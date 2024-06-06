https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/moskova-bmgkden-kieve-verilen-rusyayi-bati-silahiyla-vurma-izniyle-ilgili-toplanti-talep-etti-1084549695.html

Moskova, BMGK’den Kiev’e verilen Rusya’yı Batı silahıyla vurma izniyle ilgili toplantı talep etti

Moskova, BMGK’den Kiev’e verilen Rusya’yı Batı silahıyla vurma izniyle ilgili toplantı talep etti

Sputnik Türkiye

Moskova, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden (BMGK) Batı ülkelerinin Kiev’e verdikleri Rusya topraklarına saldırı düzenleme izniyle ilgili 14 Haziran’da... 06.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-06T07:27+0300

2024-06-06T07:27+0300

2024-06-06T07:35+0300

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ABD, İngiltere ve Almanya dahil birçok NATO müttefiki Kiev’e Rusya topraklarına Batı silahlarını kullanarak saldırı düzenlemesine yeşil ışık yakarken Moskova’dan konuya ilişkin yeni hamle geldi.Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği’nin Telegram paylaşımında, “Rusya, BM Güvenlik Konseyi’nden, Batı ülkelerinin Kiev’e sağladıkları silahları Rusya Federasyonu topraklarına yönelik kullanmasına yeşil ışık yakmalarıyla ilgili olarak 14 Haziran’da toplantı talep etti” ifadesine yer verildi.Başta ABD, İngiltere ve Almanya olmak üzere bazı Batı ülkeleri farklı şekillerde, Kiev’e sağladıkları silahlarla Rusya’yı vurma izni verdi.ABD geçen hafta Ukrayna’nın Amerikan silahlarını Harkov bölgesine komşu Rusya topraklarındaki hedeflere karşı kullanma izni verdi. Öte yandan Washington, ATACMS taktik füze ve diğer uzun menzilli silahları sınır ötesi operasyonlarda kullanma yasağını sürdürdü.Almanya Hükümet Sözcüsü Wolfgang Büchner, 31 Mayıs Cuma günü Berlin’in, Kiev’e Alman silahlarını Harkov bölgesi yakınlarındaki Rus topraklarındaki mevzilere yönelik kullanmasına izin verdiğini doğruladı. Büchner, gazetecilere Ukrayna’nın silah tedarikçisi olan Almanya’nın çatışmanın tarafı olmayacağına dair güvence verdi.Fransa, 2 Haziran’da Kiev’e Storm Shadows/SCALP uzun menzilli füzeleri Rusya bölgelerine karşı kullanmasına izin verdi.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere dahil bazı ittifak üyelerinin baştan beri Kiev’e “hiçbir kısıtlama getirmeden” silah sağladığını dile getirdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün St. Petersburg’da yabancı ülkelerin gazetecileriyle görüşmede, Ukrayna’ya uzun menzilli silahların sağlanmasına asimetrik karşılık verebileceklerini dile getirdi. Putin, “Rusya’ya karşı bunu yapan ülkelerin hassas hedeflerine yönelik saldırılar gerçekleştirecek bölgelere silah sağlamaya başlayabileceklerini” kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/putin-rusyanin-catismadaki-kayiplari-ukraynanin-kayiplarindan-birkac-kat-daha-az-1084544020.html

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ukrayna krizi, rusya, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), bmgk, ukrayna, batı, abd, ingiltere, almanya, fransa, vladimir putin