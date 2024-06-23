Antrenmandaki görüntü gündem olmuştu: TFF'den Arda Güler açıklaması
23:18 23.06.2024 (güncellendi: 23:34 23.06.2024)
© AA / Emin SansarArda Güler
© AA / Emin Sansar
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye A Milli Takımı'nın yaptığı antrenmanda gündem olan Arda Güler'in görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İlgili videoda görülen çalışma, Arda Güler için belirlenen kapsamda olmayıp, milli futbolcumuz daha sonra koruyucu amaçlı lineer çalışmasına yönlendirilmiştir" denildi.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçında 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile karşılaşacak Türkiye A Milli Takımı, hazırlıklarına başladı.
Barsinghausen'deki kamp merkezinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası, basına açık gerçekleştirildi.
Portekiz karşılaşmasına ilk 11'de başlayan futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular sahaya çıktı.
Tedavisi süren İrfan Can Kahveci idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. İrfan, daha sonra bireysel olarak çalışmayı sürdürdü. Hafif sakatlığı bulunan Arda Güler ise takımdan ayrı çalıştı.
Yayımlanan görüntülerde, antrenmanında Montella'nın, Arda Güler’in elinden antrenman yeleğini alarak takımdan uzaklaştırdığı görüldü.
Söz konusu görüntüler, sosyal medyada tartışmaya neden oldu.
TFF'den açıklama
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Arda Güler'in görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı.
TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"A Milli Takımımızın bu akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında, televizyon kameralarına yansıyan görüntüler üzerine yorum yapılarak oluşturulmuş bir video, sosyal medya mecraları üzerinden dolaşıma sokulmuştur. Antrenman öncesinde milli futbolcumuz Arda Güler'in kasığındaki ağrı nedeniyle, Çekya maçına kendisini en sağlıklı şekilde hazırlayabilmek adına, bireysel çalışma yapması konusunda teknik heyetimiz ve oyuncu arasında fikir birliğine varılmıştır. İlgili videoda görülen çalışma, Arda Güler için belirlenen kapsamda olmayıp, milli futbolcumuz daha sonra koruyucu amaçlı lineer çalışmasına yönlendirilmiştir. Kalbi Türk Milli Takımı için atan sağduyulu vatandaşlarımızın bu tür içeriklere itibar etmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız."
Kamuoyuna Duyuru pic.twitter.com/lTdxQnc3uq— TFF (@TFF_Org) June 23, 2024