https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/abdde-demokratlar-netanyahunun-kongre-konusmasini-boykota-hazirlaniyor-1085198242.html

ABD'de demokratlar, Netanyahu'nun Kongre konuşmasını boykota hazırlanıyor

ABD'de demokratlar, Netanyahu'nun Kongre konuşmasını boykota hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

ABD'de Demokrat Partinin Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun 24 Temmuz'da ABD Kongresinde konuşma yapmasını boykot... 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T11:31+0300

2024-06-25T11:31+0300

2024-06-25T11:31+0300

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İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Kongresinde konuşma yapmaya hazırlanırken hitap edeceği mecliste boş koltukların sayısı artacak gibi duruyor.Netanyahu, Mart 2015'te eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde ABD Kongresine hitap ettiğinde yaklaşık 60 demokrat kendisini dinlemeye gelmemişti. Biden'ın ateşkes önerisini dikkate almayarak silah sevkiyatları konusunda sitem eden İsrail Başbakanı'nın bu yılın 24 Temmuz tarihinde ABD Kongresinde planlanan konuşmasına daha fazla sayıda demokratın katılmayacağı bekleniyor.Netanyahu'nun konuşması öncesinde ABD'de gergin bir atmosfer hakimDemokrat Partinin Senato ve Temsilciler Meclisi'ndeki üyeleri, İsrail'e olan uzun süreli destekleri ile "bu ülkenin Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıların biçimi sebebiyle oluşan acılar" arasında kalmış durumda.Bazı demokratlar, İsrail'e saygıdan dolayı Netanyahu'nun konuşmasını dinleyeceklerini belirtirken demokratların önemli çoğunluğu ise aksi yönde hareket edecek.ABD'nin müttefiki İsrail'e yönelik törensel ve iki partili bir destek gösterisi anlamına gelen konuşmanın öncesinde, ABD'de olağanüstü gergin bir atmosfer oluştu.Netanyahu ile ABD'nin demokrat Başkanı Joe Biden arasındaki tansiyon kamuoyuna sızmış durumda. Netanyahu, geçen hafta Biden yönetimini İsrail'e silah sevkiyatı yapmayı reddetmekle suçlamıştı.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, 20 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ABD'nin ülkesine silah sevkiyatı yapmayı reddettiği iddiasıyla ilgili, "Başbakan Netanyahu'ya sağladığımız ve sağlamaya devam edeceğimiz destek uyarınca, bu sözleri kırıcı ve üzücü buluyoruz" ifadesini kullanmıştı.‘Netanyahu İsrail için kötü oldu, Filistinliler için kötü oldu, ABD için kötü oldu’ABD'li medya kuruluşlarının Demokrat Kongre üyeleriyle yaptıkları röportajlarda, bu kişilerin birçoğunun, Netanyahu'nun konuşmasını partilerini bölmeyi amaçlayan bir cumhuriyetçi manevra olarak düşündüğü, yaklaşan konuşmayla ilgili hoşnutsuzluklarını da ortaya koyduğu görülüyor.Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Kongre'nin Netanyahu'ya neden yardım eli uzattığına dair bir sebep göremediğini söyledi.Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi kıdemli üyesi Demokrat Gregory Meeks, Netanyahu'nun konuşmasının gerçekleşmemesi gerektiğini ifade ederek konumu itibarıyla onu dinleyeceğini belirtti.Diğer Demokratlar ise Netanyahu'nun Kongre'de konuşma yapacağı zaman hala başbakan olup olmayacağını görmek için bekliyor.Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Seth Magaziner, temmuz sonuna kadar Netanyahu'nun başbakan olarak kalmayacağını umduğunu ifade ederek "Bence Netanyahu İsrail için kötü oldu, Filistinliler için kötü oldu ve ABD için kötü oldu" diye konuştu.Magaziner, anlaşmazlıklara ve hakkında endişelere sahip olsa da Kongre'ye hitap eden bir devlet başkanının konuşmasına katılacağını kaydetti.Bazı Kongre üyeleri 24 Temmuz'da alternatif etkinlik planlıyorDemokrat Temsilciler Meclisi üyesi Don Beyer, ateşkes ilan etmediği takdirde Netanyahu'nun konuşmasını boykot etmeyi planladığını dile getirdi.Bir diğer Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Pramila Jayapal da Netanyahu'nun konuşma yapmak için davet edilmesini kötü bir fikir olarak nitelendirerek "Biden’ın ortaya koyduğu anlaşmaya sadık kalması için askeri yardımı keserek ona baskı yapmalıyız" dedi.Demokrat Senatör Elizabeth Warren ve bağımsız Senatör Bernie Sanders da Netanyahu'nun konuşmasına katılmayacağını açıklayan isimlerden.Öte yandan Netanyahu'nun ziyaretinin protestolara yol açması beklenirken bazı Kongre üyeleri de alternatif bir etkinlik planlıyor.ABD Kongresindeki Cumhuriyetçi ve Demokrat liderler, 31 Mayıs'ta, İsrail ile dayanışmalarını göstermek amacıyla Başbakan Netanyahu'yu, Kongre'deki ortak oturuma hitap etmesi için davet ettiklerini duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/netanyahu-gazzedeki-yogun-savas-bitmek-uzere-1085165937.html

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