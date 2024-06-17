https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/rus-uzman-isvicre-konferansi-kiev-acisindan-tam-bir-basarisizliktir-1084936658.html
Rus uzman: İsviçre konferansı Kiev açısından tam bir başarısızlıktır
Rus uzman: İsviçre konferansı Kiev açısından tam bir başarısızlıktır
Sputnik Türkiye
İsviçre’nin Bürgenstock kentinde düzenlenen Ukrayna konulu konferansın sonuçlarını değerlendiren Rus siyaset bilimci Yevstafyev, etkinliğin Kiev açısından tam... 17.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-17T17:44+0300
2024-06-17T17:44+0300
2024-06-17T17:44+0300
görüş
rusya
dmitriy yevstafyev
rus siyaset uzmanı dmitriy yevstafyev
isviçre
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konferans
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kiev
brics ülkeleri
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İsviçre’de düzenlenen Ukrayna konulu konferansta temsil edilen 92 ülkeden 13’ü, nihai bildirgeyi imzalamadığı açıklandı. Bildirgeyi imzalamayanlar arasında BRICS ülkelerinin yanı sıra Ermenistan, Bahreyn, Endonezya, Libya, Meksika, Suudi Arabistan ve Tayland yer aldı, Irak ve Ürdün de daha sonra imzalarını geri çekti.Rusya Yüksek Ekonomi Okulu Öğretim Üyesi, siyaset bilimci Dmitriy Yevstafyev, Sputnik’e demecinde konferansın sonuçlarını değerlendirdi, ayrıca Ukrayna’daki durumun çözümünde Türkiye’nin rolüne değindi.Türkiye’nin bu çatışmada arabulucu statüsünü korumasının önemine dikkat çeken Yevstafyev, “Türkiye, Ukrayna çözümüne ilişkin hem Amerika hem de Rusya tarafından düzenlenebilecek her formattaki diyaloğa katılma imkanını sürdürmek istiyor. Ankara, İstanbul’daki müzakerelerle başlayan barış sürecinde kendisini arabulucu olarak görüyor ve bu statüyü ileriye dönük sahiplenmeyi amaçlıyor. Kaldı ki Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bürgenstock ziyareti öncesinde Moskova’yı ziyaret ederek Devlet Başkanı (Vladimir) Putin ile görüştü. Muhtemelen Ankara’nın konferansa katılımının niteliğine ilişkin nüanslar da tartışıldı” diye konuştu.Rus uzman, Türkiye’nin İsviçre’deki konferansa katılımının, Ankara’nın tutumunun Rusya’nın çıkarlarına aykırı olduğu anlamına gelmediğine inanıyor:Yevstafyev, çatışmanın tarafı olan Rusya’nın İsviçre konferansına katılmaması nedeniyle orada imzalanan belgenin hiçbir durumda hukuki geçerliliğinin olmayacağını vurguladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/isvicre-disisleri-ukrayna-konferansinin-hicbir-maddesi-rusya-olmadan-hayata-gecirilemez-1084910009.html
rusya
isviçre
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rusya, dmitriy yevstafyev, rus siyaset uzmanı dmitriy yevstafyev, isviçre, ukrayna, konferans, türkiye, kiev, brics ülkeleri, brics
rusya, dmitriy yevstafyev, rus siyaset uzmanı dmitriy yevstafyev, isviçre, ukrayna, konferans, türkiye, kiev, brics ülkeleri, brics
Rus uzman: İsviçre konferansı Kiev açısından tam bir başarısızlıktır
İsviçre’nin Bürgenstock kentinde düzenlenen Ukrayna konulu konferansın sonuçlarını değerlendiren Rus siyaset bilimci Yevstafyev, etkinliğin Kiev açısından tam bir başarısızlık olduğunu ve Rusya’nın pozisyonunu daha da güçlendirdiğini vurguladı.
İsviçre’de düzenlenen Ukrayna konulu konferansta temsil edilen 92 ülkeden 13’ü, nihai bildirgeyi imzalamadığı açıklandı. Bildirgeyi imzalamayanlar arasında BRICS ülkelerinin yanı sıra Ermenistan, Bahreyn, Endonezya, Libya, Meksika, Suudi Arabistan ve Tayland yer aldı, Irak ve Ürdün de daha sonra imzalarını geri çekti.
Rusya Yüksek Ekonomi Okulu Öğretim Üyesi, siyaset bilimci Dmitriy Yevstafyev, Sputnik’e demecinde konferansın sonuçlarını değerlendirdi, ayrıca Ukrayna’daki durumun çözümünde Türkiye’nin rolüne değindi.
Türkiye’nin bu çatışmada arabulucu statüsünü korumasının önemine dikkat çeken Yevstafyev, “Türkiye, Ukrayna çözümüne ilişkin hem Amerika hem de Rusya tarafından düzenlenebilecek her formattaki diyaloğa katılma imkanını sürdürmek istiyor. Ankara, İstanbul’daki müzakerelerle başlayan barış sürecinde kendisini arabulucu olarak görüyor ve bu statüyü ileriye dönük sahiplenmeyi amaçlıyor. Kaldı ki Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bürgenstock ziyareti öncesinde Moskova’yı ziyaret ederek Devlet Başkanı (Vladimir) Putin ile görüştü. Muhtemelen Ankara’nın konferansa katılımının niteliğine ilişkin nüanslar da tartışıldı” diye konuştu.
Rus uzman, Türkiye’nin İsviçre’deki konferansa katılımının, Ankara’nın tutumunun Rusya’nın çıkarlarına aykırı olduğu anlamına gelmediğine inanıyor:
En azından Türkiye konferansa Cumhurbaşkanı düzeyinde değil, bakan düzeyinde katıldı. Genel olarak Rusya, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu sözüm ona küresel Güney’den ortaklarıyla başarılı bir şekilde çalışıyor. Evet, Türkiye sonuç bildirgesini imzaladı, ancak bu belgenin içinde beklenmedik ya da en azından Rusya açısından kritik bir şey yok. Üstelik Türkiye gibi Batı yanlısı olmayan ülkelerin konferansın hazırlıklarına katılması sonucunda Ukrayna'nın tutumu çok daha esnek hale geldi. Hatta son metinde, barışa ulaşmanın tüm tarafların katılımını ve tüm taraflar arasında diyaloğu gerektirdiğine dair bir ifade bile yer aldı, bu Rusya’nın da dahil edilmesi gerektiği anlamına geliyor.
Yevstafyev, çatışmanın tarafı olan Rusya’nın İsviçre konferansına katılmaması nedeniyle orada imzalanan belgenin hiçbir durumda hukuki geçerliliğinin olmayacağını vurguladı:
Mesele şu ki genelde belirli ülkelerin katılımı ve pozisyonu tartışılabilir, ancak çatışmanın ikinci tarafı orada olmadığından, bunların tamamı sadece bir gösteri sunumuna, bir şova benziyor. Onların ana hedefleri dünya toplumunu ‘Zelenskiy planını’ kabul etmeye zorlamaktı. Ancak sonuçta bu sözde formülün 10 maddesinden sadece nükleer güvenlik, esirlerin ‘herkes herkese karşı’ takası ve güvenli seyrüsefer ile ilgili olan yalnızca 3 madde sonuç bildirgesine dahil edildi. Bu elbette Kiev açısından tam bir başarısızlık ve birçok ülkenin kabul edip desteklediği Rusya’nın pozisyonunun başarısıdır. En ilginç olanı ise Batı’da ‘Rus birliklerinin derhal geri çekilmesi çağrısı’ şeklinde nitelendirilen kategorideki kilit noktaların belgeye dahil edilmemiş olmasıdır. Daha önce Rus birliklerinin geri çekilmesine ilişkin maddenin mutlaka dahil edileceği söylenmiş olmasına rağmen.