İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları kapatılacak
© AAİstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro hattının ilk etabında test sürüşleri başlıyor
© AA
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Metro İstanbul, Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda yarın saat 10.00'dan itibaren işletmeye kapatılacağını duyurdu.
İstanbul'da İstanbul, Taksim ve Şişhane istasyonları valilik doğrultusunda 10'dan itibaren kapatılacak.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda 23 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir."
#MetroDuyuru #M2 #F1— Metro İstanbul (@metroistanbul) June 22, 2024
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 23 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır.…