Rus uzman: İsviçre konferansı Kiev açısından tam bir başarısızlıktır

En azından Türkiye konferansa Cumhurbaşkanı düzeyinde değil, bakan düzeyinde katıldı. Genel olarak Rusya, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu sözüm ona küresel Güney’den ortaklarıyla başarılı bir şekilde çalışıyor. Evet, Türkiye sonuç bildirgesini imzaladı, ancak bu belgenin içinde beklenmedik ya da en azından Rusya açısından kritik bir şey yok. Üstelik Türkiye gibi Batı yanlısı olmayan ülkelerin konferansın hazırlıklarına katılması sonucunda Ukrayna'nın tutumu çok daha esnek hale geldi. Hatta son metinde, barışa ulaşmanın tüm tarafların katılımını ve tüm taraflar arasında diyaloğu gerektirdiğine dair bir ifade bile yer aldı, bu Rusya’nın da dahil edilmesi gerektiği anlamına geliyor.