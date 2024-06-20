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Putin: Rusya-Vietnam ilişkileri karşılıklı saygı ruhu içerisinde gelişiyor
Putin: Rusya-Vietnam ilişkileri karşılıklı saygı ruhu içerisinde gelişiyor
Sputnik Türkiye
Vietnamlı mevkidaşı To Lam ile başkent Hanoi'de bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, Rusya ile... 20.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-20T11:35+0300
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Rusya-Vietnam görüşmelerinin ardından açıklamalarda bulunan Rus lider, ülkesinin geleneksel olarak dostane olan Rusya-Vietnam kapsamlı stratejik ilişkileriyle birlikte ortaklık ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi konusuna büyük önem verdiğinin altını çizerken, “Ve bu ilişkiler eşitlik, karşılıklı saygı ve birbirlerinin çıkarlarını göz önünde bulundurma ruhu içinde ilerleyerek gelişmeye devam etmektedir" dedi.Rusya ve Vietnam'ı ortak tarih sayfalarının birleştirdiğini hatırlatan Putin, önümüzdeki yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yılını kutlayacaklarını vurguladı.Rusya-Vietnam görüşmelerinin yapıcı ve ticari bir atmosferde gerçekleştirildiğini söyleyen Putin, konuşmasına şu şekilde devam etti:Vietnam'ı Rusya'nın en güvenilir ortaklarından biri olarak nitelendiren Rus lider, bu ülkeyle ilişkilerin uzun bir yol kat ettiğini ve zorlu testlere onurla dayandığını söyledi.Rusya Devlet Başkanı, Moskova ve Hanoi'nin birlikte uluslararası hukukun üstünlüğü, egemenlik, devletlerin içişlerine karışmama ilkelerini kararlılıkla savunduklarını ve BM de dahil olmak üzere kilit uluslararası platformlardaki çabaları koordine ettiklerini belirtti.Rusya Devlet Başkanı, görüşmeler sırasında ticaret ve yatırım işbirliğine büyük önem verildiğini de sözlerine ekledi.Zirve sonrası düzenlenen basın açıklamasında söz alan Vietnam Devlet Başkanı To Lam, Rus mevkidaşı Putin ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, ülkesinin Asya-Pasifik bölgesinde uluslararası hukuka dayalı eşit ve bölünmez bir güvenlik mimarisinden yana olduğuna dikkat çekerken, “Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) merkezi bir rol oynadığı, uluslararası hukuka dayalı Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği’nde (APEC) eşit ve bölünmez bir güvenlik ve işbirliği mimarisini savunuyoruz” dedi.To Lam, Rusya ve Vietnam'ın ticareti, ikili yatırımları ve enerji projelerini artırma konusunda anlaştıklarını belirtirken, “Ekonomik işbirliği ortaklığımızın en önemli ayaklarından birini oluşturuyor. Şirketlerimizin faaliyet göstermesi için elverişli koşullar yaratmak amacıyla ticareti ve ikili yatırımları arttırmanın yanı sıra enerji ve gaz sektöründeki projelerin verimliliğini de artıracağız” ifadelerini kullandı.Görüşmeler sırasında Rusya Devlet Başkanı'nın yerli üretim Aurus limuzinine de büyük ilgi gösterildiği dikkatlerden kaçmadı.Rusya ile Vietnam kapsamlı stratejik ortaklığı geliştirecekPutin ve Vietnamlı mevkidaşı To Lam, bu görüşmelerde iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesi konusunda anlaştı.Putin'in Vietnam'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Rusya ile Vietnam arasında çeşitli alanlardaki işbirliğine ilişkin 15 belge imzalanırken, bunların içinde iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesine ilişkin bildiri, Vietnam'da Nükleer Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin inşasıyla ilgili projenin uygulanmasına ilişkin muhtıra da yer alıyor.Vietnam ile ikili ticaretteki ödemelerde ulusal para birimine kademeli geçiş sürecinin devam ettiğini dile getiren Putin, iki ülke arasında kapsamlı stratejik ilişkilerin geliştirilmesinden yana olduklarını ve buna dair bildiriyi kabul ettiklerini kaydetti.Asya Pasifik'teki duruma değinen Putin, bölgede sağlam güvenlik mimarisinin inşa edilmesi, bloklaşmaya yer verilmemesi gerektiğini vurguladı.‘Başka ülkelerle ittifak kurmayacağız’Vietnam Devlet Başkanı To Lam ise dış siyasette Rusya'nın öncelikli ortak olduğunu ve ikili ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesinden yana olduklarını belirtti.Putin ile görüşmesinde uluslararası konuları ele aldıklarını aktaran To Lam, iki ülkenin gelişmesi, bölgede barış ve istikrarın korunması amacıyla Rusya ile kapsamlı stratejik ortaklığın ilerletilmesinde mutabık kaldıklarını söyledi.Rusya ile savunma ve güvenlik alanında işbirliğini geliştirmeye devam edeceklerini dile getiren To Lam, "Eşitlik, karşılıklı saygı, birbirinin iç işlerine müdahale etmeme ilkelerine dayalı Rusya ile işbirliğimizi geliştirme konusunda anlaştık. Birleşmiş Milletler prensipleri doğrultusunda, Rusya ve Vietnam'ın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne zarar verecek başka ülkelerle ittifak kurmayacağız ve anlaşma imzalamayacağız” dedi.To Lam, bölgedeki sorunların barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yana olduklarını sözlerine ekledi.
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Putin: Rusya-Vietnam ilişkileri karşılıklı saygı ruhu içerisinde gelişiyor

11:35 20.06.2024 (güncellendi: 13:13 20.06.2024)
© Sputnik / Гавриил ГригоровVietnam Devlet Başkanı To Lam Putin
Vietnam Devlet Başkanı To Lam Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2024
© Sputnik / Гавриил Григоров
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Vietnamlı mevkidaşı To Lam ile başkent Hanoi'de bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, Rusya ile Vietnam arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve birbirlerinin çıkarlarını gözetme ruhu içinde geliştiğini söyledi.
Rusya-Vietnam görüşmelerinin ardından açıklamalarda bulunan Rus lider, ülkesinin geleneksel olarak dostane olan Rusya-Vietnam kapsamlı stratejik ilişkileriyle birlikte ortaklık ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi konusuna büyük önem verdiğinin altını çizerken, “Ve bu ilişkiler eşitlik, karşılıklı saygı ve birbirlerinin çıkarlarını göz önünde bulundurma ruhu içinde ilerleyerek gelişmeye devam etmektedir" dedi.
Rusya ve Vietnam'ı ortak tarih sayfalarının birleştirdiğini hatırlatan Putin, önümüzdeki yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yılını kutlayacaklarını vurguladı.
Rusya-Vietnam görüşmelerinin yapıcı ve ticari bir atmosferde gerçekleştirildiğini söyleyen Putin, konuşmasına şu şekilde devam etti:
Henüz tamamlanmış olan müzakerelerin gerçekten de yapıcı ve ticari bir atmosferde gerçekleştirildiğini söyleyebilirim. İkili işbirliğinin kilit alanları detaylı bir şekilde ele alındı, en acil uluslararası ve bölgesel meselelere de değinildi.
Vietnam'ı Rusya'nın en güvenilir ortaklarından biri olarak nitelendiren Rus lider, bu ülkeyle ilişkilerin uzun bir yol kat ettiğini ve zorlu testlere onurla dayandığını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı, Moskova ve Hanoi'nin birlikte uluslararası hukukun üstünlüğü, egemenlik, devletlerin içişlerine karışmama ilkelerini kararlılıkla savunduklarını ve BM de dahil olmak üzere kilit uluslararası platformlardaki çabaları koordine ettiklerini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı, görüşmeler sırasında ticaret ve yatırım işbirliğine büyük önem verildiğini de sözlerine ekledi.
Zirve sonrası düzenlenen basın açıklamasında söz alan Vietnam Devlet Başkanı To Lam, Rus mevkidaşı Putin ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, ülkesinin Asya-Pasifik bölgesinde uluslararası hukuka dayalı eşit ve bölünmez bir güvenlik mimarisinden yana olduğuna dikkat çekerken, “Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) merkezi bir rol oynadığı, uluslararası hukuka dayalı Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği’nde (APEC) eşit ve bölünmez bir güvenlik ve işbirliği mimarisini savunuyoruz” dedi.
To Lam, Rusya ve Vietnam'ın ticareti, ikili yatırımları ve enerji projelerini artırma konusunda anlaştıklarını belirtirken, “Ekonomik işbirliği ortaklığımızın en önemli ayaklarından birini oluşturuyor. Şirketlerimizin faaliyet göstermesi için elverişli koşullar yaratmak amacıyla ticareti ve ikili yatırımları arttırmanın yanı sıra enerji ve gaz sektöründeki projelerin verimliliğini de artıracağız” ifadelerini kullandı.
Görüşmeler sırasında Rusya Devlet Başkanı'nın yerli üretim Aurus limuzinine de büyük ilgi gösterildiği dikkatlerden kaçmadı.

Rusya ile Vietnam kapsamlı stratejik ortaklığı geliştirecek

Putin ve Vietnamlı mevkidaşı To Lam, bu görüşmelerde iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesi konusunda anlaştı.
Putin'in Vietnam'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Rusya ile Vietnam arasında çeşitli alanlardaki işbirliğine ilişkin 15 belge imzalanırken, bunların içinde iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesine ilişkin bildiri, Vietnam'da Nükleer Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin inşasıyla ilgili projenin uygulanmasına ilişkin muhtıra da yer alıyor.
Vietnam ile ikili ticaretteki ödemelerde ulusal para birimine kademeli geçiş sürecinin devam ettiğini dile getiren Putin, iki ülke arasında kapsamlı stratejik ilişkilerin geliştirilmesinden yana olduklarını ve buna dair bildiriyi kabul ettiklerini kaydetti.
Asya Pasifik'teki duruma değinen Putin, bölgede sağlam güvenlik mimarisinin inşa edilmesi, bloklaşmaya yer verilmemesi gerektiğini vurguladı.

‘Başka ülkelerle ittifak kurmayacağız’

Vietnam Devlet Başkanı To Lam ise dış siyasette Rusya'nın öncelikli ortak olduğunu ve ikili ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesinden yana olduklarını belirtti.
Putin ile görüşmesinde uluslararası konuları ele aldıklarını aktaran To Lam, iki ülkenin gelişmesi, bölgede barış ve istikrarın korunması amacıyla Rusya ile kapsamlı stratejik ortaklığın ilerletilmesinde mutabık kaldıklarını söyledi.
Rusya ile savunma ve güvenlik alanında işbirliğini geliştirmeye devam edeceklerini dile getiren To Lam, "Eşitlik, karşılıklı saygı, birbirinin iç işlerine müdahale etmeme ilkelerine dayalı Rusya ile işbirliğimizi geliştirme konusunda anlaştık. Birleşmiş Milletler prensipleri doğrultusunda, Rusya ve Vietnam'ın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne zarar verecek başka ülkelerle ittifak kurmayacağız ve anlaşma imzalamayacağız” dedi.
To Lam, bölgedeki sorunların barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yana olduklarını sözlerine ekledi.
Putin ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Devlet Başkanı To Lam - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2024
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