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İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: Bin 456 düzensiz göçmen yakalandı
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Ahmet Hakan: 'Montella Arda Güler’e zalimlik yapıyormuş' diye fırtına estirdiler
Ahmet Hakan: 'Montella Arda Güler’e zalimlik yapıyormuş' diye fırtına estirdiler
Sputnik Türkiye
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, özellikle sosyal medya üzerinden Arda Güler hakkında ortaya atılan iddiaları eleştirdi ve "Sosyal medya artık gitgide daha çok... 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T07:32+0300
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arda güler
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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Montella, Arda Güler’e zalimlik yapıyormuş. Dışlıyormuş Arda Güler’i. Elinden gelse zincirlere vuracakmış çocuğu. Mobbingin en fenası yapılmış. Sarı yeleğini elinden almışlar çocuğun. O da mahzun kalmış. Bozulmuş" diyerek sosyal medya üzerinden yapılan eleştirileri değerlendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/arda-gulerden-montella-paylasimi-1085130303.html
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montella arda güler,arda güler,arda güler yalnız değildir
montella arda güler,arda güler,arda güler yalnız değildir

Ahmet Hakan: 'Montella Arda Güler’e zalimlik yapıyormuş' diye fırtına estirdiler

07:32 25.06.2024
© Sputnik / Alexey Filippov / Multimedya arşivine gidinArda Güler - Vincenzo Montella
Arda Güler - Vincenzo Montella - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2024
© Sputnik / Alexey Filippov
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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, özellikle sosyal medya üzerinden Arda Güler hakkında ortaya atılan iddiaları eleştirdi ve "Sosyal medya artık gitgide daha çok provokasyon alanı haline dönüşmüş durumda." dedi.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Montella, Arda Güler’e zalimlik yapıyormuş. Dışlıyormuş Arda Güler’i. Elinden gelse zincirlere vuracakmış çocuğu. Mobbingin en fenası yapılmış. Sarı yeleğini elinden almışlar çocuğun. O da mahzun kalmış. Bozulmuş" diyerek sosyal medya üzerinden yapılan eleştirileri değerlendirdi.
"Türkiye, bu duruma karşı çıkmalıymış. Arda Güler, Türkiye’nin evladıymış. Türkiye’nin evladına sahip çıkması gerekirmiş. Hayatlarında herhangi bir takımın antrenmanını izlemeyen ne kadar boş beleş tip varsa hepsi... Milli Takım’ın antrenmanından önlerine gelen bölük pörçük görüntülere bakıp işte bu sonuçlara vardılar. Ve sosyal medyada büyük bir fırtına estirdiler. “Evladına sahip çık Türkiye” diye ortalığı birbirine kattılar. Tamam, Türkiye evladına sahip çıksın tabii ki. Ama söz konusu evlat, sizin bu iddialarınızı var gücüyle yalanlıyor. Onu ne yapacağız? Arda Güler’in yaptıklarına bakın hele: - Montella’nın kendisini alnından öpmesinin fotoğrafını paylaşıyor. - Futbol Federasyonu’nun konuyla ilgili yalanlamasını sosyal medya hesabından yayınlıyor. - “Şimdi kenetlenme zamanı. Hep birlikte Milli Takım’a destek olalım” diye bas bas bağırıyor. Yani diyor ki: Ben iyiyim, bana zulmedilmiyor, saçmalamayın! Ama dinleyen kim? Sosyal medya artık gitgide daha çok provokasyon alanı haline dönüşmüş durumda. Her türlü kışkırtma, her türlü yalan dolan, her türlü çarpıtma, her türlü fitne fesat orada. İşin en kötüsü ise şu: Nasıl başa çıkılacağı konusunda kimsenin bir fikri yok."
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2024
SPOR
Karşılaşma sonrası Arda Güler'den Montella paylaşımı
23 Haziran , 09:59
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