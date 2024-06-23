https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/ukrayna-ordusu-sivastopole-saldirdi-14-kisi-yaralandi-1085134914.html
Ukrayna ordusu Sivastopol'e saldırdı: 14 kişi yaralandı
Ukrayna ordusu Sivastopol'e saldırdı: 14 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Sivastopol Valisi Razvojayev, hava savunma sistemlerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kente ateşlenen füzeleri önlediğini bildirirken, saldırılarda 14... 23.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-23T13:15+0300
2024-06-23T13:15+0300
2024-06-23T13:15+0300
ukrayna krizi
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ukrayna ordusu
sivastopol
rusya
füze saldırısı
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Ukrayna ordusunun bölgeye roket saldırısı düzenlediğini belirten Vali Mihail Razvojayev, Sivastopol'deki füze saldırısının püskürtüldükten sonra düşürülen roket parçalarının 14 sivilin yaralanmasına yol açtığını kaydetti.Razvojayev, “Füze saldırısı püskürtüldü ve ilk bilgilere göre 5 hava hedefi imha edildi. Ancak düşürülen hedeflerin parçaları kıyı bölgesine düştü. Kurtarma servisinin ön bilgilerine göre Uçkuyevka bölgesinde aralarında iki çocuğun da bulunduğu 12 kişi şarapnel yarası aldı" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/fsb-ukraynanin-kirimda-planladigi-teror-saldirilarina-gecit-vermedi-1083882362.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, sivastopol, rusya, füze saldırısı
ukrayna, ukrayna ordusu, sivastopol, rusya, füze saldırısı
Ukrayna ordusu Sivastopol'e saldırdı: 14 kişi yaralandı
Sivastopol Valisi Razvojayev, hava savunma sistemlerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kente ateşlenen füzeleri önlediğini bildirirken, saldırılarda 14 sivilin yaralandığını duyurdu.
Ukrayna ordusunun bölgeye roket saldırısı düzenlediğini belirten Vali Mihail Razvojayev, Sivastopol'deki füze saldırısının püskürtüldükten sonra düşürülen roket parçalarının 14 sivilin yaralanmasına yol açtığını kaydetti.
Razvojayev, “Füze saldırısı püskürtüldü ve ilk bilgilere göre 5 hava hedefi imha edildi. Ancak düşürülen hedeflerin parçaları kıyı bölgesine düştü. Kurtarma servisinin ön bilgilerine göre Uçkuyevka bölgesinde aralarında iki çocuğun da bulunduğu 12 kişi şarapnel yarası aldı" ifadelerini kullandı.