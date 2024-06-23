https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/netanyahudan-abdye-muhimmat-sitemi-1085137959.html
Netanyahu’dan ABD’ye mühimmat sitemi
Netanyahu’dan ABD’ye mühimmat sitemi
Sputnik Türkiye
Gazze’de ateşkes çağrılarına yanaşmayan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD’den İsrail’e silah sevkiyatının 4 ay önce düşüş yaşadığını belirterek, belirli... 23.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-23T15:20+0300
2024-06-23T15:20+0300
2024-06-23T15:20+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
benyamin netanyahu
gazze
gazze şeridi
ortadoğu
abd
silah yardımı
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Haftalık kabine toplantısında, ABD’den İsrail’e silah sevkiyatına ilişkin açıklamada bulunan Netanyahu, ABD’den İsrail’e silah sevkiyatında 4 ay önce ‘dramatik bir düşüş’ yaşandığını ifade ederek, ABD’li yetkililerle yaptıkları görüşmelerde sevkiyatın hızlandırılması için defalarca çağrıda bulunduklarını ancak ‘temel durumun değişmediğini’ savundu.Netanyahu, “Belirli parçalar azar azar ulaştı ancak silahların büyük kısmı geride kaldı (ulaşmadı)” ifadelerine yer verdi.İsrail Başbakanı Netanyahu, salı günü ABD'yi ülkesine silah sevkiyatı yapmayı reddetmekle suçladığı bir video paylaşmıştı.İsrail Başbakanlık Ofisi çarşamba günü, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Jack Lew’in Netanyahu'ya, mühimmat ve silahların İsrail'e teslim edilme sürecinde olduğunu söylediğini aktarmıştı.Öte yandan Beyaz Saray’ın, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun ABD’yi silah sevkiyatını geciktirmekle suçladığı video mesajını yayınlaması nedeniyle iki ülke arasında yapılması planlanan üst düzey görüşmeyi iptal ettiği belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/israil-savunma-bakani-gallanttan-abdye-7-ekim-sonrasi-2nci-ziyaret-1085134384.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), benyamin netanyahu, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, abd, silah yardımı
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), benyamin netanyahu, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, abd, silah yardımı
Netanyahu’dan ABD’ye mühimmat sitemi
Gazze’de ateşkes çağrılarına yanaşmayan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD’den İsrail’e silah sevkiyatının 4 ay önce düşüş yaşadığını belirterek, belirli parçalar dışında silahların büyük kısmının ulaşmadığını iddia etti.
Haftalık kabine toplantısında, ABD’den İsrail’e silah sevkiyatına ilişkin açıklamada bulunan Netanyahu, ABD’den İsrail’e silah sevkiyatında 4 ay önce ‘dramatik bir düşüş’ yaşandığını ifade ederek, ABD’li yetkililerle yaptıkları görüşmelerde sevkiyatın hızlandırılması için defalarca çağrıda bulunduklarını ancak ‘temel durumun değişmediğini’ savundu.
Netanyahu, “Belirli parçalar azar azar ulaştı ancak silahların büyük kısmı geride kaldı (ulaşmadı)” ifadelerine yer verdi.
İsrail Başbakanı Netanyahu, salı günü ABD'yi ülkesine silah sevkiyatı yapmayı reddetmekle suçladığı bir video paylaşmıştı.
İsrail Başbakanlık Ofisi çarşamba günü, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Jack Lew’in Netanyahu'ya, mühimmat ve silahların İsrail'e teslim edilme sürecinde olduğunu söylediğini aktarmıştı.
Öte yandan Beyaz Saray’ın, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun ABD’yi silah sevkiyatını geciktirmekle suçladığı video mesajını yayınlaması nedeniyle iki ülke arasında yapılması planlanan üst düzey görüşmeyi iptal ettiği belirtilmişti.