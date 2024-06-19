https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/trump-biden-g7-zirvesinde-abdyi-rezil-etti-ve-ulkeyi-kucuk-dusurmeye-devam-ediyor-1084986269.html

Trump: Biden, G7 Zirvesi’nde ABD’yi rezil etti ve ülkeyi küçük düşürmeye devam ediyor

Trump: Biden, G7 Zirvesi’nde ABD’yi rezil etti ve ülkeyi küçük düşürmeye devam ediyor

Sputnik Türkiye

ABD’de 2024 başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Partinin adayı Donald Trump, mevcut Başkan Joe Biden’in İtalya’daki G7 Zirvesi sırasında ABD’yi rezil ettiğini ve... 19.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-19T08:40+0300

2024-06-19T08:40+0300

2024-06-19T08:36+0300

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barack obama

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Wisconsin’de seçmenleriyle buluşan Trump, ABD lideri Biden’ın, İtalya’daki G7 Zirvesi ve Los Angeles’te bağışçılarla yapılan etkinlik sırasında medyanın dikkatini çeken 'tuhaf hareketlerini' değerlendirdi.Trump, “Biden bizi dünya sahnesinde rezil ediyor. Bu hafta sonu ABD’yi dünya genelinde alay konusu haline getirdi” ifadesini kullandı.The New York Times, ABD Başkanı Biden’ın, İtalya’daki G7 Zirvesi sırasında düzenlenen paraşüt gösterisinin ardından “dolaşması” nedeniyle İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin onu “geri getirmek” için peşinden gitmek zorunda kaldığını bildirmişti.Birkaç gün sonra Los Angeles'ta bağışçılarla yapılan etkinlik sırasında, eski ABD Başkanı Barack Obama sahnede donup kalan mevcut Biden'ı elinden tutarak götürmek zorunda kalmıştı.Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, internette dolaşan ve Biden’ın halk önünde garip davrandığını ve hareketsiz kaldığını gösteren videoların “ucuz yalanlar” olarak nitelendirdi.Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates de ülke liderinin Los Angeles’teki etkinlik sırasında sahnede hareketsiz kalmadığını, sadece destekçilerini selamladığını savunarak medyanın da onu “donuş kalmış” gibi göstermeye çalışmasını Biden’in başarısını kabul etmek istememesinden kaynaklandığını dile getirdi.Bates, İtalya’daki olayla ilgili de medyanın, izleyicileri yanıltmak ve dikkatleri Biden’in başarısından uzaklaştırmak için görüntülerin sadece bir kısmını göstererek olayı çarpıttığını yazmıştı.

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