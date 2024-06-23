https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/rusyadan-ukrayna-hava-kuvvetleri-egitim-sahasina-hassas-saldiri-1085135805.html
Rusya'dan Ukrayna Hava Kuvvetleri eğitim sahasına hassas saldırı
Rusya'dan Ukrayna Hava Kuvvetleri eğitim sahasına hassas saldırı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Batılı müttefiklerinden F-16 savaş uçakları almaya hazırlanan Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin uçuş ve teknik personelinin konuşlandığı... 23.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-23T14:02+0300
2024-06-23T14:02+0300
2024-06-23T14:04+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
askeri operasyon
ukrayna
f-16
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Rus ordusunun Ukrayna hava kuvvetlerinin uçuş ve teknik personelinin eğitim gördüğü yere saldırı düzenlediğini kaydeden Bakanlık, açıklamasında, “Bu sabah Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna hava kuvvetlerinin uçuş ve teknik personelinin eğitim yerine denizden fırlatılan uzun menzilli hassas silahlarla grup saldırısı gerçekleştirdi” ifadelerine yer verdi.Saldırılarda tüm hedeflere ulaşıldığı kaydedilirken, Ukrayna basınında çıkan haberlerde Kiev, Harkov ve Jitomir bölgelerinde patlamalar olduğu aktarılmıştı.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov bölgesindeki yerleşim yerlerinde konuşlanan 7 Ukrayna tugayını bozguna uğrattığı, düşmanın 210 kadar askerini kaybettiği aktarıldı.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri daha elverişli cephe hatlarına doğru yayılırken, Ukrayna ordusunun bu yöndeki kayıpları 500 askere ulaştı.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu’nun da cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdiğini belirten Rusya Savunma Bakanlığı, bölgedeki çatışmalarda Ukrayna ordusunun kaybının 570’e ulaştığını ekledi.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri de taktik konumunu iyileştirirken, 5 Ukrayna tugayı ve 6 karşı saldırının püskürtüldüğü, düşman kayıplarının toplamda 430 askere ulaştığı belirtildi.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birliklerinin sorumluluk alanında 135 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi.‘Dnepr’ Askeri Grubu güçleri, 130 kadar Ukrayna askerini etkisiz hale getirirken bir tank ABD yapımı AN/TPQ-50 karşı batarya radarını imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/ukrayna-ordusu-sivastopole-saldirdi-14-kisi-yaralandi-1085134914.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, askeri operasyon, ukrayna, f-16
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, askeri operasyon, ukrayna, f-16
Rusya'dan Ukrayna Hava Kuvvetleri eğitim sahasına hassas saldırı
14:02 23.06.2024 (güncellendi: 14:04 23.06.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, Batılı müttefiklerinden F-16 savaş uçakları almaya hazırlanan Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin uçuş ve teknik personelinin konuşlandığı eğitim yerine hassas füze saldırısı düzenlendiğini bildirdi.
Rus ordusunun Ukrayna hava kuvvetlerinin uçuş ve teknik personelinin eğitim gördüğü yere saldırı düzenlediğini kaydeden Bakanlık, açıklamasında, “Bu sabah Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna hava kuvvetlerinin uçuş ve teknik personelinin eğitim yerine denizden fırlatılan uzun menzilli hassas silahlarla grup saldırısı gerçekleştirdi” ifadelerine yer verdi.
Saldırılarda tüm hedeflere ulaşıldığı kaydedilirken, Ukrayna basınında çıkan haberlerde Kiev, Harkov ve Jitomir bölgelerinde patlamalar olduğu aktarılmıştı.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov bölgesindeki yerleşim yerlerinde konuşlanan 7 Ukrayna tugayını bozguna uğrattığı, düşmanın 210 kadar askerini kaybettiği aktarıldı.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri daha elverişli cephe hatlarına doğru yayılırken, Ukrayna ordusunun bu yöndeki kayıpları 500 askere ulaştı.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu’nun da cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdiğini belirten Rusya Savunma Bakanlığı, bölgedeki çatışmalarda Ukrayna ordusunun kaybının 570’e ulaştığını ekledi.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri de taktik konumunu iyileştirirken, 5 Ukrayna tugayı ve 6 karşı saldırının püskürtüldüğü, düşman kayıplarının toplamda 430 askere ulaştığı belirtildi.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birliklerinin sorumluluk alanında 135 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi.
‘Dnepr’ Askeri Grubu güçleri, 130 kadar Ukrayna askerini etkisiz hale getirirken bir tank ABD yapımı AN/TPQ-50 karşı batarya radarını imha etti.