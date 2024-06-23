https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/elon-muskun-2-kez-evlendigi-eski-esi-talulah-riley-kendisinden-4-yas-kucuk-oyuncuyla-evlendi--1085137833.html
Elon Musk'un 2 kez evlendiği eski eşi Talulah Riley, kendisinden 4 yaş küçük oyuncuyla evlendi
Elon Musk'un 2 kez evlendiği eski eşi Talulah Riley, kendisinden 4 yaş küçük oyuncuyla evlendi
Sputnik Türkiye
Elon Musk'ın eski eşi 38 yaşındaki Talulah Riley, kendisi gibi oyuncu olan Thomas Brodie-Sangster ile evlendi. 23.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-23T15:52+0300
2024-06-23T15:52+0300
2024-06-23T15:52+0300
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'Aşk ve Gurur' ve 'Rock'n Roll Teknesi' (The Boat that Rocked) filmleriyle tanınan Talulah Riley, oyuncu Thomas Brodie-Sangster ile romantik bir törenle evlendi. 34 yaşındaki Brodie-Sangster, 'Nanny McPhee', 'Sınır Tanımayan' (Nowhere Boy), 'Aşk Her Yerde' (Love Actually) ve 'The Queen's Gambit' gibi yapımlarla biliniyor. Çift, Mart 2021'de Disney+ için çekilen bir projede tanıştı ve ilişkileri başladı. 2023'te Riley, Twitter'dan nişanlandıklarını duyurdu.Musk ile iki kez evlenmişti Musk ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişkisi için Riley verdiği bir röportajda şunları söylemişti: Çifte yakın bir kaynak, Thomas ve Talulah'ın birlikte kırsal bir malikane satın aldıklarını belirtti.
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musk
Elon Musk'un 2 kez evlendiği eski eşi Talulah Riley, kendisinden 4 yaş küçük oyuncuyla evlendi
Elon Musk'ın eski eşi 38 yaşındaki Talulah Riley, kendisi gibi oyuncu olan Thomas Brodie-Sangster ile evlendi.
'Aşk ve Gurur' ve 'Rock'n Roll Teknesi' (The Boat that Rocked) filmleriyle tanınan Talulah Riley, oyuncu Thomas Brodie-Sangster ile romantik bir törenle evlendi.
34 yaşındaki Brodie-Sangster, 'Nanny McPhee', 'Sınır Tanımayan' (Nowhere Boy), 'Aşk Her Yerde' (Love Actually) ve 'The Queen's Gambit' gibi yapımlarla biliniyor.
Çift, Mart 2021'de Disney+ için çekilen bir projede tanıştı ve ilişkileri başladı. 2023'te Riley, Twitter'dan nişanlandıklarını duyurdu.
Musk ile iki kez evlenmişti
Musk ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişkisi için Riley verdiği bir röportajda şunları söylemişti:
"İlk izlenimlerim onun çok tatlı olduğu ve oldukça utangaç göründüğü yönündeydi. 'Elimi dizine koyabilir miyim' dedi, ben de 'Tamam devam et' dedim, sormasının çok tatlı olduğunu düşündüm. 'Genelde bunu yapmam ama yarın seni görmek isterim, kahvaltıda buluşabilir miyiz?' diye sordu ve böylece kahvaltı yaptık. Kahvaltı sonunda benimle 'öğle yemeği yer misin' dedi ve öğle yemeğine gittik. Sonra 'akşam yemeğine gelir misin' dedi."
Çifte yakın bir kaynak, Thomas ve Talulah'ın birlikte kırsal bir malikane satın aldıklarını belirtti.