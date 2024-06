https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/nebenzya-ingiltere-ve-ukrayna-rusyaya-karsi-dezenformasyon-savasi-yurutuyor-1085051621.html

Nebenzya: İngiltere ve Ukrayna Rusya'ya karşı dezenformasyon savaşı yürütüyor

Nebenzya: İngiltere ve Ukrayna Rusya'ya karşı dezenformasyon savaşı yürütüyor

Sputnik Türkiye

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Rusya'ya karşı benzeri görülmemiş bir dezenformasyon savaşı yürütüldüğünü belirtti. 20.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-20T21:21+0300

2024-06-20T21:21+0300

2024-06-20T21:21+0300

ukrayna krizi

vasiliy nebenzya

bm

bmgk

ingiltere

ukrayna

dezenformasyon

bilgi teknolojileri (bt)

londra

rusya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/08/1054510867_0:70:1353:831_1920x0_80_0_0_4f5211657fe303fa1ff1932331a6b7cb.jpg

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), İngiltere ve Ukrayna’nın Rusya'ya karşı benzeri görülmemiş bir dezenformasyon savaşı yürüttüklerini söyledi.Nebenzya, “Rusya'ya karşı benzeri görülmemiş bir dezenformasyon savaşı yürütülüyor. Tüm bu kötü niyetli faaliyetler, Londra merkezli kuruluşlar tarafından İngiltere'den koordine ediliyor. ‘Public Relations and Communications Associationve’ ve ‘PR Network’un yanı sıra ‘IT Army of Ukraine’ adlı bu kuruluşlar yorulmak bilmeksizin bu alanda faaliyet yürütüyor. Bu bilgi teknolojileri (BT) kaynakları yardımıyla, Rusya ve Rusya'nın özel askeri operasyonu ile ilgili dezenformasyon ve yalanlar ortalığa saçılıyor” dedi.Rusya’nın, Moskova'nın bilgi alanında kötü niyetli eylemleri teşvik ettiği yönündeki her türlü spekülasyonu kategorik olarak reddettiğinin altını çizen Rus diplomat, “Çeyrek asırdır militarizasyonunun önlenmesini savunuyoruz ve Batılı ülkeler böyle bir riskin varlığını kabul etmeden çok önce bu yönde somut adımlar önermeye başladık” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/moskova-bmgkden-kieve-verilen-rusyayi-bati-silahiyla-vurma-izniyle-ilgili-toplanti-talep-etti-1084549695.html

ingiltere

ukrayna

londra

rusya

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vasiliy nebenzya, bm, bmgk, ingiltere, ukrayna, dezenformasyon, bilgi teknolojileri (bt), londra, rusya, moskova, batılı ülkeler