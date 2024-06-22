https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/ulastirma-ve-altyapi-bakanligi-kurban-bayrami-tatilinde-otoyollardan-21-milyon-67-bin-arac-gecti-1085112160.html

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Kurban Bayramı tatilinde otoyollardan 21 milyon 67 bin araç geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Kurban Bayramı tatilinde otoyollardan 21 milyon 67 bin araç geçti

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatilini kapsayan 14-21 Haziran tarihlerinde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen... 22.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-22T11:28+0300

2024-06-22T11:28+0300

2024-06-22T11:28+0300

türkiye

otoyol

kurban bayramı

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

abdulkadir uraloğlu

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Uraloğlu, Kurban Bayramı tatili dönemindeki otoyol kullanım verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı otoyolların Kurban Bayramı tatili boyunca ücretsiz hizmet verdiğini anımsatan Uraloğlu, "14-21 Haziran tarihlerinde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollardan 13 milyon 413 bin 68 araç geçti." ifadesini kullandı.Uraloğlu, 14–21 Haziran'da Mahmutbey-Edirne Otoyolu'ndan geçiş yapan araç sayısının 2 milyon 52 bin 782 olduğuna işaret ederek, İstanbul-Ankara Otoyolu'nu ise 4 milyon 133 bin 874 aracın kullandığını aktardı.Söz konusu tarihlerde, Adana Otoyolu'ndan 1 milyon 200 bin 182, Mersin Otoyolu'ndan 1 milyon 104 bin 841, Çeşme-İzmir-Aydın Otoyolu'ndan 1 milyon 587 bin 79 araç geçişi olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü 779 bin 809, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü ise 975 bin 60 araç kullandı. Bu sürede 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri bağlantı yollarından da 1 milyon 579 bin 441 araç geçişi oldu." değerlendirmesinde bulundu.Kamu-özel işbirliği ile hayata geçirilen projelerUraloğlu, kamu-özel işbirliği ile hayata geçirilen projelerden geçen araçlara ilişkin de "Kamu-özel işbirliği ile hayata geçirilen projelerden de 7 milyon 654 bin 309 araç geçiş yaptı. Kuzey Marmara Otoyolu'ndan 3 milyon 328 bin 127, Malkara Çanakkale Otoyolu'ndan 258 bin 970, İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan 3 milyon 128 bin 398, Ankara-Niğde Otoyolu'ndan 737 bin 128, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'ndan 151 bin 825, Aydın-Denizli Otoyolu'ndan ise 49 bin 861 araç geçişi oldu." bilgisini verdi.Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden günlük rekor geçişiYavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 14-21 Haziran haftasında 580 bin 369 aracın geçiş yaptığına işaret eden Uraloğlu, köprünün 13 Haziran'da 186 bin 828 araç geçişiyle açıldığı günden bu yana en yüksek geçiş sayısına ulaşıldığını vurguladı.Uraloğlu, Osmangazi Köprüsü'nü 684 bin 398, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 130 bin 753 aracın kullandığı bilgisini paylaşarak şunları kaydetti:"14-21 Haziran tarihlerinde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen ve kamu-özel işbirliğiyle yapılan otoyol ve köprülerimizi 21 milyon 67 bin 377 araç kullandı. Ulaşım altyapısına yaptığımız yatırımlar sayesinde vatandaşlara güvenli seyahat imkanı sunduk. Otoyollarımızla bu Kurban Bayramı'nda da halkımıza güvenli ve konforlu seyahat imkanı sunduk. Gerek Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından işletilen gerekse de kamu-özel işbirliğiyle hayata geçirilen projelerimiz sayesinde vatandaşlarımız bayramda sevdiklerine kavuştular."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/besiktas-belediyesi-yangin-felaketinin-yasandigi-diyarbakir-ve-mardine-mobivet-gonderdi-1085111960.html

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otoyol, kurban bayramı, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu