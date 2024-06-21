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Yunanistan'da Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatanların sayısı arttı
Yunanistan'da Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatanların sayısı arttı
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Yunanistan'da Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatanların sayısında artış olduğu bildirildi. 21.06.2024, Sputnik Türkiye
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Yunanistan'da Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatanların sayısında artış olduğu bildirildi.Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunun (EODY) yayımladığı haftalık rapora göre, 10-16 Haziran'da Kovid-19 salgını nedeniyle hastaneye yatırılan hasta sayısı 324 oldu.Kovid-19 nedeniyle 10-16 Haziran'da 5 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi entübe edildi. Hastaneye yatırılanların önceki dört haftadaki ortalaması 166 idi.
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kovid-19, yunanistan, koronavirüs
kovid-19, yunanistan, koronavirüs

Yunanistan'da Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatanların sayısı arttı

17:00 21.06.2024
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Yunanistan'da Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatanların sayısında artış olduğu bildirildi.
Yunanistan'da Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatanların sayısında artış olduğu bildirildi.
Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunun (EODY) yayımladığı haftalık rapora göre, 10-16 Haziran'da Kovid-19 salgını nedeniyle hastaneye yatırılan hasta sayısı 324 oldu.
Kovid-19 nedeniyle 10-16 Haziran'da 5 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi entübe edildi. Hastaneye yatırılanların önceki dört haftadaki ortalaması 166 idi.
Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2024
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