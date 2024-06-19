https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/putin-vietnama-ulasti-1085017053.html
Putin Vietnam'a ulaştı
Putin Vietnam'a ulaştı
Sputnik Türkiye
Putin’in resmi ziyaret için hareket ettiği Vietnam'a ulaştığı bildirildi. 19.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-19T22:07+0300
2024-06-19T22:07+0300
2024-06-19T22:06+0300
dünya
vladimir putin
vietnam
hanoi
pyongyang
kuzey kore
nguyen phu trong
resmi ziyaret
sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki günlük resmi ziyaret çerçevesinde Vietnam’ın başkenti Hanoi’ye gitti.Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre Rus liderin uçağı Hanoi havaalanına indi.Bu, Rus liderin Vietnam'a beşinci ziyareti. Putin, Kuzey Kore ziyaretini tamamlamasının ardından Pyongyang'dan Hanoi'ye hareket etti. Rusya Devlet Başkanı Hanoi'de Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong, Devlet Başkanı To Lam, Başbakan Pham Minh Tinh ve Ulusal Meclis Başkanı Chan Than Man ile görüşmeler gerçekleştirecek. Görüşmelerde Rusya-Vietnam kapsamlı stratejik ortaklığının tüm konularının ele alınması planlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/putin-rusya-ukrayna-krizine-iliskin-dengeli-tutumundan-dolayi-vietnama-minnettar-1085016420.html
vietnam
hanoi
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vladimir putin, vietnam, hanoi, pyongyang, kuzey kore, nguyen phu trong, resmi ziyaret, sputnik
vladimir putin, vietnam, hanoi, pyongyang, kuzey kore, nguyen phu trong, resmi ziyaret, sputnik
Putin Vietnam'a ulaştı
Putin’in resmi ziyaret için hareket ettiği Vietnam'a ulaştığı bildirildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki günlük resmi ziyaret çerçevesinde Vietnam’ın başkenti Hanoi’ye gitti.
Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre Rus liderin uçağı Hanoi havaalanına indi.
Bu, Rus liderin Vietnam'a beşinci ziyareti. Putin, Kuzey Kore ziyaretini tamamlamasının ardından Pyongyang'dan Hanoi'ye hareket etti.
Rusya Devlet Başkanı Hanoi'de Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong, Devlet Başkanı To Lam, Başbakan Pham Minh Tinh ve Ulusal Meclis Başkanı Chan Than Man ile görüşmeler gerçekleştirecek. Görüşmelerde Rusya-Vietnam kapsamlı stratejik ortaklığının tüm konularının ele alınması planlanıyor.