https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/ukrayna-ordusu-sivastopole-saldirdi-14-kisi-yaralandi-1085134914.html

Ukrayna ordusu Sivastopol'e saldırdı: 14 kişi yaralandı

Ukrayna ordusu Sivastopol'e saldırdı: 14 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Sivastopol Valisi Razvojayev, hava savunma sistemlerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kente ateşlenen füzeleri önlediğini bildirirken, saldırılarda 14... 23.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-23T13:15+0300

2024-06-23T13:15+0300

2024-06-23T13:15+0300

ukrayna krizi

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ukrayna ordusu

sivastopol

rusya

füze saldırısı

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Ukrayna ordusunun bölgeye roket saldırısı düzenlediğini belirten Vali Mihail Razvojayev, Sivastopol'deki füze saldırısının püskürtüldükten sonra düşürülen roket parçalarının 14 sivilin yaralanmasına yol açtığını kaydetti.Razvojayev, “Füze saldırısı püskürtüldü ve ilk bilgilere göre 5 hava hedefi imha edildi. Ancak düşürülen hedeflerin parçaları kıyı bölgesine düştü. Kurtarma servisinin ön bilgilerine göre Uçkuyevka bölgesinde aralarında iki çocuğun da bulunduğu 12 kişi şarapnel yarası aldı" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/fsb-ukraynanin-kirimda-planladigi-teror-saldirilarina-gecit-vermedi-1083882362.html

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