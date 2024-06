https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/ronaldo-ile-arda-guler-mac-sonrasi-koridorda-konustu-ayni-ruhu-goruyorum-1085150294.html

Ronaldo ile Arda Güler'in maç sonrası koridorda konuştuğu ortaya çıktı: 'Aynı ruhu görüyorum'

Ronaldo ile Arda Güler'in maç sonrası koridorda konuştuğu ortaya çıktı: 'Aynı ruhu görüyorum'

Sputnik Türkiye

A Milli Takımımın Portekiz'e 3-0 mağlup olduğu maçın ardından Cristiano Ronaldo'nun milli yıldız Arda Güler'in tebrik çabasını görmezden geldiği iddia edildi... 24.06.2024

EURO 2024'e Gürcistan galibiyetiyle başlayan A Milli Takım, F Grubu'ndaki ikinci maçında dün akşam Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Gürcistan maçının yıldızı olan Arda Güler, yedek soyunduğu Portekiz maçına 70. dakikada ve skor 3-0'ken dahil oldu.'Koridorda konuştular'İspanya'dan Defensa Central, 39 yaşındaki yıldız futbolcunun soyunma odası koridorlarında Arda Güler ile sohbet ettiğini yazdı. Haberde Ronaldo'nun Arda'ya; 'Real Madrid'de sahaya her zaman her şeyi kazanmak için çıkarsınız, bu ruhun hala aynı olduğunu görüyorum.' dediği iddia edildi.Haberin devamında Ronaldo ile konuşan Arda'nın çok heyecanlandığı vurgulanırken şu ifadeler kullanıldı: Cristiano ile sohbet etmek Arda'yı çok heyecanlandırdı çünkü futbol dünyasında ve özellikle Real Madrid'de başardığı her şey ile onu her zaman idollerinden biri olarak kabul etti.

