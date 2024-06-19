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Trump: Biden, G7 Zirvesi’nde ABD’yi rezil etti ve ülkeyi küçük düşürmeye devam ediyor
Trump: Biden, G7 Zirvesi’nde ABD’yi rezil etti ve ülkeyi küçük düşürmeye devam ediyor
Sputnik Türkiye
ABD’de 2024 başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Partinin adayı Donald Trump, mevcut Başkan Joe Biden’in İtalya’daki G7 Zirvesi sırasında ABD’yi rezil ettiğini ve... 19.06.2024, Sputnik Türkiye
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Wisconsin’de seçmenleriyle buluşan Trump, ABD lideri Biden’ın, İtalya’daki G7 Zirvesi ve Los Angeles’te bağışçılarla yapılan etkinlik sırasında medyanın dikkatini çeken 'tuhaf hareketlerini' değerlendirdi.Trump, “Biden bizi dünya sahnesinde rezil ediyor. Bu hafta sonu ABD’yi dünya genelinde alay konusu haline getirdi” ifadesini kullandı.The New York Times, ABD Başkanı Biden’ın, İtalya’daki G7 Zirvesi sırasında düzenlenen paraşüt gösterisinin ardından “dolaşması” nedeniyle İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin onu “geri getirmek” için peşinden gitmek zorunda kaldığını bildirmişti.Birkaç gün sonra Los Angeles'ta bağışçılarla yapılan etkinlik sırasında, eski ABD Başkanı Barack Obama sahnede donup kalan mevcut Biden'ı elinden tutarak götürmek zorunda kalmıştı.Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, internette dolaşan ve Biden’ın halk önünde garip davrandığını ve hareketsiz kaldığını gösteren videoların “ucuz yalanlar” olarak nitelendirdi.Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates de ülke liderinin Los Angeles’teki etkinlik sırasında sahnede hareketsiz kalmadığını, sadece destekçilerini selamladığını savunarak medyanın da onu “donuş kalmış” gibi göstermeye çalışmasını Biden’in başarısını kabul etmek istememesinden kaynaklandığını dile getirdi.Bates, İtalya’daki olayla ilgili de medyanın, izleyicileri yanıltmak ve dikkatleri Biden’in başarısından uzaklaştırmak için görüntülerin sadece bir kısmını göstererek olayı çarpıttığını yazmıştı.
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abd, donald trump, joe biden, başkanlık seçimleri, wisconsin, g7 zirvesi, italya, giorgia meloni, barack obama, los angeles, beyaz saray, karine jean-pierre, medya, yapay zeka
abd, donald trump, joe biden, başkanlık seçimleri, wisconsin, g7 zirvesi, italya, giorgia meloni, barack obama, los angeles, beyaz saray, karine jean-pierre, medya, yapay zeka

Trump: Biden, G7 Zirvesi’nde ABD’yi rezil etti ve ülkeyi küçük düşürmeye devam ediyor

08:40 19.06.2024
© AA / Celal GüneşEski ABD Başkanı Donald Trump
Eski ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2024
© AA / Celal Güneş
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ABD’de 2024 başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Partinin adayı Donald Trump, mevcut Başkan Joe Biden’in İtalya’daki G7 Zirvesi sırasında ABD’yi rezil ettiğini ve tuhaf davranışlarıyla ülkeyi alay konusu yapmaya devam ettiğini belirtti.
Wisconsin’de seçmenleriyle buluşan Trump, ABD lideri Biden’ın, İtalya’daki G7 Zirvesi ve Los Angeles’te bağışçılarla yapılan etkinlik sırasında medyanın dikkatini çeken 'tuhaf hareketlerini' değerlendirdi.
Trump, “Biden bizi dünya sahnesinde rezil ediyor. Bu hafta sonu ABD’yi dünya genelinde alay konusu haline getirdi” ifadesini kullandı.
Şimdi suçu yapay zekaya atıyor. Medyanın her şeyi, sanki nerede olduğunu bilmiyormuş gibi sunduğunu söylüyor... Sonra Obama onu çocukmuş gibi elinden tutup götürdü. Obama bunu bu kadar ani değil, daha nazikçe yapabilirdi. Şimdi Biden’ın insanları bu olaydan dolayı çok üzgün.
The New York Times, ABD Başkanı Biden’ın, İtalya’daki G7 Zirvesi sırasında düzenlenen paraşüt gösterisinin ardından “dolaşması” nedeniyle İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin onu “geri getirmek” için peşinden gitmek zorunda kaldığını bildirmişti.
Birkaç gün sonra Los Angeles'ta bağışçılarla yapılan etkinlik sırasında, eski ABD Başkanı Barack Obama sahnede donup kalan mevcut Biden'ı elinden tutarak götürmek zorunda kalmıştı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, internette dolaşan ve Biden’ın halk önünde garip davrandığını ve hareketsiz kaldığını gösteren videoların “ucuz yalanlar” olarak nitelendirdi.
Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates de ülke liderinin Los Angeles’teki etkinlik sırasında sahnede hareketsiz kalmadığını, sadece destekçilerini selamladığını savunarak medyanın da onu “donuş kalmış” gibi göstermeye çalışmasını Biden’in başarısını kabul etmek istememesinden kaynaklandığını dile getirdi.
Bates, İtalya’daki olayla ilgili de medyanın, izleyicileri yanıltmak ve dikkatleri Biden’in başarısından uzaklaştırmak için görüntülerin sadece bir kısmını göstererek olayı çarpıttığını yazmıştı.
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