https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/rusya-ve-kuzey-koreden-yeni-kapsamli-stratejik-ortaklik-anlasmasi-1084996822.html

Rusya ve Kuzey Kore'den yeni Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması

Rusya ve Kuzey Kore'den yeni Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması

Sputnik Türkiye

Rusya ve Kuzey Kore, iki ülke liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilen heyetler arası zirvenin ardından Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşmasını imzaladı. 19.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-19T11:05+0300

2024-06-19T11:05+0300

2024-06-19T11:05+0300

dünya

rusya

kuzey kore

moskova

pyongyang

stratejik ortaklık

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Belge, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un tarafından imzalanırken, imza öncesi yeni belgenin içeriği hakkında açıklamalarda bulunan Yuriy Uşakov, yeni belgenin 1961 tarihli Dostluk ve Karşılıklı Yardım Antlaşması, 2000 tarihli Dostluk ve İyi Komşuluk İşbirliği Antlaşması ile 2000 ve 2001 tarihli Moskova-Pyongyang Deklarasyonlarının yerini alacağının altını çizmişti.Uşakov’a göre yeni belgeye duyulan ihtiyaç, dünyadaki ve bölgedeki jeopolitik durumun derin evriminin yanı sıra Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ikili ilişkilerde son dönemde yaşanan niteliksel değişikliklerden kaynaklanıyor.Uşakov, açıklamasının devamında, yeni belgenin uluslararası hukukun tüm temel ilkelerine saygılı olacağını, çatışmacı bir nitelik taşımayacağını ve herhangi bir ülkeye yönelik olmayacağını da belirtirken, Kuzeydoğu Asya bölgesinde daha fazla istikrar sağlamayı amaçlayacağını kaydetti.Putin, daha önceki açıklamasında, hazırlanan belgeyi temel olarak nitelendirmiş, önümüzdeki uzun yıllar boyunca Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin temelini oluşturacağını vurgulamıştı.‘Rusya ile stratejik bağımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz’Rus mevkidaşını ağırlayan Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Putin ile görüşmesinin önemine işaret ederek, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler, en yüksek gelişim dönemine girdi ve stratejik öneme sahip. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler, geçen yüzyılda Kore-Sovyet ilişkileri dönemiyle bile kıyaslanamayacak kadar yüksek refah dönemine girdi" bilgisini paylaşmıştı.Rusya'nın dış politikasına destek verdiklerini dile getiren Kim, "Kuzey Kore hükümeti, güçlü Rusya Federasyonu'nun dünyada stratejik istikrar ve dengenin korunmasındaki önemli misyonunu ve rolünü takdirle karşılıyor, Rus hükümeti, ordusu ve halkını, ülkenin egemenliğinin, güvenlik çıkarlarının ve toprak bütünlüğünün korunması amacıyla Ukrayna'da özel askeri operasyonu uygulamasında destekliyoruz" ifadesini kullanmıştı.Dünyadaki durumun değişken olduğunu ve gittikçe zorlaştığını belirten Kim, "Bu durumda Rusya ile Rusya yönetimi ile stratejik bağımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca Rusya'nın siyasetini tümüyle koşulsuz destekleyeceğiz" sözlerini sarf etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/putin-ve-kim-liderligindeki-heyetler-arasi-gorusme-15-saat-surdu-1084992543.html

rusya

kuzey kore

moskova

pyongyang

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