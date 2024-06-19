https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/putin-rusya-ukrayna-krizine-iliskin-dengeli-tutumundan-dolayi-vietnama-minnettar-1085016420.html

Putin: Rusya, Ukrayna krizine ilişkin dengeli tutumundan dolayı Vietnam'a minnettar

Putin: Rusya, Ukrayna krizine ilişkin dengeli tutumundan dolayı Vietnam'a minnettar

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin, Rusya'nın Ukrayna krizine ilişkin dengeli tutumundan dolayı Vietnam'a minnettar olduğunu vurguladı. 19.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-19T21:18+0300

2024-06-19T21:18+0300

2024-06-19T21:18+0300

dünya

vladimir putin

vietnam

gazete

makale

rusya

ziyaret

ticaret hacmi

ruble

kremlin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/13/1084997387_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9717fdbb71fb4a4174fc124e3f902708.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vietnam ziyareti öncesinde Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin resmi yayın organı ‘Nyan Zan’ için kaleme aldığı yazıda, Ukrayna ihtilafına ilişkin dengeli tutumu ve krizin barışçıl yollarla çözülmesi yönünde reel yolların aranmasına katkıda bulunma arzusu nedeniyle Vietnam'a şükranlarını dile getirdi.Putin'in ‘Rusya ve Vietnam: Zamanla test edilmiş dostluk’ başlıklı makalesi Kremlin’in internet sitesinde yayınlandı.Makalede, “Vietnamlı dostlarımıza, Ukrayna ihtilafına ilişkin dengeli tutumları ve bu krizi barışçıl bir şekilde çözmenin reel yollarının aranmasına katkıda bulunma arzuları için minnettarız. Bütün bunlar ilişkilerimizin ruhu ve doğasıyla tamamen uyumlu” ifadelerine yer verildi.Putin, 2024'ün ilk çeyreğinde Rusya ile Vietnam arasındaki ticaretin neredeyse yüzde 60'ının ulusal para birimleriyle gerçekleştirildiğini, bunun uluslararası ticaret ve yatırımlarda büyük ölçüde tehlike arz eden para birimlerinin kullanımından kaçınma yönündeki küresel eğilimle uyumlu olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:Ortaklık geleneklerinin Rusya Federasyonu ile Vietnam arasındaki ilişkiler için sağlam bir temel oluşturduğunun altını çizen Rus lider, “Zamanla test edilmiş dostluk ve karşılıklı yardım gelenekleri, kapsamlı bir stratejik ortaklığın ikili ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için sağlam bir temel görevi görüyor” değerlendirmesine yer verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/putin-rusyanin-kuzey-kore-ile-yaptigi-anlasma-dis-saldirilara-karsi-karsilikli-yardimi-ongoruyor-1085000377.html

vietnam

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, vietnam, gazete, makale, rusya, ziyaret, ticaret hacmi, ruble, kremlin