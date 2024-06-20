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Biden’ın internet erişimi programı, Musk’ı çileden çıkardı: ABD’lilerin parası boşa harcanıyor
Biden’ın internet erişimi programı, Musk’ı çileden çıkardı: ABD’lilerin parası boşa harcanıyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden’ın, yüksek hızlı internet erişimini ülke çapında genişletmek için 42 milyar doları aşkın yeni kaynak sağlama programının gidişatıyla... 20.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-20T08:42+0300
2024-06-20T08:39+0300
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Uydu internet kümesi Starlink’in sahibi Elon Musk, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Joe Biden’in duyurduğu programın, yıllar geçmesine rağmen henüz bir ilerleme kaydetmemesi yönündeki haberlere ilişkin tepkisini getirdi.Musk'ı kızdıran bilgiBiden, yüksek hızlı internet erişimini ülke çapında genişletmek için 42,5 milyar dolarlık kaynak sağlanacağını duyurmuştu. Ülke lideri, Amerika’da herkesin 2030'a kadar uygun fiyatlı yüksek hızlı internet hizmetinden faydalanacağını dile getirmişti. Ama programın, 2021'de Kongre tarafından onaylanmasına rağmen henüz uygulanmaya başlamadığı ortaya çıktı. Federal İletişim Komisyonu (FCC), 14 Haziran’daki açıklamasında, program kapsamında yüksek hızlı internete erişim alan vatandaş oranının çok düşük kaldığını duyurdu.FCC Komiseri Brendan Carr, X paylaşımında, “Yıllar sonra bu fonlar sayesinde internete bağlanan kişi oranı yüzde 1'i bile geçmiyor. Hatta şimdi, en az 2025 yılına kadar hiçbir yapım projesinin başlamayacağı dile getiriliyor” ifadesini kullandı.Biden'in 'herkese uygun fiyata internet' projesiBiden, bir yıl önce Beyaz Saray'da altyapı politikalarıyla ilgili yaptığı konuşmada, yüksek hızlı internete yönelik şimdiye kadarki en büyük yatırımın yapılacağına işaret ederek yüksek hızlı internetin artık bir lüks olmadığını, bir ihtiyaç haline geldiğini kaydetmişti.Beyaz Saray’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada da Geniş Bant Erişimi ve Dağıtımı programı aracılığıyla her eyalet ve bölge için yüksek hızlı internet altyapısına yönelik kaynak sağlanacağı ve bunun ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yönetilen 42,5 milyar dolarlık bir hibe programı olduğu aktarılmıştı.Program kapsamında her eyaletin en az 107 milyon dolar alacağı belirtilen açıklamada, 19 eyalete ise 1 milyar dolardan fazla kaynak sağlanacağı bildirilmişti. Teksas 3,1 milyar dolarla ilk sırayı alırken California ise 1,9 milyar dolarla en fazla kaynak ayrılan ikinci eyalet olacaktı.Beyaz Saray’ın açıklamasında, Biden yönetiminin yeni programı, Franklin Roosevelt yönetiminin 1936'da hayata geçirilen yasayla ABD'de her eve elektriğin getirilmesini sağlamaya yönelik girişimine benzetilmişti.
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abd, elon musk, joe biden, internet, internet erişimi, federal iletişim komisyonu (fcc), beyaz saray, franklin roosevelt
abd, elon musk, joe biden, internet, internet erişimi, federal iletişim komisyonu (fcc), beyaz saray, franklin roosevelt

Biden’ın internet erişimi programı, Musk’ı çileden çıkardı: ABD’lilerin parası boşa harcanıyor

08:42 20.06.2024
© AP Photo / Ludovic MarinElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
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ABD Başkanı Joe Biden’ın, yüksek hızlı internet erişimini ülke çapında genişletmek için 42 milyar doları aşkın yeni kaynak sağlama programının gidişatıyla ilgili haberler ABD’li iş insanı Elon Musk’ı kızdırdı.
Uydu internet kümesi Starlink’in sahibi Elon Musk, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Joe Biden’in duyurduğu programın, yıllar geçmesine rağmen henüz bir ilerleme kaydetmemesi yönündeki haberlere ilişkin tepkisini getirdi.
Hükümetin bu programı, vergi mükelleflerinin ödediği parayı rezil bir şekilde israf ediyor ve kesinlikle ihtiyaç duyan insanlara yardım etmiyor.”

Musk'ı kızdıran bilgi

Biden, yüksek hızlı internet erişimini ülke çapında genişletmek için 42,5 milyar dolarlık kaynak sağlanacağını duyurmuştu. Ülke lideri, Amerika’da herkesin 2030'a kadar uygun fiyatlı yüksek hızlı internet hizmetinden faydalanacağını dile getirmişti.
Ama programın, 2021'de Kongre tarafından onaylanmasına rağmen henüz uygulanmaya başlamadığı ortaya çıktı. Federal İletişim Komisyonu (FCC), 14 Haziran’daki açıklamasında, program kapsamında yüksek hızlı internete erişim alan vatandaş oranının çok düşük kaldığını duyurdu.
FCC Komiseri Brendan Carr, X paylaşımında, “Yıllar sonra bu fonlar sayesinde internete bağlanan kişi oranı yüzde 1'i bile geçmiyor. Hatta şimdi, en az 2025 yılına kadar hiçbir yapım projesinin başlamayacağı dile getiriliyor” ifadesini kullandı.

Biden'in 'herkese uygun fiyata internet' projesi

Biden, bir yıl önce Beyaz Saray'da altyapı politikalarıyla ilgili yaptığı konuşmada, yüksek hızlı internete yönelik şimdiye kadarki en büyük yatırımın yapılacağına işaret ederek yüksek hızlı internetin artık bir lüks olmadığını, bir ihtiyaç haline geldiğini kaydetmişti.
Beyaz Saray’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada da Geniş Bant Erişimi ve Dağıtımı programı aracılığıyla her eyalet ve bölge için yüksek hızlı internet altyapısına yönelik kaynak sağlanacağı ve bunun ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yönetilen 42,5 milyar dolarlık bir hibe programı olduğu aktarılmıştı.
Program kapsamında her eyaletin en az 107 milyon dolar alacağı belirtilen açıklamada, 19 eyalete ise 1 milyar dolardan fazla kaynak sağlanacağı bildirilmişti. Teksas 3,1 milyar dolarla ilk sırayı alırken California ise 1,9 milyar dolarla en fazla kaynak ayrılan ikinci eyalet olacaktı.
Beyaz Saray’ın açıklamasında, Biden yönetiminin yeni programı, Franklin Roosevelt yönetiminin 1936'da hayata geçirilen yasayla ABD'de her eve elektriğin getirilmesini sağlamaya yönelik girişimine benzetilmişti.
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