https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/vietnam-putin-ziyaretine-hazirlaniyor-1084997544.html

Vietnam, Putin ziyaretine hazırlanıyor

Vietnam, Putin ziyaretine hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

Kuzey Kore ziyaretinin ardından 19-20 Haziran tarihlerinde Vietnam'da bulunacak olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu ziyareti, 2017'den bu yana... 19.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-19T11:34+0300

2024-06-19T11:34+0300

2024-06-19T11:34+0300

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Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong'un daveti üzerine Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti’nin başkenti Hanoi’ye gidecek olan Putin’in bu ziyaretinde, iki ülke arasındaki ortaklığın geliştirilmesine odaklanılacağı öngörülürken, Rusya-Vietnam ilişkilerinde çözülmesi gereken en acil sorunların ele alınması bekleniyor.Rusya’nın jeopolitik ortağı olarak bilinen Vietnam’ın yakın zamanda İsviçre’de düzenlenen Rusyasız Ukrayna’da Barış Zirvesi’ne katılmaması, Hanoi yönetiminin bu gerilime karşı tutumunu sergilerken, öte yandan Batı yaptırımları sonrası olumsuz etkilenen ekonomik ilişkilerin, Putin’in ziyaretinde en önemli konu başlıklarından olacağı tahmin ediliyor.Sputnik’e konuşan Rus uzmanlar, hem Moskova'da hem de Hanoi'de bu ziyaretin ve sonuçlarının dört gözle beklendiği konusunda hemfikir olurken, St. Petersburg Devlet Üniversitesi Ho Chi Minh Enstitüsü Müdürü Vladimir Kolotov, Rusya ve Vietnam arasındaki yakın ilişkilerin her iki taraf için de faydalı olduğunu söyledi.Rusya'nın Asya'daki ilişkilerini çeşitlendirmeye ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Kolotov, Vietnam'ın devrimci lideri Ho Chi Minh'in "Daha çok dost, daha az düşman" formülünü izlediğinin altını çizdi.Ziyaret programı da Vietnam yönetimiyle yapılacak toplantıları ve Rusya-Vietnam ilişkilerinde en kısa sürede çözülmesi gereken en acil sorunların ele alınmasını içeriyor.Kolotov, ziyaret ve zamanıyla ilgili değerlendirmesini, “Putin'in yeniden seçilmesinin hemen ardından Nguyen Phu Trong'un onu Vietnam'a davet etmesi ve şimdi bu gezinin gerçekleşecek olması tesadüf değil” diye tamamladı.Rusya Bilimler Akademisi Doğu Araştırmaları Enstitüsü Güneydoğu Asya, Avustralya ve Okyanusya Araştırmaları Merkezi Başkanı Dmitriy Mosyakov'a göre ise Vietnam Rusya'nın jeopolitik bir müttefiki.Öte yandan iki ülke arasındaki ilişkilerin Batı'nın Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlar nedeniyle bozulmuş durumda olduğuna dikkat çeken Mosyakov, bu durumun da ekonomik işbirliğini zorlaştırdığını belirterek, şöyle konuştu:Rus tarihçi Anatoliy Sokolov,Putin ve beraberindeki heyetin ziyaretinde üç hedef gördüğünü kaydederken, “Birincisi, mevcut zor uluslararası durumda Rusya-Vietnam ilişkilerini tartışmak ve düzenlemek. Vietnam'ın İsviçre'deki Ukrayna konferansına katılmaması Hanoi'nin çatışmaya karşı tutumunu zaten gösteriyor. İkinci hedef, yeni Cumhurbaşkanı ve Ulusal Meclis Başkanı ile tanışmaktır. Üçüncü ve çok önemli hedef ise iki ülke arasındaki ekonomik, kültürel, bilimsel ve insani işbirliğinin tam anlamıyla gelişmesini engelleyen bankalar arası anlaşmalardan uçuşların yeniden başlatılmasına ve ortak bilimsel projelere kadar çok sayıda sorunu tartışmak ve bunlara çözüm bulmaya çalışmaktır” ifadelerini kullandıRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Vietnam'a gerçekleştirdiği önceki dört ziyaretin, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde önemli kilometre taşları olduğu bilinirken, uzmanlar bu ziyaretin de ülkeler arasından böyle bir dönüm noktası olmasını umuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/rusya-ve-kuzey-koreden-yeni-kapsamli-stratejik-ortaklik-anlasmasi-1084996822.html

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