https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/arda-gulerden-montella-paylasimi-1085130303.html

Karşılaşma sonrası Arda Güler'den Montella paylaşımı

Karşılaşma sonrası Arda Güler'den Montella paylaşımı

Sputnik Türkiye

Dün akşam oynanan Türkiye-Portekiz maçının ardından Arda Güler sosyal medya hesabından Teknik direktör Vincenzo Montella ile fotoğrafının yer aldığı bir... 23.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-23T09:59+0300

2024-06-23T09:59+0300

2024-06-23T10:02+0300

arda güler

vincenzo montella

sosyal medya

spor

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Türkiye'nin Portekiz'e 3-0 yenilmesi sonrası A Milli Futbol Takımı'nın yıldız futbolcularından Arda Güler sosyal medyadan paylaşım yaptı. Teknik Direktör Montella'yla fotoğrafını paylaşan Güler, A Milli Takımın da yer aldığı bir diğer paylaşımında "Bu takıma inanmaktan ve bizi desteklemekten vazgeçmeyin çünkü biz son dakikaya kadar ülkemiz için savaşmayı bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.Maç sonrası İtalyan Teknik Direktör Vincenzo Montella, eleştirilere sebep olan Güler tercihi konusunda "Arda konusunda çok üzgünüm, yorgundu ve sakatlık riski vardı. Belki 1 gol atarız düşüncesiyle oyuna aldım" açıklamasını yapmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/turkiye---portekiz-maci-sonrasi-montelladan-arda-guler-aciklamasi-1085127215.html

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arda güler, vincenzo montella, sosyal medya