https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/nebenzya-ingiltere-ve-ukrayna-rusyaya-karsi-dezenformasyon-savasi-yurutuyor-1085051621.html
Nebenzya: İngiltere ve Ukrayna Rusya'ya karşı dezenformasyon savaşı yürütüyor
Nebenzya: İngiltere ve Ukrayna Rusya'ya karşı dezenformasyon savaşı yürütüyor
Sputnik Türkiye
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Rusya'ya karşı benzeri görülmemiş bir dezenformasyon savaşı yürütüldüğünü belirtti. 20.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-20T21:21+0300
2024-06-20T21:21+0300
2024-06-20T21:21+0300
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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), İngiltere ve Ukrayna’nın Rusya'ya karşı benzeri görülmemiş bir dezenformasyon savaşı yürüttüklerini söyledi.Nebenzya, “Rusya'ya karşı benzeri görülmemiş bir dezenformasyon savaşı yürütülüyor. Tüm bu kötü niyetli faaliyetler, Londra merkezli kuruluşlar tarafından İngiltere'den koordine ediliyor. ‘Public Relations and Communications Associationve’ ve ‘PR Network’un yanı sıra ‘IT Army of Ukraine’ adlı bu kuruluşlar yorulmak bilmeksizin bu alanda faaliyet yürütüyor. Bu bilgi teknolojileri (BT) kaynakları yardımıyla, Rusya ve Rusya'nın özel askeri operasyonu ile ilgili dezenformasyon ve yalanlar ortalığa saçılıyor” dedi.Rusya’nın, Moskova'nın bilgi alanında kötü niyetli eylemleri teşvik ettiği yönündeki her türlü spekülasyonu kategorik olarak reddettiğinin altını çizen Rus diplomat, “Çeyrek asırdır militarizasyonunun önlenmesini savunuyoruz ve Batılı ülkeler böyle bir riskin varlığını kabul etmeden çok önce bu yönde somut adımlar önermeye başladık” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/moskova-bmgkden-kieve-verilen-rusyayi-bati-silahiyla-vurma-izniyle-ilgili-toplanti-talep-etti-1084549695.html
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vasiliy nebenzya, bm, bmgk, ingiltere, ukrayna, dezenformasyon, bilgi teknolojileri (bt), londra, rusya, moskova, batılı ülkeler
vasiliy nebenzya, bm, bmgk, ingiltere, ukrayna, dezenformasyon, bilgi teknolojileri (bt), londra, rusya, moskova, batılı ülkeler
Nebenzya: İngiltere ve Ukrayna Rusya'ya karşı dezenformasyon savaşı yürütüyor
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Rusya'ya karşı benzeri görülmemiş bir dezenformasyon savaşı yürütüldüğünü belirtti.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), İngiltere ve Ukrayna’nın Rusya'ya karşı benzeri görülmemiş bir dezenformasyon savaşı yürüttüklerini söyledi.
Nebenzya, “Rusya'ya karşı benzeri görülmemiş bir dezenformasyon savaşı yürütülüyor. Tüm bu kötü niyetli faaliyetler, Londra merkezli kuruluşlar tarafından İngiltere'den koordine ediliyor. ‘Public Relations and Communications Associationve’ ve ‘PR Network’un yanı sıra ‘IT Army of Ukraine’ adlı bu kuruluşlar yorulmak bilmeksizin bu alanda faaliyet yürütüyor. Bu bilgi teknolojileri (BT) kaynakları yardımıyla, Rusya ve Rusya'nın özel askeri operasyonu ile ilgili dezenformasyon ve yalanlar ortalığa saçılıyor” dedi.
Rusya’nın, Moskova'nın bilgi alanında kötü niyetli eylemleri teşvik ettiği yönündeki her türlü spekülasyonu kategorik olarak reddettiğinin altını çizen Rus diplomat, “Çeyrek asırdır militarizasyonunun önlenmesini savunuyoruz ve Batılı ülkeler böyle bir riskin varlığını kabul etmeden çok önce bu yönde somut adımlar önermeye başladık” ifadelerini kullandı.