https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/istanbulda-taksim-ve-sishane-istasyonlari-kapatilacak-1085126756.html

İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları kapatılacak

İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları kapatılacak

Sputnik Türkiye

Metro İstanbul, Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda yarın saat 10.00'dan itibaren... 22.06.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

taksim

şişli

metro

metro istanbul

metro

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İstanbul'da İstanbul, Taksim ve Şişhane istasyonları valilik doğrultusunda 10'dan itibaren kapatılacak. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/serdar-ortacin-tiktok-hesabi-kapatildi-namus-sucu-mu-isledik-1085126080.html

türkiye

taksim

şişli

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