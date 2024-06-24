https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/netanyahu-gazzedeki-yogun-savas-bitmek-uzere-1085165937.html

Netanyahu: Gazze'deki yoğun savaş bitmek üzere

Netanyahu: Gazze'deki yoğun savaş bitmek üzere

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden’ın önerisini geri çevirerek Gazze’de ateşkese yanaşmayan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki savaşın yoğun saldırı... 24.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-24T14:14+0300

2024-06-24T14:14+0300

2024-06-24T14:14+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

benyamin netanyahu

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

soykırım

lübnan

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Netanyahu, yerel bir yayın organına verdiği röportajda İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.Hamas'a karşı yoğun saldırıların yakında biteceğini ifade eden Netanyahu, "Bu, savaşın bitmek üzere olduğu anlamına gelmiyor ama savaşın yoğun safhası Refah'ta sona ermek üzere" dedi.Bu aşamanın tamamlanmasının ardından ise Lübnan ile olan kuzey sınırına savunma amacıyla yeniden asker konuşlandıracağını belirten Netanyahu, savaşı sona erdirecek bir anlaşma yapılıp yapılmayacağına ilişkin ise, "Hayır. Savaşı sona erdirmeye ve Hamas'ı orada bırakmaya hazır değilim. Kısmi bir anlaşma yapmaya hazırım, bu bir sır değil, bu bazı rehineleri bize geri getirecektir. Hamas'ı yok etme hedefimizi tamamlamak için bir aradan sonra savaşmaya devam etmek zorundayız" şeklinde konuştu.Lübnan'daki Hizbullah ile tam kapsamlı bir savaş ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Netanyahu, bu konuda diplomatik bir çözüm olmasını umduğunu ifade ederek, "Buna da karşı koyacağız. Birçok cephede savaşabiliriz, buna hazırız" dedi.Gazze Şeridi'nde savaş sonrası senaryoya yönelik konuşan Netanyahu, İsrail'in öngörülebilir gelecekte askeri kontrolü sürdüreceğinin açık olduğunu belirterek, "Ayrıca, mümkün olursa bölgesel destekle ve Filistinlilerle birlikte insani yardım tedarikini ve Gazze Şeridi'ndeki sivil işleri yönetmek için bir sivil yönetim oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), benyamin netanyahu, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, soykırım, lübnan