https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/tffden-arda-guler-aciklamasi-1085147459.html

Antrenmandaki görüntü gündem olmuştu: TFF'den Arda Güler açıklaması

Antrenmandaki görüntü gündem olmuştu: TFF'den Arda Güler açıklaması

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye A Milli Takımı'nın yaptığı antrenmanda gündem olan Arda Güler'in görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada... 23.06.2024, Sputnik Türkiye

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2024-06-23T23:18+0300

2024-06-23T23:34+0300

arda güler

spor

türkiye a milli futbol takımı

türkiye

vincenzo montella

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçında 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile karşılaşacak Türkiye A Milli Takımı, hazırlıklarına başladı. Barsinghausen'deki kamp merkezinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası, basına açık gerçekleştirildi. Portekiz karşılaşmasına ilk 11'de başlayan futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular sahaya çıktı.Tedavisi süren İrfan Can Kahveci idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. İrfan, daha sonra bireysel olarak çalışmayı sürdürdü. Hafif sakatlığı bulunan Arda Güler ise takımdan ayrı çalıştı. Yayımlanan görüntülerde, antrenmanında Montella'nın, Arda Güler’in elinden antrenman yeleğini alarak takımdan uzaklaştırdığı görüldü.Söz konusu görüntüler, sosyal medyada tartışmaya neden oldu.TFF'den açıklamaTürkiye Futbol Federasyonu (TFF), Arda Güler'in görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı. TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/arda-gulerden-montella-paylasimi-1085130303.html

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arda güler, türkiye a milli futbol takımı, türkiye, vincenzo montella