https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/putin-resmi-ziyaret-icin-kuzey-korede-1084980559.html
Putin resmi ziyaret için Kuzey Kore’de
Putin resmi ziyaret için Kuzey Kore’de
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, resmi ziyaret çerçevesinde Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyan'a gitti. 18.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-18T22:12+0300
2024-06-18T22:12+0300
2024-06-18T22:12+0300
dünya
vladimir putin
kim jong-un
kuzey kore
pyongyang
ziyaret
yuriy uşakov
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin iki günlük bir resmi ziyaret için gittiği Kuzey Kore'de Kim Jong-un tarafından karşılandı. Şeref kıtasının selamlayan liderler birkaç dakika sohbet ettikten sonar havaalanından ayrıldı.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Putin’in Çarşamba günü liderlerin genişletilmiş formattaki resmi olmayan görüşmesi de dahil olmak üzere bir dizi temasta bulunacağını belirtti.Uşakov, liderlerin uluslararası günedin yanı sıra güvenlik, ekonomi, enerji, ulaştırma ve tarım alanlarında işbirliği konularını ele alacağını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/kuzey-kore-rusya-benzeri-gorulmemis-yaptirimlarin-ustesinden-gelmeyi-basardi-1084956975.html
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vladimir putin, kim jong-un, kuzey kore, pyongyang, ziyaret, yuriy uşakov
vladimir putin, kim jong-un, kuzey kore, pyongyang, ziyaret, yuriy uşakov
Putin resmi ziyaret için Kuzey Kore’de
Rusya Devlet Başkanı Putin, resmi ziyaret çerçevesinde Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyan'a gitti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin iki günlük bir resmi ziyaret için gittiği Kuzey Kore'de Kim Jong-un tarafından karşılandı. Şeref kıtasının selamlayan liderler birkaç dakika sohbet ettikten sonar havaalanından ayrıldı.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Putin’in Çarşamba günü liderlerin genişletilmiş formattaki resmi olmayan görüşmesi de dahil olmak üzere bir dizi temasta bulunacağını belirtti.
Uşakov, liderlerin uluslararası günedin yanı sıra güvenlik, ekonomi, enerji, ulaştırma ve tarım alanlarında işbirliği konularını ele alacağını kaydetti.