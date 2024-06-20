https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/abdyi-telaslandiran-rusya-vietnam-gorusmeleri-basladi-1085023504.html

ABD'yi telaşlandıran Rusya-Vietnam görüşmeleri başladı

ABD'yi telaşlandıran Rusya-Vietnam görüşmeleri başladı

Sputnik Türkiye

Putin ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Devlet Başkanı To Lam, Washington’u endişelendiren ikili görüşmelere başlarken, Rus lider, Vietnam'ın da üyesi olduğu... 20.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-20T09:13+0300

2024-06-20T09:13+0300

2024-06-20T09:23+0300

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İki ülke arasındaki görüşmeler, başkent Hanoi'de Başkanlık Sarayı'nın Büyük Salonu'nda gerçekleşirken, görüşmelerin başında söz alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülkenin uluslararası arenadaki faaliyetlerini koordine ettiğinin altını çizerek, “Rusya, Vietnam'ın önde gelen üyelerinden biri olduğu Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği ile diyaloğun geliştirilmesine büyük önem veriyor" dedi.Putin, önümüzdeki yıl Rusya’nın Vietnam ile diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümüyle birlikte Güney Vietnam'ın kurtuluşunun 50. yıldönümü de dahil olmak üzere birçok önemli tarihi kutlayacağını anımsattı.Putin, Kuzey Kore'ye gerçekleştirdiği ziyaretinin ardından 19 Haziran akşamı Vietnam'a ulaşmıştı.Kuzey Kore ziyareti sırasında Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, imzaladıkları anlaşmayla Washington’u kaygılandırmış, toplamda 11 saatten fazla görüştüğü Kzuey Kore lideriyle imzaladığı yeni Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşmasının taraflardan birine yönelik saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı da öngördüğünü duyurmuştu.Rusya-Kuzey Kore yakınlaşmasına tepki gösteren Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, "Bu gezi hakkında endişemiz yok. Endişemiz, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleşmesidir" diye konuştu.Washington’un bu endişelerini Sputnik’e değerlendiren Fudan Üniversitesi (Şanghay) Çin Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Zhang Weiwei de, ABD'nin çok fazla şey hakkında endişelendiğine vurgu yaptı.Her şey için endişelenen ABD’nin tehditkar iddiaları ve tek taraflı yaptırımlarına rağmen, Kuzey Kore, Rusya ve Çin'in ise birbirleriyle normal ilişkiler geliştirdiğinin altını çizen Çinli uzman, bu konuda endişelenilmemesi gerektiğini belirterek değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/putin-rusya-ukrayna-krizine-iliskin-dengeli-tutumundan-dolayi-vietnama-minnettar-1085016420.html

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rusya, vietnam, asean, diplomasi, güneydoğu asya, vladimir putin, sovyetler birliği