28 Mayıs ile 31 Mart seçim sonuçları arasındaki negatif ayrışmayı tüm yönleriyle asla kolaycılığa kaçmadan ele alacağız.
İl başkanlarımızla bir araya gelip onların fikirlerini dinledik. İl ve ilçe bazında değerlendirmemizi yapıyoruz. Fotoğrafı netleştiriyoruz. Seçmenden geçer not alamayan bizim takdirimize mazhar olamaz. Seçmenin mesajlarının tamamının farkındayız. İnce eleyip sık dokuyor gerçekten çok dikkatli davranıyoruz.
Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentinin farkındayız. Mesajların gereğini yapacağız.
Milletimizle gönül köprülerimizi tekrar güçlendirirken, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın surlarında gedik açma girişimlerine fırsat vermeyeceğiz. Bundan sonra da değişim irademizi güçlü tutacağız. Sizlerden ne kadar keskin olursa olsun eleştirilerinizi, tespitlerinizi paylaşmanızı istiyorum. Burada yanlışlarımızı düzeltmek üzere bir aradayız. Kendimize ve partimize ayna tutmak için buradayız.
31 Mart sonrasında AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın sergilediği olgun tavır siyasi partiler arasında yeni bir diyalog zemininm oluşmasına vesile olmuştur.

Özgür Özel'e ziyaret

Kurban Bayramı'ndan önce Sayın Özgür Özel'e aide-i ziyarette bulunacağım. Biz kutuplaşmanın, gerilimin tarafında hiç olmadık ama yine de üzerimize düşen bir şey varsa hiç çekinmeden gereğini yaparız. Aslolan muıhalefetin kendi politikalarını gözden geçirmesidir. AK Parti olarak bizim de MHP'nin de kırmızı çizgileri vardır. Muhalefet partişlerinin de kırmızı çizgileri olduğunu biliyoruz. Elbette siyaset belli sınırlar içinde yapılır. Biz yumuşama adına kırmızı çizgilerimizden taviz verecek değiliz. Muhalefetten de böyle bir taviz beklemiyoruz.
Tansu Çiller ve eşi Özer Uçuran Çiller - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2024
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