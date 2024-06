Ahmet Hakan: 'Montella Arda Güler’e zalimlik yapıyormuş' diye fırtına estirdiler

"Türkiye, bu duruma karşı çıkmalıymış. Arda Güler, Türkiye’nin evladıymış. Türkiye’nin evladına sahip çıkması gerekirmiş. Hayatlarında herhangi bir takımın antrenmanını izlemeyen ne kadar boş beleş tip varsa hepsi... Milli Takım’ın antrenmanından önlerine gelen bölük pörçük görüntülere bakıp işte bu sonuçlara vardılar. Ve sosyal medyada büyük bir fırtına estirdiler. “Evladına sahip çık Türkiye” diye ortalığı birbirine kattılar. Tamam, Türkiye evladına sahip çıksın tabii ki. Ama söz konusu evlat, sizin bu iddialarınızı var gücüyle yalanlıyor. Onu ne yapacağız? Arda Güler’in yaptıklarına bakın hele: - Montella’nın kendisini alnından öpmesinin fotoğrafını paylaşıyor. - Futbol Federasyonu’nun konuyla ilgili yalanlamasını sosyal medya hesabından yayınlıyor. - “Şimdi kenetlenme zamanı. Hep birlikte Milli Takım’a destek olalım” diye bas bas bağırıyor. Yani diyor ki: Ben iyiyim, bana zulmedilmiyor, saçmalamayın! Ama dinleyen kim? Sosyal medya artık gitgide daha çok provokasyon alanı haline dönüşmüş durumda. Her türlü kışkırtma, her türlü yalan dolan, her türlü çarpıtma, her türlü fitne fesat orada. İşin en kötüsü ise şu: Nasıl başa çıkılacağı konusunda kimsenin bir fikri yok."