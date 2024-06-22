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Özgür Özel: Malatya'da deprem sonrası söz verilen evlerin sadece yüzde 7'si teslim edildi
Özgür Özel: Malatya'da deprem sonrası söz verilen evlerin sadece yüzde 7'si teslim edildi
Sputnik Türkiye
Malatya CHP İl Binası önünde vatandaşlara seslenen CHP Lideri Özgür Özel, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde tek başlarına yüzde 38 oy aldıklarını belirterek... 22.06.2024, Sputnik Türkiye
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6 şubat kahramanmaraş depremi
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya ziyareti kapsamında son olarak il binası önünde düzenlenen mitingde partililerle bir araya geldi.Malatya'nın da içerisinde bulunduğu 11 ilde yaşanan asrın felaketi sonrası hükümetin 1 yılda sözünü verdiği evlerin Malatya'da sadece yüzde 7'isinin teslim edilebildiğini ifade eden Özel, “Buradan hükümete sesleniyorum. Malatya'da, Hatay'da, Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta da sıkıntı çok büyük. Bu depremzedeler mağdurdur ve devlet onlara hala belirsizlikle, hala onlar borçlandırılarak hala onlardan bir şeyler almaya çalışarak davranmaktadır. Devlet devletliğini gösterecek, bu acıları dindirecek. Devlet bu sıkıntıyı çözecektir, çözemiyorsanız bırakın kardeşim biz çözelim” dedi.'Toprak Mahsulleri Ofisi kayısı almaya devam etmeli'Deprem bölgesindeki kiracılara verilen kira yardımının kesilmesini de eleştiren Özel, bu kararın bir an önce geri alınmasını ve evler teslim edilene kadar kira yardımlarının sürdürülmesini istedi.Malatya'nın tarımda en büyük geçim kaynağı olan kayısıya da değinen CHP Genel Başkanı Özel, artan maliyetlere rağmen çiftçiden alınan kayısının fiyatının yetersiz olduğunu ifade ederek Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kayısı alımına devam etmesi gerektiğini dile getirdi.'Atatürk'ün partisiyiz' Son yerel seçimlerde Malatya'da CHP'li belediyeleri muhafaza etmenin yanı sıra Doğanşehir ve Yazıhan ilçelerini de kazandıklarını hatırlatan Özel, “Malatya'da 5 belediye aldık. Her biri birbirinden kıymetli ilçelerimiz. Bütün başkanlarımız her 2 kişiden birinin oyunu aldılar. Hepsi ceplerinde çok önemli bir anahtar taşıyorlar. Bu anahtar ne para kasasının, ne belediyelerinin giriş kapısının anahtarıdır. Emin olun dürüst çalıştıklarında, halkçı belediyecilik yaptıklarında, israf değil hizmet ettiklerinde hepimiz göreceğiz ki 5 değerli başkanımızın elindeki anahtarlar da Atatürk'ün partisinin yeniden iktidarının anahtarlarıdır” diye konuştu.Hükümetin ekonomik programlarını da eleştiren Özel, CHP iktidarında halkın yanında olarak tüm sorunları çözeceklerinin sözünü verdi.
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özgür özel, malatya, chp, deprem, 6 şubat kahramanmaraş depremi
özgür özel, malatya, chp, deprem, 6 şubat kahramanmaraş depremi

Özgür Özel: Malatya'da deprem sonrası söz verilen evlerin sadece yüzde 7'si teslim edildi

20:53 22.06.2024 (güncellendi: 20:55 22.06.2024)
© AA / Binnur Ege Gürün KoçakCHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2024
© AA / Binnur Ege Gürün Koçak
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Malatya CHP İl Binası önünde vatandaşlara seslenen CHP Lideri Özgür Özel, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde tek başlarına yüzde 38 oy aldıklarını belirterek, bunun Cumhuriyet tarihinin en başarılı oy oranı olduğunu söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya ziyareti kapsamında son olarak il binası önünde düzenlenen mitingde partililerle bir araya geldi.
Malatya'nın da içerisinde bulunduğu 11 ilde yaşanan asrın felaketi sonrası hükümetin 1 yılda sözünü verdiği evlerin Malatya'da sadece yüzde 7'isinin teslim edilebildiğini ifade eden Özel, “Buradan hükümete sesleniyorum. Malatya'da, Hatay'da, Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta da sıkıntı çok büyük. Bu depremzedeler mağdurdur ve devlet onlara hala belirsizlikle, hala onlar borçlandırılarak hala onlardan bir şeyler almaya çalışarak davranmaktadır. Devlet devletliğini gösterecek, bu acıları dindirecek. Devlet bu sıkıntıyı çözecektir, çözemiyorsanız bırakın kardeşim biz çözelim” dedi.

'Toprak Mahsulleri Ofisi kayısı almaya devam etmeli'

Deprem bölgesindeki kiracılara verilen kira yardımının kesilmesini de eleştiren Özel, bu kararın bir an önce geri alınmasını ve evler teslim edilene kadar kira yardımlarının sürdürülmesini istedi.
Malatya'nın tarımda en büyük geçim kaynağı olan kayısıya da değinen CHP Genel Başkanı Özel, artan maliyetlere rağmen çiftçiden alınan kayısının fiyatının yetersiz olduğunu ifade ederek Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kayısı alımına devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

'Atatürk'ün partisiyiz'

Son yerel seçimlerde Malatya'da CHP'li belediyeleri muhafaza etmenin yanı sıra Doğanşehir ve Yazıhan ilçelerini de kazandıklarını hatırlatan Özel, “Malatya'da 5 belediye aldık. Her biri birbirinden kıymetli ilçelerimiz. Bütün başkanlarımız her 2 kişiden birinin oyunu aldılar. Hepsi ceplerinde çok önemli bir anahtar taşıyorlar. Bu anahtar ne para kasasının, ne belediyelerinin giriş kapısının anahtarıdır. Emin olun dürüst çalıştıklarında, halkçı belediyecilik yaptıklarında, israf değil hizmet ettiklerinde hepimiz göreceğiz ki 5 değerli başkanımızın elindeki anahtarlar da Atatürk'ün partisinin yeniden iktidarının anahtarlarıdır” diye konuştu.
Hükümetin ekonomik programlarını da eleştiren Özel, CHP iktidarında halkın yanında olarak tüm sorunları çözeceklerinin sözünü verdi.
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