https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/bodrum-kilometrelerce-arac-kuyrugu-3-gunde-100-bin-arac-cikis-yapti-1085120887.html

Bodrum'da kilometrelerce araç kuyruğu: 3 günde 100 bin araç çıkış yaptı

Bodrum'da kilometrelerce araç kuyruğu: 3 günde 100 bin araç çıkış yaptı

Sputnik Türkiye

Bayram tatilinin Bodrum'da geçirenler 9 günlük tatilin son gününde dönüş yoluna geçti. Bodrum çıkışında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. 3 günde Bodrum'dan... 22.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-22T16:11+0300

2024-06-22T16:11+0300

2024-06-22T16:16+0300

türkiye

bodrum

trafik

bayram tatili

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Kurban Bayramı tatilini Bodrum'da geçiren tatilciler çıkış yapıyor. İlçe çıkışında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. 5 dakikalık yol 45 dakikada katedildi. Otellerin çıkış saatleri 11.00 - 14.00 olduğu için trafik öğle saatlerinde daha çok kitlendi. Bodrum Bölge trafik denetleme noktasından trafik polisler Memleketlerine dönen tatilcileri uyarılarda bulundu.Polis emniyet kemerini takma, hız sınırı ve uykusuz yola çıkmama konusunda bilgilendirme yaptı. Trafiğin gün boyu yoğun olması beklenen Bodrum'da İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kavşaklara ve ana yollarda güvenlik önlemi aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/ulastirma-ve-altyapi-bakanligi-kurban-bayrami-tatilinde-otoyollardan-21-milyon-67-bin-arac-gecti-1085112160.html

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