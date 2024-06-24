https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/ronaldo-ile-arda-guler-mac-sonrasi-koridorda-konustu-ayni-ruhu-goruyorum-1085150294.html
Ronaldo ile Arda Güler'in maç sonrası koridorda konuştuğu ortaya çıktı: 'Aynı ruhu görüyorum'
Ronaldo ile Arda Güler'in maç sonrası koridorda konuştuğu ortaya çıktı: 'Aynı ruhu görüyorum'
Sputnik Türkiye
A Milli Takımımın Portekiz'e 3-0 mağlup olduğu maçın ardından Cristiano Ronaldo'nun milli yıldız Arda Güler'in tebrik çabasını görmezden geldiği iddia edildi... 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T07:24+0300
2024-06-24T07:24+0300
2024-06-24T07:24+0300
spor
arda güler
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ronaldo
real madrid
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EURO 2024'e Gürcistan galibiyetiyle başlayan A Milli Takım, F Grubu'ndaki ikinci maçında dün akşam Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Gürcistan maçının yıldızı olan Arda Güler, yedek soyunduğu Portekiz maçına 70. dakikada ve skor 3-0'ken dahil oldu.'Koridorda konuştular'İspanya'dan Defensa Central, 39 yaşındaki yıldız futbolcunun soyunma odası koridorlarında Arda Güler ile sohbet ettiğini yazdı. Haberde Ronaldo'nun Arda'ya; 'Real Madrid'de sahaya her zaman her şeyi kazanmak için çıkarsınız, bu ruhun hala aynı olduğunu görüyorum.' dediği iddia edildi.Haberin devamında Ronaldo ile konuşan Arda'nın çok heyecanlandığı vurgulanırken şu ifadeler kullanıldı: Cristiano ile sohbet etmek Arda'yı çok heyecanlandırdı çünkü futbol dünyasında ve özellikle Real Madrid'de başardığı her şey ile onu her zaman idollerinden biri olarak kabul etti.
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arda ronaldo,ronaldo görmezden mi geldi,arda güler ronaldo
arda ronaldo,ronaldo görmezden mi geldi,arda güler ronaldo
Ronaldo ile Arda Güler'in maç sonrası koridorda konuştuğu ortaya çıktı: 'Aynı ruhu görüyorum'
A Milli Takımımın Portekiz'e 3-0 mağlup olduğu maçın ardından Cristiano Ronaldo'nun milli yıldız Arda Güler'in tebrik çabasını görmezden geldiği iddia edildi. İki ismin soyunma odası koridorlarında kısa süreli sohbet ettikleri ortaya çıktı.
EURO 2024'e Gürcistan galibiyetiyle başlayan A Milli Takım, F Grubu'ndaki ikinci maçında dün akşam Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Gürcistan maçının yıldızı olan Arda Güler, yedek soyunduğu Portekiz maçına 70. dakikada ve skor 3-0'ken dahil oldu.
İspanya'dan Defensa Central, 39 yaşındaki yıldız futbolcunun soyunma odası koridorlarında Arda Güler ile sohbet ettiğini yazdı. Haberde Ronaldo'nun Arda'ya; 'Real Madrid'de sahaya her zaman her şeyi kazanmak için çıkarsınız, bu ruhun hala aynı olduğunu görüyorum.' dediği iddia edildi.
Haberin devamında Ronaldo ile konuşan Arda'nın çok heyecanlandığı vurgulanırken şu ifadeler kullanıldı: Cristiano ile sohbet etmek Arda'yı çok heyecanlandırdı çünkü futbol dünyasında ve özellikle Real Madrid'de başardığı her şey ile onu her zaman idollerinden biri olarak kabul etti.