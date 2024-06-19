https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/putin-ve-kim-liderligindeki-heyetler-arasi-gorusme-15-saat-surdu-1084992543.html
Putin ve Kim liderliğindeki heyetler arası görüşme 1.5 saat sürdü
Putin ve Kim liderliğindeki heyetler arası görüşme 1.5 saat sürdü
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un katılımıyla düzenlenen ve en az 1.5 saat süren... 19.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-19T09:26+0300
2024-06-19T09:26+0300
2024-06-19T09:26+0300
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Görüşmede, Kuzey Kore lideri Kim, görüşmenin açılış konuşmasında, Rusya’nın dünya genelindeki rolüne dikkat çekerek Ukrayna’daki özel askeri harekata tam desteğini ifade etti.Kim Jong-un, konuşmasını, “Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti, güçlü bir Rusya Federasyonu’nun dünyadaki stratejik istikrar ve dengenin korunmasındaki önemli misyon ve rolünü takdir ediyor ve bağımsızlık, güvenlik çıkarları ve toprak bütünlüğünü korumak amacıyla Ukrayna’da özel askeri harekat yürüten Rus hükümetine, ordusuna ve halkına tam destek ve dayanışmasını ifade ediyor" diye sürdürdü.Dünyadaki durumun hızla değiştiğine ve daha da karmaşık hale geldiğine dikkat çeken Kuzey Kore lideri, bu koşullarda Rusya’yla stratejik iletişimi güçlendirme niyetinde olduklarını kaydetti.Pyongyang’ın, Moskova’nın tüm politikalarını koşulsuz olarak destekleyeceği konusunda güvence veren Kim, bu görüşme sırasında, her alanda işbirliğini ve karşılıklı alışverişi artırmaya yönelik fikir ve yapıcı görüş alışverişinde bulunabileceklerini umudunu dile getirdi.Putin de önceki nesillerin elde ettiği başarıların, günümüzde Rusya ve Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için iyi ve sağlam bir temel oluşturduğunu kaydetti.Moskova ve Pyongyang arasındaki ilişkilerin uzun yıllar boyunca temelini oluşturacak yeni bir anlaşma metninin hazır olduğunu bildiren Rus lider, iki ülkenin geçen yıl diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 75. yılını, bu yıl da iki ülke arasında ilk devletlerarası belge olan Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Anlaşması’nın imzalanmasının 75. yılını kutladığını anımsattı.Putin, “Bilindiği üzere, bu anlaşma Yoldaş Kim Il-sung’un Moskova'ya yaptığı ilk ziyaret sırasında imzalanmıştı” diye ekledi.İki liderin kısa açılış konuşmalarının ardından görüşme kapalı kapılar ardında devam etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/putin-resmi-ziyaret-icin-kuzey-korede-1084980559.html
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rusya, kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, vladimir putin, moskova, pyonyang, diplomasi
rusya, kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, vladimir putin, moskova, pyonyang, diplomasi
Putin ve Kim liderliğindeki heyetler arası görüşme 1.5 saat sürdü
Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un katılımıyla düzenlenen ve en az 1.5 saat süren heyetler arası görüşme sona erdi.
Görüşmede, Kuzey Kore lideri Kim, görüşmenin açılış konuşmasında, Rusya’nın dünya genelindeki rolüne dikkat çekerek Ukrayna’daki özel askeri harekata tam desteğini ifade etti.
Kim Jong-un, konuşmasını, “Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti, güçlü bir Rusya Federasyonu’nun dünyadaki stratejik istikrar ve dengenin korunmasındaki önemli misyon ve rolünü takdir ediyor ve bağımsızlık, güvenlik çıkarları ve toprak bütünlüğünü korumak amacıyla Ukrayna’da özel askeri harekat yürüten Rus hükümetine, ordusuna ve halkına tam destek ve dayanışmasını ifade ediyor" diye sürdürdü.
Dünyadaki durumun hızla değiştiğine ve daha da karmaşık hale geldiğine dikkat çeken Kuzey Kore lideri, bu koşullarda Rusya’yla stratejik iletişimi güçlendirme niyetinde olduklarını kaydetti.
Pyongyang’ın, Moskova’nın tüm politikalarını koşulsuz olarak destekleyeceği konusunda güvence veren Kim, bu görüşme sırasında, her alanda işbirliğini ve karşılıklı alışverişi artırmaya yönelik fikir ve yapıcı görüş alışverişinde bulunabileceklerini umudunu dile getirdi.
Putin de önceki nesillerin elde ettiği başarıların, günümüzde Rusya ve Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için iyi ve sağlam bir temel oluşturduğunu kaydetti.
Moskova ve Pyongyang arasındaki ilişkilerin uzun yıllar boyunca temelini oluşturacak yeni bir anlaşma metninin hazır olduğunu bildiren Rus lider, iki ülkenin geçen yıl diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 75. yılını, bu yıl da iki ülke arasında ilk devletlerarası belge olan Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Anlaşması’nın imzalanmasının 75. yılını kutladığını anımsattı.
Putin, “Bilindiği üzere, bu anlaşma Yoldaş Kim Il-sung’un Moskova'ya yaptığı ilk ziyaret sırasında imzalanmıştı” diye ekledi.
İki liderin kısa açılış konuşmalarının ardından görüşme kapalı kapılar ardında devam etti.