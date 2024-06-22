Bodrum'da kilometrelerce araç kuyruğu: 3 günde 100 bin araç çıkış yaptı
16:11 22.06.2024 (güncellendi: 16:16 22.06.2024)
© İHA / EREN AYHAN - HAMDİ YÖRÜR-AW232037Bodrum
© İHA / EREN AYHAN - HAMDİ YÖRÜR-AW232037
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Bayram tatilinin Bodrum'da geçirenler 9 günlük tatilin son gününde dönüş yoluna geçti. Bodrum çıkışında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. 3 günde Bodrum'dan çıkan araç sayısı ise 100 bine ulaştı.
Kurban Bayramı tatilini Bodrum'da geçiren tatilciler çıkış yapıyor. İlçe çıkışında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. 5 dakikalık yol 45 dakikada katedildi.
Otellerin çıkış saatleri 11.00 - 14.00 olduğu için trafik öğle saatlerinde daha çok kitlendi. Bodrum Bölge trafik denetleme noktasından trafik polisler Memleketlerine dönen tatilcileri uyarılarda bulundu.
© İHA / EREN AYHAN - HAMDİ YÖRÜR-AW232037Bayram tatilini Bodrum'da geçirenler ilçeden ayrılırken trafik yoğunluğuna neden oldu
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© İHA / EREN AYHAN - HAMDİ YÖRÜR-AW232037
Bayram tatilini Bodrum'da geçirenler ilçeden ayrılırken trafik yoğunluğuna neden oldu
© İHA / EREN AYHAN - HAMDİ YÖRÜR-AW232037Bayram tatilini Bodrum'da geçirenler ilçeden ayrılırken trafik yoğunluğuna neden oldu
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© İHA / EREN AYHAN - HAMDİ YÖRÜR-AW232037
Bayram tatilini Bodrum'da geçirenler ilçeden ayrılırken trafik yoğunluğuna neden oldu
© İHA / EREN AYHAN - HAMDİ YÖRÜR-AW232037Bayram tatilini Bodrum'da geçirenler ilçeden ayrılırken trafik yoğunluğuna neden oldu
3/4
© İHA / EREN AYHAN - HAMDİ YÖRÜR-AW232037
Bayram tatilini Bodrum'da geçirenler ilçeden ayrılırken trafik yoğunluğuna neden oldu
© İHA / EREN AYHAN - HAMDİ YÖRÜR-AW232037Bayram tatilini Bodrum'da geçirenler ilçeden ayrılırken trafik yoğunluğuna neden oldu
4/4
© İHA / EREN AYHAN - HAMDİ YÖRÜR-AW232037
Bayram tatilini Bodrum'da geçirenler ilçeden ayrılırken trafik yoğunluğuna neden oldu
1/4
© İHA / EREN AYHAN - HAMDİ YÖRÜR-AW232037
Bayram tatilini Bodrum'da geçirenler ilçeden ayrılırken trafik yoğunluğuna neden oldu
2/4
© İHA / EREN AYHAN - HAMDİ YÖRÜR-AW232037
Bayram tatilini Bodrum'da geçirenler ilçeden ayrılırken trafik yoğunluğuna neden oldu
3/4
© İHA / EREN AYHAN - HAMDİ YÖRÜR-AW232037
Bayram tatilini Bodrum'da geçirenler ilçeden ayrılırken trafik yoğunluğuna neden oldu
4/4
© İHA / EREN AYHAN - HAMDİ YÖRÜR-AW232037
Bayram tatilini Bodrum'da geçirenler ilçeden ayrılırken trafik yoğunluğuna neden oldu
Polis emniyet kemerini takma, hız sınırı ve uykusuz yola çıkmama konusunda bilgilendirme yaptı. Trafiğin gün boyu yoğun olması beklenen Bodrum'da İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kavşaklara ve ana yollarda güvenlik önlemi aldı.