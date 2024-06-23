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Yılın en çok izlenen yerli dizileri belli oldu
Yılın en çok izlenen yerli dizileri belli oldu
Sputnik Türkiye
Ekranlara renk katan yerli dizilerin izlenme ve reyting oranları belli oldu. 23.06.2024, Sputnik Türkiye
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Box Office Türkiye, toplamda 53 dizinin ekranlara geldiği 2023/2024 televizyon sezonunda ABC1 kategorisinde en çok izlenen 10 diziyi sıraladı.Sezonun üç kategoride de en çok izlenen dizisi 'Bahar', ABC1 kategorisinde 12,37 reyting ortalaması elde etti. Açılışını 13 Şubat 2024 tarihinde 4,93 reytingle gerçekleştiren dizi 11. bölümünde 14,96 reytingle sezonun en yüksek seviyesine ulaştı.Açılış Reytingi: 4,93Maksimum Reyting: 14,96Sezondaki Bölüm Sayısı: 16İlk sezonunda da en çok izlenen diziler arasında yer alan 'Kızılcık Şerbeti', ABC1 kategorisinde 10,20 reyting ortalamasına ulaştı. İkinci sezona 15 Eylül 2023 tarihinde başlayan dizi 44. bölümünde 12,29 reytingle en yüksek seviyesini elde etti.Açılış Reytingi: 7,17Maksimum Reyting: 12,29Sezondaki Bölüm Sayısı: 37 (toplam 66)Son üç sezonun en yüksek açılışına imza atan 'İnci Taneleri', ABC1 kategorisinde 9,91 reyting ortalaması elde etti. Açılışını 25 Ocak 2024 tarihinde 10,74 reytingle gerçekleştiren dizi 3. bölümünde 13,02 reytingle en yüksek seviyesine ulaştı.Açılış Reytingi: 10,74Maksimum Reyting: 13,02Sezondaki Bölüm Sayısı: 17'Kızıl Goncalar', ABC1 kategorisinde ilk sezonunu 9,34 ortalamayla tamamladı. Açılışını 18 Aralık 2023 tarihinde 5,29 reytingle gerçekleştiren dizi 18. bölümünde 10,96 reytingle en yüksek seviyesine tırmandı.Açılış Reytingi: 5,29Maksimum Reyting: 10,96Sezondaki Bölüm Sayısı: 192021/2022 sezonun en çok izlenen, geçen sezonun ise ikinci en çok izlenen dizisi olan 'Gönül Dağı', dördüncü sezonunda ABC1 kategorisinde 8,34 ortalamaya ulaştı. Dördüncü sezonuna 9 Eylül 2023 tarihinde başlayan dizinin en yüksek seviyesi 116. bölümünde 10,51 reytingle gözlendi.Açılış Reytingi: 7,80Maksimum Reyting: 10,51Sezondaki Bölüm Sayısı: 39 (toplam 142)Yayınlandığı beş sezonda da en çok izlenen diziler arasında yer alan 'Kuruluş Osman', beşinci sezonunda ABC1 kategorisinde 6,89 reyting ortalaması elde etti. Beşinci sezonunun açılışını 4 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştiren dizi en yüksek seviyesine 140. bölümde 8,26 reytingle ulaştı.Açılış Reytingi: 6,04Maksimum Reyting: 8,26Sezondaki Bölüm Sayısı: 34 (toplam 164)Final sezonuyla ekranlara gelen 'Yargı', ABC1 kategorisinde 6,35 reyting ortalamasıyla Top 10 başarısını sürdürdü. Üçüncü sezonuna 24 Eylül 2023 tarihinde başlayan dizi 72. bölümünde 8,24 reytingle en yüksek seviyesine yükseldi.Açılış Reytingi: 6,56Maksimum Reyting: 8,24Sezondaki Bölüm Sayısı: 32 (toplam 95)Geçtiğimiz sezonun en çok izlenen dizisi olan 'Yalı Çapkını', ABC1 kategorisinde 5,96 reyting ortalamasıyla sekizinci sırada yer aldı. İkinci sezon açılışını 15 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştiren dizinin 48. bölümünde 9,06 reytingle ikinci sezonunun en yüksek seviyesi gözlendi.Açılış Reytingi: 8,07Maksimum Reyting: 9,06Sezondaki Bölüm Sayısı: 37 (toplam 73)2020/2021 sezonunun en çok izlenen dizisi olan 'Teşkilat', ABC1 kategorisinde 5,47 reyting ortalamasıyla Top 10 başarısını sürdürdü. Dördüncü sezonuna 22 Ekim 2023 tarihinde başlayan dizi 82. bölümünde 6,87 reytingle en yüksek seviyesine ulaştı.Açılış Reytingi: 5,71Maksimum Reyting: 6,87Sezondaki Bölüm Sayısı: 32 (toplam 111)Sezonun en yüksek ikinci bölüm sıçramalarından birine imza atan 'Sandık Kokusu', ABC1 kategorisinde 5,30 reyting ortalamasıyla listenin onuncu basamağını oluşturdu. Açılışını 6 Aralık 2022 tarihinde 4,50 reytingle gerçekleştiren dizi, üçüncü bölümünde 7,22 reytingle en yüksek seviyesini elde etti.Açılış Reytingi: 4,50Maksimum Reyting: 7,22Sezondaki Bölüm Sayısı: 26
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abc1 kategorisinde en çok izlenen diziler, bahar, kızılcık şerbeti, inci taneleri, kızıl goncalar, gönül dağı, kuruluş osman, yargı, yalı çapkını, teşkilat, sandık kokusu, reyting, dizi reytingleri, televizyon reytingleri, en popüler diziler, 2023/2024 televizyon sezonu, box office türkiye, dizi sıralamaları, türk dizileri, en yüksek reyting, televizyon dizileri, abc1 reyting ortalaması, en çok izlenen türk dizileri, televizyon izlenme oranları, bahar dizisi, kızılcık şerbeti dizisi, inci taneleri dizisi, kızıl goncalar dizisi, gönül dağı dizisi, kuruluş osman dizisi, yargı dizisi, yalı çapkını dizisi, teşkilat dizisi, sandık kokusu dizisi
abc1 kategorisinde en çok izlenen diziler, bahar, kızılcık şerbeti, inci taneleri, kızıl goncalar, gönül dağı, kuruluş osman, yargı, yalı çapkını, teşkilat, sandık kokusu, reyting, dizi reytingleri, televizyon reytingleri, en popüler diziler, 2023/2024 televizyon sezonu, box office türkiye, dizi sıralamaları, türk dizileri, en yüksek reyting, televizyon dizileri, abc1 reyting ortalaması, en çok izlenen türk dizileri, televizyon izlenme oranları, bahar dizisi, kızılcık şerbeti dizisi, inci taneleri dizisi, kızıl goncalar dizisi, gönül dağı dizisi, kuruluş osman dizisi, yargı dizisi, yalı çapkını dizisi, teşkilat dizisi, sandık kokusu dizisi

Yılın en çok izlenen yerli dizileri belli oldu

14:48 23.06.2024 (güncellendi: 14:50 23.06.2024)
© Show TVKızılcık Şerbeti
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Ekranlara renk katan yerli dizilerin izlenme ve reyting oranları belli oldu.
Box Office Türkiye, toplamda 53 dizinin ekranlara geldiği 2023/2024 televizyon sezonunda ABC1 kategorisinde en çok izlenen 10 diziyi sıraladı.
Bahar - 12,37 reyting
Sezonun üç kategoride de en çok izlenen dizisi 'Bahar', ABC1 kategorisinde 12,37 reyting ortalaması elde etti. Açılışını 13 Şubat 2024 tarihinde 4,93 reytingle gerçekleştiren dizi 11. bölümünde 14,96 reytingle sezonun en yüksek seviyesine ulaştı.
Açılış Reytingi: 4,93
Maksimum Reyting: 14,96
Sezondaki Bölüm Sayısı: 16
Kızılcık Şerbeti - 10,20 reyting
İlk sezonunda da en çok izlenen diziler arasında yer alan 'Kızılcık Şerbeti', ABC1 kategorisinde 10,20 reyting ortalamasına ulaştı. İkinci sezona 15 Eylül 2023 tarihinde başlayan dizi 44. bölümünde 12,29 reytingle en yüksek seviyesini elde etti.
Açılış Reytingi: 7,17
Maksimum Reyting: 12,29
Sezondaki Bölüm Sayısı: 37 (toplam 66)
İnci Taneleri - 9,91 reyting
Son üç sezonun en yüksek açılışına imza atan 'İnci Taneleri', ABC1 kategorisinde 9,91 reyting ortalaması elde etti. Açılışını 25 Ocak 2024 tarihinde 10,74 reytingle gerçekleştiren dizi 3. bölümünde 13,02 reytingle en yüksek seviyesine ulaştı.
Açılış Reytingi: 10,74
Maksimum Reyting: 13,02
Sezondaki Bölüm Sayısı: 17
Kızıl Goncalar - 9,34 reyting
'Kızıl Goncalar', ABC1 kategorisinde ilk sezonunu 9,34 ortalamayla tamamladı. Açılışını 18 Aralık 2023 tarihinde 5,29 reytingle gerçekleştiren dizi 18. bölümünde 10,96 reytingle en yüksek seviyesine tırmandı.
Açılış Reytingi: 5,29
Maksimum Reyting: 10,96
Sezondaki Bölüm Sayısı: 19
Gönül Dağı - 8,34 reyting
2021/2022 sezonun en çok izlenen, geçen sezonun ise ikinci en çok izlenen dizisi olan 'Gönül Dağı', dördüncü sezonunda ABC1 kategorisinde 8,34 ortalamaya ulaştı. Dördüncü sezonuna 9 Eylül 2023 tarihinde başlayan dizinin en yüksek seviyesi 116. bölümünde 10,51 reytingle gözlendi.
Açılış Reytingi: 7,80
Maksimum Reyting: 10,51
Sezondaki Bölüm Sayısı: 39 (toplam 142)
Kuruluş Osman - 6,89 reyting
Yayınlandığı beş sezonda da en çok izlenen diziler arasında yer alan 'Kuruluş Osman', beşinci sezonunda ABC1 kategorisinde 6,89 reyting ortalaması elde etti. Beşinci sezonunun açılışını 4 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştiren dizi en yüksek seviyesine 140. bölümde 8,26 reytingle ulaştı.
Açılış Reytingi: 6,04
Maksimum Reyting: 8,26
Sezondaki Bölüm Sayısı: 34 (toplam 164)
Yargı - 6,35 reyting
Final sezonuyla ekranlara gelen 'Yargı', ABC1 kategorisinde 6,35 reyting ortalamasıyla Top 10 başarısını sürdürdü. Üçüncü sezonuna 24 Eylül 2023 tarihinde başlayan dizi 72. bölümünde 8,24 reytingle en yüksek seviyesine yükseldi.
Açılış Reytingi: 6,56
Maksimum Reyting: 8,24
Sezondaki Bölüm Sayısı: 32 (toplam 95)
Yalı Çapkını - 5,96 reyting
Geçtiğimiz sezonun en çok izlenen dizisi olan 'Yalı Çapkını', ABC1 kategorisinde 5,96 reyting ortalamasıyla sekizinci sırada yer aldı. İkinci sezon açılışını 15 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştiren dizinin 48. bölümünde 9,06 reytingle ikinci sezonunun en yüksek seviyesi gözlendi.
Açılış Reytingi: 8,07
Maksimum Reyting: 9,06
Sezondaki Bölüm Sayısı: 37 (toplam 73)
Teşkilat - 5,47 reyting
2020/2021 sezonunun en çok izlenen dizisi olan 'Teşkilat', ABC1 kategorisinde 5,47 reyting ortalamasıyla Top 10 başarısını sürdürdü. Dördüncü sezonuna 22 Ekim 2023 tarihinde başlayan dizi 82. bölümünde 6,87 reytingle en yüksek seviyesine ulaştı.
Açılış Reytingi: 5,71
Maksimum Reyting: 6,87
Sezondaki Bölüm Sayısı: 32 (toplam 111)
Sandık Kokusu - 5,30 reyting
Sezonun en yüksek ikinci bölüm sıçramalarından birine imza atan 'Sandık Kokusu', ABC1 kategorisinde 5,30 reyting ortalamasıyla listenin onuncu basamağını oluşturdu. Açılışını 6 Aralık 2022 tarihinde 4,50 reytingle gerçekleştiren dizi, üçüncü bölümünde 7,22 reytingle en yüksek seviyesini elde etti.
Açılış Reytingi: 4,50
Maksimum Reyting: 7,22
Sezondaki Bölüm Sayısı: 26
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