https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/macar-futbolcu-mac-esnasinda-bayildi-takim-arkadaslari-oyuncunun-etrafina-battaniye-cekti-1085153616.html
Macar futbolcu maç esnasında bayıldı: Takım arkadaşları oyuncunun etrafına battaniye çekti
Macar futbolcu maç esnasında bayıldı: Takım arkadaşları oyuncunun etrafına battaniye çekti
Sputnik Türkiye
EURO 2024'te İskoçya-Macaristan mücadelesinde Macar futbolcu Barbanas Varga kaleci ile hava topunda çarpışarak yere düştü ve baygınlık geçirdi. Oyuncu... 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T09:31+0300
2024-06-24T09:31+0300
2024-06-24T09:31+0300
spor
ambulans
iskoçya
macaristan
euro 2024
barbanas varga
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/18/1085153766_0:67:1414:862_1920x0_80_0_0_425367a59b6957a6d685a475232c10ad.png
EURO 2024 A Grubu son maçında İskoçya ile Macaristan karşı karşıya geldi. Maçın 70. dakikasında hava topunda kaleci ile çarpışan Macar futbolcu Varga baygınlık geçirdi.Takım arkadaşları oyuncunun etrafına set örerek, tedavi esnasının görüntülenmemesi battaniye çekti.Barnabas Varga daha sonra sedyeyle ambulansla taşınarak hastaneye götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/tffden-arda-guler-aciklamasi-1085147459.html
iskoçya
macaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/18/1085153766_89:0:1326:928_1920x0_80_0_0_6a0bc903be7abdf46fdc0985d3d2493a.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ambulans, iskoçya, macaristan, euro 2024, barbanas varga
ambulans, iskoçya, macaristan, euro 2024, barbanas varga
Macar futbolcu maç esnasında bayıldı: Takım arkadaşları oyuncunun etrafına battaniye çekti
EURO 2024'te İskoçya-Macaristan mücadelesinde Macar futbolcu Barbanas Varga kaleci ile hava topunda çarpışarak yere düştü ve baygınlık geçirdi. Oyuncu ambulansla hastaneye götürüldü.
EURO 2024 A Grubu son maçında İskoçya ile Macaristan karşı karşıya geldi.
Maçın 70. dakikasında hava topunda kaleci ile çarpışan Macar futbolcu Varga baygınlık geçirdi.
Takım arkadaşları oyuncunun etrafına set örerek, tedavi esnasının görüntülenmemesi battaniye çekti.
Barnabas Varga daha sonra sedyeyle ambulansla taşınarak hastaneye götürüldü.