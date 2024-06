https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/zaharova-gurcistandaki-yabanci-ajan-yasasina-karsi-cikanlar-kanadaya-baksin-1085038173.html

Zaharova: Gürcistan’daki yabancı ajan yasasına karşı çıkanlar Kanada’ya baksın

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Gürcistan'da tartışmalara ve protesto gösterilerine neden olan ve 'yabancı ajan' yasası olarak da bilinen... 20.06.2024

Zaharova, Telegram paylaşımında, Gürcistan toplumunun, ‘Batı değerlerine’ olan bağlılığını gerekçe göstererek yabancı ajanlara ilişkin yasayı iptal ettirmek için her şey yapmaya hazır olan kısmının şimdi ne hissedeceğini merak ettiğinin altını çizerek, muhalefete hitabında “İşte Kanada. Her anlamda daha Batılı olan başka bir ülke yok” ifadelerini kullandı.Kanada yönetiminin, yabancı ajan yasasının oluşturulmasına ilişkin tasarının oylamaya sunulması ve kabul edilmesi yönünde 3 Mayıs’ta başlayan ve 18 Haziran’da biten sürecin kronolojisini de sıralayan Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:Kanada’da 14 muhalif grubun açık mektup göndererek parlamentoya bu aşırılığa son verme ve normal çalışmalara geri dönme çağrısında bulunduğunu kaydeden Zaharova, “Zira, tüm bunların, önümüzdeki yıl yapılacak parlamento seçimleri öncesinde parlamentodan baskıcı yasayı geçirme çabası olduğu açık” yorumunda bulundu.Rus diplomat, “Avam Kamarası üyeleri belgeyi okumadıklarını açıkça itiraf ediyor. Sadece toplu halde lehinde oy kullanıyorlar. Böylece Trudeau rejimi, Amerikan FARA yabancı ajanlar yasasının geliştirilmiş ve daha sert bir versiyonunu, her şeye razı olan parlamentodan geçiriyor. İşte burası Kanada. Bundan daha Batılısı olamaz. ‘Batılı değerlerin’ kalesi” dedi.Gürcistan'da, ABD ve Batı'dan gelen uyarıların yanı sıra muhalefet ve sivil toplum örgütlerinin geniş çaplı protestolarına rağmen 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasası kabul edilmiş ve söz konusu yasa haziran ayı başında yürürlüğe girmişti.AB üyeliği mi? Ukraynalaşma yolu mu?Gürcistan’da tartışmalara ve protesto gösterilerine neden olan ve ‘yabancı ajan’ yasası olarak da bilinen 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasası, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) tüm baskı ve yaptırım tehditlerine rağmen bu ayın başında yürürlüğe girmişti.2030'da Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayı hedeflediklerini ve tam da bu yüzden açıklık ve şeffaflık için mücadele verdiklerine dikkati çeken Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze şunları kaydetmişti:Yasaya tepki veren ABD'nin, Gürcistan hükümeti yetkililerine yönelik vize kısıtlaması getirilmesine yönelik kararını da değerlendiren Kobakhidze, "Yaptırımlar konusu bizim için kesinlikle ciddi değil. Gürcü halkına ve Gürcü halkının seçtiği hükümete yaptırım veya benzeri tedbirlerle şantaj yapma girişimi ciddi değildir. Hiç kimse Gürcü halkını cezalandıramaz ve hiç kimse Gürcü halkının seçtiği hükümeti cezalandıramaz" dedi.‘Gürcistan-ABD ilişkilerinin gözden geçirilmesi gerekiyor’ABD'den Tiflis hükümetine gelen tepkileri ve bu ülkeyle ilişkileri değerlendiren İrakli Kobakhidze, Gürcistan ile ABD arasındaki ilişkilerin gözden geçirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Gürcistan-ABD ilişkilerini mümkün olduğunca geliştirmek için her şeyi yapacağız" dedi.Gürcistan'da 2021 ile 2023 arasında görev yapan ABD'nin Tiflis Büyükelçisi Kelly Colleen Degnan'ı ilişkilere zarar vermekle suçlayan Kobakhidze, "Bir önceki büyükelçi çok fazla karışıklık yarattı. Yıllar içinde çok fazla karışıklık oldu. Bunun düzeltilmesi gerekiyor" diye konuştu.Kobakhidze, 2021-2022 döneminde ABD'den finansman sağlanan bazı sivil toplum kuruluşlarının Gürcistan'da devrim girişimlerinde bulunduklarını, bunu bu yıl Tiflis'te "yabancı etkinin şeffaflığı" yasası karşıtı gösterilerde de denediklerini anlatarak, şunları dile getirdi:Kobakhidze, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek için ABD'li yetkililer ile görüştüğünü aktardı.Gürcistan'daki yasaya ABD'den tepkilerABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 24 Mayıs'ta X hesabından yaptığı açıklamada, Gürcistan Parlamentosunda kabul edilen yabancı ajan yasası nedeniyle vize kısıtlaması getireceklerini duyurmuştu.Blinken, "(İktidar partisi) Gürcü Hayali'nin önerdiği 'dış etki' yasasıyla bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere, Gürcistan'da demokrasiyi baltalamaktan sorumlu olanlara yönelik yeni bir vize kısıtlama politikasını duyuruyorum" ifadesini kullanmıştı."Ayrıca, bugün ABD ile Gürcistan arasındaki ikili işbirliğinin kapsamlı bir incelemesini başlatıyorum" sözlerini aktaran Blinken, Gürcü liderlerin yasayı yeniden gözden geçireceklerini, halkın demokratik ve Avrupa-Atlantik hedeflerine doğru ilerlemeleri için gereken adımları atacaklarını umduğunu belirtmişti.Gürcistan'dan ABD'nin vize kısıtlaması kararına tepkiGürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisi Siyasi Konseyinden yapılan yazılı açıklamada ise ABD tarafından, hükümet temsilcilerine vize kısıtlaması getirilmesi olasılığının Gürcistan karşıtı bir adım olduğu kaydedilmişti."Gürcistan'a yönelik şantaj ve tehdit politikası" yürütüldüğü savunulan açıklamada, bunun iki egemen devlet arasındaki ortaklık ruhu ve stratejik işbirliğine aykırı olduğu belirtilmişti.ABD'nin vize kısıtlaması kararının, Gürcistan'daki yasanın kabulü nedeniyle verildiğine işaret edilen açıklamada, "Bu olay dünya siyaset tarihine gri harflerle kaydedilecektir" ifadesi kullanılmıştı.Gürcistan'daki tartışmalı yasa'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasındaki düzenleme, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'daki kuruluşların "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kaydolmalarını, aksi halde para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyor. Kayıt sırasında, kurum ve kuruluşlar tarafından tüm gelirlerin yansıtılması gerekiyor.Parlamentonun çevresinde toplanan yasa karşıtı göstericiler ise Parlamentonun kararına tepki göstermişti.Letonya, Estonya, İzlanda ve Litvanya dışişleri bakanları, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 16 Mayıs'ta düzenlenen 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasası karşıtı protesto gösterisine katılmıştı.

