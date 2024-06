Elon Musk'un 2 kez evlendiği eski eşi Talulah Riley, kendisinden 4 yaş küçük oyuncuyla evlendi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/elon-muskun-2-kez-evlendigi-eski-esi-talulah-riley-kendisinden-4-yas-kucuk-oyuncuyla-evlendi--1085137833.html

Elon Musk'ın eski eşi 38 yaşındaki Talulah Riley, kendisi gibi oyuncu olan Thomas Brodie-Sangster ile evlendi. 23.06.2024, Sputnik Türkiye

'Aşk ve Gurur' ve 'Rock'n Roll Teknesi' (The Boat that Rocked) filmleriyle tanınan Talulah Riley, oyuncu Thomas Brodie-Sangster ile romantik bir törenle evlendi. 34 yaşındaki Brodie-Sangster, 'Nanny McPhee', 'Sınır Tanımayan' (Nowhere Boy), 'Aşk Her Yerde' (Love Actually) ve 'The Queen's Gambit' gibi yapımlarla biliniyor. Çift, Mart 2021'de Disney+ için çekilen bir projede tanıştı ve ilişkileri başladı. 2023'te Riley, Twitter'dan nişanlandıklarını duyurdu.Musk ile iki kez evlenmişti Musk ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişkisi için Riley verdiği bir röportajda şunları söylemişti: Çifte yakın bir kaynak, Thomas ve Talulah'ın birlikte kırsal bir malikane satın aldıklarını belirtti.

