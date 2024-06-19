https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/putin-rusya-ukrayna-krizine-iliskin-dengeli-tutumundan-dolayi-vietnama-minnettar-1085016420.html
Putin: Rusya, Ukrayna krizine ilişkin dengeli tutumundan dolayı Vietnam'a minnettar
Putin: Rusya, Ukrayna krizine ilişkin dengeli tutumundan dolayı Vietnam'a minnettar
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, Rusya'nın Ukrayna krizine ilişkin dengeli tutumundan dolayı Vietnam'a minnettar olduğunu vurguladı. 19.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-19T21:18+0300
2024-06-19T21:18+0300
2024-06-19T21:18+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vietnam ziyareti öncesinde Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin resmi yayın organı ‘Nyan Zan’ için kaleme aldığı yazıda, Ukrayna ihtilafına ilişkin dengeli tutumu ve krizin barışçıl yollarla çözülmesi yönünde reel yolların aranmasına katkıda bulunma arzusu nedeniyle Vietnam'a şükranlarını dile getirdi.Putin'in ‘Rusya ve Vietnam: Zamanla test edilmiş dostluk’ başlıklı makalesi Kremlin’in internet sitesinde yayınlandı.Makalede, “Vietnamlı dostlarımıza, Ukrayna ihtilafına ilişkin dengeli tutumları ve bu krizi barışçıl bir şekilde çözmenin reel yollarının aranmasına katkıda bulunma arzuları için minnettarız. Bütün bunlar ilişkilerimizin ruhu ve doğasıyla tamamen uyumlu” ifadelerine yer verildi.Putin, 2024'ün ilk çeyreğinde Rusya ile Vietnam arasındaki ticaretin neredeyse yüzde 60'ının ulusal para birimleriyle gerçekleştirildiğini, bunun uluslararası ticaret ve yatırımlarda büyük ölçüde tehlike arz eden para birimlerinin kullanımından kaçınma yönündeki küresel eğilimle uyumlu olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:Ortaklık geleneklerinin Rusya Federasyonu ile Vietnam arasındaki ilişkiler için sağlam bir temel oluşturduğunun altını çizen Rus lider, “Zamanla test edilmiş dostluk ve karşılıklı yardım gelenekleri, kapsamlı bir stratejik ortaklığın ikili ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için sağlam bir temel görevi görüyor” değerlendirmesine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/putin-rusyanin-kuzey-kore-ile-yaptigi-anlasma-dis-saldirilara-karsi-karsilikli-yardimi-ongoruyor-1085000377.html
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vladimir putin, vietnam, gazete, makale, rusya, ziyaret, ticaret hacmi, ruble, kremlin
vladimir putin, vietnam, gazete, makale, rusya, ziyaret, ticaret hacmi, ruble, kremlin
Putin: Rusya, Ukrayna krizine ilişkin dengeli tutumundan dolayı Vietnam'a minnettar
Rusya lideri Putin, Rusya'nın Ukrayna krizine ilişkin dengeli tutumundan dolayı Vietnam'a minnettar olduğunu vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vietnam ziyareti öncesinde Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin resmi yayın organı ‘Nyan Zan’ için kaleme aldığı yazıda, Ukrayna ihtilafına ilişkin dengeli tutumu ve krizin barışçıl yollarla çözülmesi yönünde reel yolların aranmasına katkıda bulunma arzusu nedeniyle Vietnam'a şükranlarını dile getirdi.
Putin'in ‘Rusya ve Vietnam: Zamanla test edilmiş dostluk’ başlıklı makalesi Kremlin’in internet sitesinde yayınlandı.
Makalede, “Vietnamlı dostlarımıza, Ukrayna ihtilafına ilişkin dengeli tutumları ve bu krizi barışçıl bir şekilde çözmenin reel yollarının aranmasına katkıda bulunma arzuları için minnettarız. Bütün bunlar ilişkilerimizin ruhu ve doğasıyla tamamen uyumlu” ifadelerine yer verildi.
Putin, 2024'ün ilk çeyreğinde Rusya ile Vietnam arasındaki ticaretin neredeyse yüzde 60'ının ulusal para birimleriyle gerçekleştirildiğini, bunun uluslararası ticaret ve yatırımlarda büyük ölçüde tehlike arz eden para birimlerinin kullanımından kaçınma yönündeki küresel eğilimle uyumlu olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:
“Ülkelerimiz arasında ulusal para birimleri (Rus rublesi ve Vietnam dongu) üzerinden ödeme yapılması imkanı var. Geçen yıl bu tür işlemlerin payı ikili ticaret hacminin yüzde 40'ından fazlasını oluşturuyordu. Bu yılın ilk çeyreğinde ise neredeyse yüzde 60. Bu, uluslararası ticaret ve yatırımlarda büyük ölçüde tehlike arz eden para birimlerinin kullanımının kademeli olarak ortadan kaldırılmasına yönelik küresel eğilimle uyumlu.”
Ortaklık geleneklerinin Rusya Federasyonu ile Vietnam arasındaki ilişkiler için sağlam bir temel oluşturduğunun altını çizen Rus lider, “Zamanla test edilmiş dostluk ve karşılıklı yardım gelenekleri, kapsamlı bir stratejik ortaklığın ikili ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için sağlam bir temel görevi görüyor” değerlendirmesine yer verdi.