https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/arda-gulerden-montella-paylasimi-1085130303.html
Karşılaşma sonrası Arda Güler'den Montella paylaşımı
Karşılaşma sonrası Arda Güler'den Montella paylaşımı
Sputnik Türkiye
Dün akşam oynanan Türkiye-Portekiz maçının ardından Arda Güler sosyal medya hesabından Teknik direktör Vincenzo Montella ile fotoğrafının yer aldığı bir... 23.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-23T09:59+0300
2024-06-23T09:59+0300
2024-06-23T10:02+0300
arda güler
vincenzo montella
sosyal medya
spor
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Türkiye'nin Portekiz'e 3-0 yenilmesi sonrası A Milli Futbol Takımı'nın yıldız futbolcularından Arda Güler sosyal medyadan paylaşım yaptı. Teknik Direktör Montella'yla fotoğrafını paylaşan Güler, A Milli Takımın da yer aldığı bir diğer paylaşımında "Bu takıma inanmaktan ve bizi desteklemekten vazgeçmeyin çünkü biz son dakikaya kadar ülkemiz için savaşmayı bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.Maç sonrası İtalyan Teknik Direktör Vincenzo Montella, eleştirilere sebep olan Güler tercihi konusunda "Arda konusunda çok üzgünüm, yorgundu ve sakatlık riski vardı. Belki 1 gol atarız düşüncesiyle oyuna aldım" açıklamasını yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/turkiye---portekiz-maci-sonrasi-montelladan-arda-guler-aciklamasi-1085127215.html
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arda güler, vincenzo montella, sosyal medya
arda güler, vincenzo montella, sosyal medya
Karşılaşma sonrası Arda Güler'den Montella paylaşımı
09:59 23.06.2024 (güncellendi: 10:02 23.06.2024)
Dün akşam oynanan Türkiye-Portekiz maçının ardından Arda Güler sosyal medya hesabından Teknik direktör Vincenzo Montella ile fotoğrafının yer aldığı bir paylaşım yaptı.
Türkiye'nin Portekiz'e 3-0 yenilmesi sonrası A Milli Futbol Takımı'nın yıldız futbolcularından Arda Güler sosyal medyadan paylaşım yaptı. Teknik Direktör Montella'yla fotoğrafını paylaşan Güler, A Milli Takımın da yer aldığı bir diğer paylaşımında "Bu takıma inanmaktan ve bizi desteklemekten vazgeçmeyin çünkü biz son dakikaya kadar ülkemiz için savaşmayı bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.
Maç sonrası İtalyan Teknik Direktör Vincenzo Montella, eleştirilere sebep olan Güler tercihi konusunda "Arda konusunda çok üzgünüm, yorgundu ve sakatlık riski vardı. Belki 1 gol atarız düşüncesiyle oyuna aldım" açıklamasını yapmıştı.