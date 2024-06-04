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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/abd-gurcistana-yabanci-ajan-yasasi-nedeniyle-tereddutsuz-yaptirim-uygulayacagiz-1084477780.html
ABD: Gürcistan’a yabancı ajan yasası nedeniyle ‘tereddütsüz’ yaptırım uygulayacağız
ABD: Gürcistan’a yabancı ajan yasası nedeniyle ‘tereddütsüz’ yaptırım uygulayacağız
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Gürcistan’da yürürlüğe giren yabancı ajan yasası nedeniyle derhal bu ülkenin vatandaşlarına yönelik vize... 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T08:31+0300
2024-06-04T08:29+0300
dünya
abd
abd dışişleri bakanlığı
matthew miller
gürcistan
yabancı nüfuzun şeffaflığı
yabancı ajan
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antony blinken
salome zurabişvili
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Gürcistan’da tartışmalara ve protesto gösterilerine neden olan ve ‘yabancı ajan’ yasası olarak da bilinen 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasının yürürlüğe girmesi nedeniyle ABD yönetimi olarak verdikleri tepkiyi anlattı.Miller, “Gürcistan’a yönelik vize yaptırımlarını tereddütsüz uygulamaya koyacağımızı net bir şekilde ortaya koyduk” ifadesini kullandı.Tiflis’in demokratik yoldan saptığı ve ülkedeki sivil toplumu tehdit ettiğinden dolayı son derece endişe duyduklarını söyleyen Dışişleri Sözcüsü, “ABD-Gürcistan ilişkilerini gözden geçirme sürecini başlattık. Ayrıca Gürcistan hükümetinin eylemlerine yanıtımızı da değerlendireceğiz” dedi.Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 24 Mayıs'ta X hesabından yaptığı açıklamada, Gürcistan Parlamentosunda kabul edilen yabancı ajan yasası nedeniyle vize kısıtlaması getireceklerini duyurmuştu. Blinken ayrıca ABD-Gürcistan arasındaki ikili işbirliğini kapsamlı bir şekilde gözden geçirme sürecini başlattığını açıklamıştı.Gürcistan Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili, 3 Haziran Pazartesi günü, Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili’nin vetosunu geçersiz kılarak kabul ettikleri yabancı ajanlarla ilgili yasayı imzaladığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/gurcistani-karistiran-yabanci-ajan-yasasi-yururluge-girdi-1084452999.html
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abd, abd dışişleri bakanlığı, matthew miller, gürcistan, yabancı nüfuzun şeffaflığı, yabancı ajan, tiflis, antony blinken, salome zurabişvili, şalva papuaşvili
abd, abd dışişleri bakanlığı, matthew miller, gürcistan, yabancı nüfuzun şeffaflığı, yabancı ajan, tiflis, antony blinken, salome zurabişvili, şalva papuaşvili

ABD: Gürcistan’a yabancı ajan yasası nedeniyle ‘tereddütsüz’ yaptırım uygulayacağız

08:31 04.06.2024
© AP PhotoABD Dışişleri Bakanlığı
ABD Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
© AP Photo
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Gürcistan’da yürürlüğe giren yabancı ajan yasası nedeniyle derhal bu ülkenin vatandaşlarına yönelik vize kısıtlamaları getirileceğini belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Gürcistan’da tartışmalara ve protesto gösterilerine neden olan ve ‘yabancı ajan’ yasası olarak da bilinen 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasının yürürlüğe girmesi nedeniyle ABD yönetimi olarak verdikleri tepkiyi anlattı.
Miller, “Gürcistan’a yönelik vize yaptırımlarını tereddütsüz uygulamaya koyacağımızı net bir şekilde ortaya koyduk” ifadesini kullandı.
Tiflis’in demokratik yoldan saptığı ve ülkedeki sivil toplumu tehdit ettiğinden dolayı son derece endişe duyduklarını söyleyen Dışişleri Sözcüsü, “ABD-Gürcistan ilişkilerini gözden geçirme sürecini başlattık. Ayrıca Gürcistan hükümetinin eylemlerine yanıtımızı da değerlendireceğiz” dedi.
Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 24 Mayıs'ta X hesabından yaptığı açıklamada, Gürcistan Parlamentosunda kabul edilen yabancı ajan yasası nedeniyle vize kısıtlaması getireceklerini duyurmuştu. Blinken ayrıca ABD-Gürcistan arasındaki ikili işbirliğini kapsamlı bir şekilde gözden geçirme sürecini başlattığını açıklamıştı.
Gürcistan Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili, 3 Haziran Pazartesi günü, Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili’nin vetosunu geçersiz kılarak kabul ettikleri yabancı ajanlarla ilgili yasayı imzaladığını duyurmuştu.
Gürcistan'da 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısı protestoları - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2024
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Gürcistan'ı karıştıran yabancı ajan yasası yürürlüğe girdi
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