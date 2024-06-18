https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/putin-resmi-ziyaret-icin-kuzey-korede-1084980559.html

Putin resmi ziyaret için Kuzey Kore’de

Putin resmi ziyaret için Kuzey Kore’de

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, resmi ziyaret çerçevesinde Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyan'a gitti. 18.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-18T22:12+0300

2024-06-18T22:12+0300

2024-06-18T22:12+0300

dünya

vladimir putin

kim jong-un

kuzey kore

pyongyang

ziyaret

yuriy uşakov

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin iki günlük bir resmi ziyaret için gittiği Kuzey Kore'de Kim Jong-un tarafından karşılandı. Şeref kıtasının selamlayan liderler birkaç dakika sohbet ettikten sonar havaalanından ayrıldı.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Putin’in Çarşamba günü liderlerin genişletilmiş formattaki resmi olmayan görüşmesi de dahil olmak üzere bir dizi temasta bulunacağını belirtti.Uşakov, liderlerin uluslararası günedin yanı sıra güvenlik, ekonomi, enerji, ulaştırma ve tarım alanlarında işbirliği konularını ele alacağını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/kuzey-kore-rusya-benzeri-gorulmemis-yaptirimlarin-ustesinden-gelmeyi-basardi-1084956975.html

kuzey kore

pyongyang

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vladimir putin, kim jong-un, kuzey kore, pyongyang, ziyaret, yuriy uşakov