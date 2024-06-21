https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/protesto-icin-yolu-kapatan-2-iklim-aktivistini-oldurmustu-cezasi-belli-oldu-1085088551.html
Protesto için yolu kapatan 2 iklim aktivistini öldürmüştü: Cezası belli oldu
Protesto için yolu kapatan 2 iklim aktivistini öldürmüştü: Cezası belli oldu
Sputnik Türkiye
Protesto için yolu kapatan 2 iklim aktivistini öldüren 77 yaşındaki Kenneth Darlington, 48 yıl hapis cezası aldı. 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T17:32+0300
2024-06-21T17:32+0300
2024-06-21T17:33+0300
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77 yaşındaki Amerikalı avukat ve üniversite profesörü Kenneth Darlington, Panama'da 2 iklim aktivistini tabancayla vurarak öldürmüştü.Başsavcılık, 11 Haziran Salı sabahı, Panama Oeste Cinayet ve Kadın Cinayeti Bölümünün, iki kişiyi ağırlaştırılmış kasten öldürme suçundan Kenneth Darlington için 48 yıl hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.Dalington, 7 Kasım 2023'te Chame'de madencilik şirketi ile Panama Devleti arasındaki sözleşmeye ilişkin protestolar sırasında meydana gelen olayda yasadışı ateşli silah bulundurmaktan da suçlu bulunmuştu.Ancak bu suçtan temyiz yoluyla beraat etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/yunanistanda-kovid-19-nedeniyle-hastaneye-yatanlarin-sayisi-artti-1085087956.html
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protesto, iklim, iklim aktivistleri, panama, avukat
protesto, iklim, iklim aktivistleri, panama, avukat
Protesto için yolu kapatan 2 iklim aktivistini öldürmüştü: Cezası belli oldu
17:32 21.06.2024 (güncellendi: 17:33 21.06.2024)
Protesto için yolu kapatan 2 iklim aktivistini öldüren 77 yaşındaki Kenneth Darlington, 48 yıl hapis cezası aldı.
77 yaşındaki Amerikalı avukat ve üniversite profesörü Kenneth Darlington, Panama'da 2 iklim aktivistini tabancayla vurarak öldürmüştü.
Başsavcılık, 11 Haziran Salı sabahı, Panama Oeste Cinayet ve Kadın Cinayeti Bölümünün, iki kişiyi ağırlaştırılmış kasten öldürme suçundan Kenneth Darlington için 48 yıl hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.
Dalington, 7 Kasım 2023'te Chame'de madencilik şirketi ile Panama Devleti arasındaki sözleşmeye ilişkin protestolar sırasında meydana gelen olayda yasadışı ateşli silah bulundurmaktan da suçlu bulunmuştu.
Ancak bu suçtan temyiz yoluyla beraat etti.