https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/yunanistanda-kovid-19-nedeniyle-hastaneye-yatanlarin-sayisi-artti-1085087956.html
Yunanistan'da Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatanların sayısı arttı
Yunanistan'da Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatanların sayısı arttı
Sputnik Türkiye
Yunanistan'da Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatanların sayısında artış olduğu bildirildi. 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T17:00+0300
2024-06-21T17:00+0300
2024-06-21T17:00+0300
dünya
kovid-19
yunanistan
koronavirüs
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Yunanistan'da Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatanların sayısında artış olduğu bildirildi.Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunun (EODY) yayımladığı haftalık rapora göre, 10-16 Haziran'da Kovid-19 salgını nedeniyle hastaneye yatırılan hasta sayısı 324 oldu.Kovid-19 nedeniyle 10-16 Haziran'da 5 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi entübe edildi. Hastaneye yatırılanların önceki dört haftadaki ortalaması 166 idi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240315/bilim-insanlari-kovid-19-asisi-tartismasina-nokta-koydu-kalp-hastaliklarina-sebep-oluyor-mu-1081712104.html
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kovid-19, yunanistan, koronavirüs
kovid-19, yunanistan, koronavirüs
Yunanistan'da Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatanların sayısı arttı
Yunanistan'da Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatanların sayısında artış olduğu bildirildi.
Yunanistan'da Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatanların sayısında artış olduğu bildirildi.
Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunun (EODY) yayımladığı haftalık rapora göre, 10-16 Haziran'da Kovid-19 salgını nedeniyle hastaneye yatırılan hasta sayısı 324 oldu.
Kovid-19 nedeniyle 10-16 Haziran'da 5 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi entübe edildi. Hastaneye yatırılanların önceki dört haftadaki ortalaması 166 idi.